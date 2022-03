Lkr. Forch­heim. Gleich zwei Ver­kehrs­teil­neh­mer muss­ten am frü­hen Sams­tag­mor­gen wegen des Ver­dachts einer Trun­ken­heits­fahrt durch die Poli­zei zur Blut­ent­nah­me in das Kli­ni­kum Forch­heim ver­bracht werden.

So fiel einer Strei­fen­be­sat­zung der PI Forch­heim gegen 01.30 Uhr ein schwar­zer BMW auf, der von Forch­heim kom­mend Rich­tung Ker­s­bach fuhr. Als die Beam­ten den 32-jäh­ri­gen Fah­rer dar­auf­hin am Ortein­gang von Ker­s­bach einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen und ihn mit­tels ent­spre­chen­der Signa­le zum Anhal­ten bewe­gen woll­ten, beschleu­nig­te die­ser plötz­lich und ver­such­te sich zunächst durch Flucht der Anhal­tung zu ent­zie­hen. Letzt­end­lich gelang es dann doch, den Fah­rer nach län­ge­rer Ver­fol­gung am Orts­ein­gang von Kir­cheh­ren­bach zur Anhal­tung zu bewe­gen. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass der jun­ge Mann nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis war. Zudem kam bei einem Alko­test ein Wert von rund 0,8 Pro­mil­le zuta­ge. Der Fah­rer muss sich nun wegen einer Trun­ken­heits­fahrt sowie eines Ver­ge­hens des Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis verantworten.

Wenig spä­ter, gegen 02.00 Uhr, fiel einer wei­te­ren Forch­hei­mer Strei­fen­be­sat­zung bei Gos­berg ein wei­ßer BMW auf, wel­cher durch deut­li­che Schlan­gen­li­ni­en auf sich auf­merk­sam mach­te. Nach­dem der 35-jäh­ri­ge Fah­rer ange­hal­ten wer­den konn­te, ergab ein bei ihm durch­ge­führ­ter Alko­hol­test den stol­zen Wert von rund 1,6 Pro­mil­le. Der deut­lich betrun­ke­ne Fah­rer muss­te sich dabei noch in der Nacht von sei­nem Füh­rer­schein ver­ab­schie­den. Auch gegen ihn wird wegen eines Ver­ge­hens der Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.