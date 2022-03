Im kath. Seel­sor­ge­be­reich St. Mar­tin Forch­heim lau­fen seit Beginn des Krie­ges in der Ukrai­ne unter­schied­li­che Frie­dens­ge­be­te und Betei­li­gun­gen an öffent­li­chen Hilfs­ak­tio­nen. Nach­dem die Trans­por­te von Sach­spen­den im Land­kreis Forch­heim bereits von meh­re­ren Trä­gern durch­ge­führt wer­den, kon­zen­trie­ren sich unse­re Pfar­rei­en auf drei Bereiche.

An erster Stel­le steht die Spen­den­wer­bung für Cari­tas-Inter­na­tio­nal durch geziel­te Wei­ter­ga­be des Spen­den­kon­tos über unse­re Publi­ka­tio­nen und Wer­bung bei Ver­an­stal­tun­gen und Gottesdiensten.

An zwei­ter Stel­le steht ein wöchent­li­ches Frie­dens­ge­bet in St. Mar­tin, jeweils Frei­tag-Abend um 19:00 Uhr. Der Start ist am 18. März. Die­se Gebets­in­itia­ti­ve läuft bis auf wei­te­res. Kon­kre­te Schick­sa­le der Flücht­lin­ge und aktu­el­le Ent­wick­lun­gen im Kri­sen­ge­biet wer­den vor Gott gebracht, beglei­tet von Musik und Gesang, mit Licht­spiel und Weih­rauch­ge­bet. Die­ses Gebet ist offen für alle Inter­es­sier­ten. An die­sen Aben­den wird die Kol­lek­te zugun­sten der Ukrai­ne-Opfer eingesammelt.

An drit­ter Stel­le wer­ben wir in unse­ren Gemein­den um Zeit­spen­den. Gesucht wer­den Ehren­amt­li­che, die bereit wären, kon­kre­te Hilfs­ak­tio­nen der Cari­tas in Forch­heim stun­den­wei­se per­so­nell zu unter­stüt­zen. Beson­ders gefragt sind Hel­fe­rin­nen und Hel­fer aus der Ukrai­ne oder mit Sprach­kennt­nis­sen, die im Raum Forch­heim woh­nen. Kon­takt­adres­se ist unser zen­tra­les Pfarr­bü­ro: Haupt­stra­ße 22, 91301 Forch­heim; Tel. (0 91 91) 22 34; E‑Mail st-​martin.​forchheim@​erzbistum-​bamberg.​de