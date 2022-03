Neue Platt­form für Geflüch­te­te und ande­re Migran­tin­nen und Migran­ten wird vorgestellt

Am Diens­tag, 15. März, stel­len der Ver­ein Freund statt Fremd und die Smart City Bam­berg gemein­sam die Infor­ma­ti­ons­platt­form BAmi­gra vor. Im Rah­men einer offe­nen Sprech­stun­de im Bür­ger­la­bor der Stadt Bam­berg (Haupt­wach­stra­ße 3) sind an die­sem Tag von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr alle Inter­es­sier­ten ein­ge­la­den, BAmi­gra ken­nen­zu­ler­nen. Simo­ne Oswald erklärt dabei, wie die von Freund statt Fremd ent­wickel­te Platt­form es Geflüch­te­ten und ande­ren Migran­tin­nen und Migran­ten erleich­tert, sich in Bam­berg zurecht­zu­fin­den, zu inte­grie­ren und Unter­stüt­zung zu bekommen.

Das Sprech­stun­den­team vor Ort spricht Deutsch, Eng­lisch, Fran­zö­sisch, Spa­nisch und Rus­sisch. Auf dem You­tube-Kanal Smart City Bam­berg und im Bür­ger­la­bor läuft zudem ab näch­ster Woche ein Video über die Platt­form BAmi­gra. Denn in einer smar­ten Stadt haben alle Men­schen Zugang zu Infor­ma­tio­nen über das Stadt­le­ben und kön­nen dar­an teilhaben.

Aus­führ­li­che­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.bam​berg​-gestal​ten​.de