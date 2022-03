In sei­ner Ein­gangs­re­de bei der Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung zum Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan (VEP) 2030 am 9. März wies Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke dar­auf hin, wie wich­tig eine Ver­kehrs­wen­de für die Stadt Bam­berg sei und dass die­se durch den VEP ein­ge­lei­tet wer­den soll. Der ADFC Bam­berg steht den vom Stadt­rat 2017 ein­stim­mig beschlos­se­nen Zie­len des VEP sehr posi­tiv gegen­über, sehen die­se doch eine deut­li­che Stär­kung der Ver­kehrs­mit­tel des Umwelt­ver­bun­des vor. Um die­se Zie­le zu errei­chen, wur­de ein Maß­nah­men­pa­ket erstellt. In die­sem Maß­nah­men­pa­ket sind auch und vor allem Vor­schlä­ge aus der Bür­ger­be­tei­li­gung ent­hal­ten. Die­se gilt es nun umzu­set­zen. Der ADFC for­dert des­halb den Stadt­rat auf, den Ver­kehrs­ent­wick­lungs­plan mit die­sem Maß­nah­men­pa­ket zu beschlie­ßen. „Ohne die­se Maß­nah­men wird es nicht gelin­gen, die Zie­le des VEP zu errei­chen“ so Inge Buhl aus dem Vor­stands­team. „Der VEP darf kei­nes­falls zu einem Papier­ti­ger wer­den, schließ­lich wur­de in den letz­ten sie­ben Jah­ren viel Geld für die Erstel­lung durch die Pla­ner­so­cie­tät inve­stiert“, for­dert Vor­stands­mit­glied Elke Pap­pen­schel­ler. Dem Fahr­rad kommt bei der Ver­kehrs­wen­de eine beson­de­re Bedeu­tung zu. Es erzeugt kei­ner­lei Abga­se, ist CO2 neu­tral, platz­spa­rend und kann bei ent­spre­chend siche­rer und kom­for­ta­bler Infra­struk­tur vom Kind bis zur Senio­rin nahe­zu von jedem genutzt wer­den. Wäh­rend der Coro­na-Pan­de­mie hat sich das Fahr­rad schon als kri­sen­si­che­res Ver­kehrs­mit­tel bewährt. Auch bei den in Deutsch­land spür­ba­ren Aus­wir­kun­gen des Ukrai­ne-Kriegs, ist das Fahr­rad abso­lut kri­sen­si­cher, das es im Gegen­satz zum Auto kei­ner­lei Treib­stof­fe braucht.

Lei­der gibt es Ent­wick­lun­gen, die den Zie­len des VEP dia­me­tral ent­ge­gen­ste­hen. Vor allem der Beschluss die Unte­re Brücke für den Rad­ver­kehr zu sper­ren, lehnt der ADFC ab. „Hier wird eine wich­ti­ge Fahr­rad­ci­ty­rou­te ein­fach gekappt“ empört sich Inge Buhl. Dass es Stadt­rats­mit­glie­der gibt, die ernst­haft die Auf­lö­sung des Schutz­strei­fens in der Hall­stadter Stra­ße for­dern, zeugt davon, dass sie die Sicher­heit der schwä­che­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer wie z. B. Senio­rin­nen oder Kin­der nicht ernst nehmen.

„Wir hof­fen sehr, dass die Stadt­rats­mehr­heit die Chan­ce sieht, die der VEP bie­tet und die­sen nicht nur beschließt, son­dern auch die dazu­ge­hö­ri­gen Maß­nah­men in den näch­sten Jah­ren umsetzt“ appel­liert Harald Pap­pen­schel­ler noch­mals an das Gremium.