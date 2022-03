Die ersten Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne sind in die­sen Tagen im Cobur­ger Land ange­kom­men. Wäh­rend ein­zel­ne zunächst durch pri­vat orga­ni­sier­te Fahr­ten aus dem Kriegs­ge­biet in die Regi­on kamen, kamen heu­te wei­te­re 22 Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner an, die dem Land­kreis Coburg durch die Regie­rung von Ober­fran­ken zuge­wie­sen wur­den. Dar­un­ter sind 15 Frau­en sowie 5 Kin­der und Jugendliche.

Die­se haben nun zunächst eine Blei­be in einem Hotel im Cobur­ger Land gefun­den und wer­den von dort in den näch­sten Tagen auf den uns bereits gemel­de­ten pri­va­ten Wohn­raum verteilt.

Hilfs­be­reit­schaft der Bevöl­ke­rung unge­bro­chen groß

Ein gro­ßes Dan­ke­schön sagt Land­rat Seba­sti­an Strau­bel den vie­len Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die frei­en Wohn­raum zahl­reich gemel­det haben:

„Die Hilfs­be­reit­schaft der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Cobur­ger Land ist rie­sen­groß. Das ist ein gutes und vor allem wich­ti­ges Signal, mit dem wir den Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­nern zei­gen, dass wir zusam­men­ste­hen und für­ein­an­der da sind. Ich möch­te mich daher bei allen bedan­ken, die Wohn­raum zur Ver­fü­gung stel­len bezie­hungs­wei­se ande­re Hilfs­an­ge­bo­te unter­brei­ten. Wich­tig ist nun, dass wir wei­ter­hin Zusam­men­halt zei­gen, dass wir die hier ange­kom­me­nen Flücht­lin­ge gut auf­neh­men und inte­grie­ren. Las­sen Sie uns wei­ter soli­da­risch an der Sei­te der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung ste­hen“, so Land­rat Straubel.

Ange­bo­te und Unter­stüt­zung durch das Land­rats­amt und die Kommunen

Die Struk­tu­ren in den Ver­wal­tun­gen sind auf­ge­baut, auch die Unter­stüt­zung durch die Stadt- und Gemein­de­ver­wal­tun­gen ist groß. Land­rats­amt und Kom­mu­nen sind gerü­stet für die Ankunft wei­te­rer Ukrai­ne-Flücht­lin­ge und freu­en sich, die­se hier in der Regi­on will­kom­men zu heißen.

So erhiel­ten die ange­kom­me­nen Flücht­lin­ge bei ihrer Ankunft nicht nur eine mone­tä­re Start­hil­fe, son­dern auch von Mit­ar­bei­tern des Land­rats­am­tes Coburg zusam­men­ge­stell­te und bebil­der­te Infor­ma­ti­ons­map­pen in deut­scher und ukrai­ni­scher Spra­che, um sich so zum einen gut ver­stän­di­gen zu kön­nen und zum ande­ren die Regi­on etwas kennenzulernen.

Außer­dem hat das Jugend­amt des Land­krei­ses sei­ne Spiele­ki­sten für die Kin­der und Jugend­li­chen zur Ver­fü­gung gestellt.

Eige­ne Web­site eingerichtet

Das Land­rats­amt Coburg hat eine Web­site unter der Adres­se www​.land​kreis​-coburg​.de/​u​k​r​a​i​n​e​h​i​l​fe/ eingerichtet.

Dort fin­det man zum einen aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zu im Land­kreis lau­fen­den Hilfs­ak­tio­nen. Zum ande­ren hat man die Mög­lich­keit, dort leer­ste­hen­den Wohn­raum zu melden.

Außer­dem wird auf der Web­site Anfang kom­men­der Woche eine Über­sicht zu fin­den sein, wel­che Sach­spen­den die Ukrai­ne-Flücht­lin­ge hier in der Regi­on kon­kret benö­ti­gen und wo die­se abge­ge­ben wer­den kön­nen. Dies dient dazu, nicht unkon­trol­liert Sach­spen­den abzu­ge­ben, son­dern wirk­lich bedarfs­ge­recht die Spen­den zur Ver­fü­gung zu stel­len, die die ange­kom­me­nen Flücht­lin­ge benötigen.

Genau dar­auf zielt auch der soge­nann­te digi­ta­le Wün­sche­baum ein. Dort wer­den Wün­sche der ange­kom­me­nen Flücht­lin­ge ein­ge­stellt und die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger kön­nen zum Wunsch­er­fül­ler wer­den, indem sie sich die auf der Web­site ein­ge­stell­ten Wün­sche anschau­en und mit­tels Kon­takt­for­mu­lar dem Land­rats­amt mit­tei­len, wel­chen Wunsch sie erfül­len möchten/​können.

Dar­über hin­aus fin­den sich auf der Web­site Infor­ma­tio­nen in ukrai­ni­scher Spra­che, Dol­met­scher-Ange­bo­te und die hier leben­den Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­ner kön­nen sich mit einem For­mu­lar selbst im Land­kreis Coburg melden.

Auch ehren­amt­li­che Hel­fer sol­len sich zeit­nah über die­se Web­site beim Land­rats­amt mel­den kön­nen, damit die­ses die ange­bo­te­ne Unter­stüt­zung koor­di­nie­ren kann.

Wie geht es weiter?

Wei­te­re Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne wer­den im Cobur­ger Land in den kom­men­den Tagen und Wochen erwar­tet. Durch die zahl­rei­chen gemel­de­ten Wohn­raum­an­ge­bo­te wer­den die­se auf pri­va­ten Wohn­raum verteilt.