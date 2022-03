Regio­nal­bank stellt Spen­den­topf mit 50.000 Euro bereit

Sozia­le, kari­ta­ti­ve, kul­tu­rel­le und öffent­li­che Ver­ei­ne und Initia­to­ren gestal­ten das Leben in unse­rer Regi­on viel­fäl­tig. Oft haben sie gute Ideen für neue Pro­jek­te, es feh­len aber die finan­zi­el­len Mit­tel. Hier­für bringt die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG die erste regio­na­le Crowd­fun­ding-Platt­form an den Start. Crowd­fun­ding ist ein inno­va­ti­ves Modell, bei dem inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gemein­sam Pro­jek­te finan­zie­ren. Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG ver­dop­pelt jede Ein­zel­spen­de aus ihrem mit 50.000 Euro gefüll­ten Spen­den­topf. So unter­stützt sie Initia­to­ren dabei, dass ihre Visio­nen Wirk­lich­keit werden.

„Als Regio­nal­bank haben wir eine enge Ver­bin­dung und Ver­ant­wor­tung in unse­rer Hei­mat. Da ist es für uns selbst­ver­ständ­lich, dass wir uns vor Ort für die Men­schen stark machen. Seit jeher unter­stüt­zen wir daher vie­le kul­tu­rel­le und sozia­le Pro­jek­te mit Spen­den­gel­dern“, erläu­tert Joa­chim Haus­ner, Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG, die Moti­va­ti­on für das neue Pro­jekt. „Inno­va­tiv ist, dass wir mit unse­rer Crowd­fun­ding-Platt­form alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger mit ins Boot holen, die ein Pro­jekt unter­stüt­zen wol­len. So set­zen wir unse­re genos­sen­schaft­li­che Leit­idee ‚Was einer allei­ne nicht schafft, das schaf­fen vie­le‘ zeit­ge­mäß in unse­rer digi­ta­len Welt um.“

Erfolg­reich Test­pro­jekt mit Freak City e. V. realisiert

Nach einer mehr­mo­na­ti­gen Pilot­pha­se geht die Platt­form www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​c​r​o​w​d​f​u​n​d​ing nun offi­zi­ell an den Start. Die Land­rä­te von Bam­berg und Forch­heim, Johann Kalb und Dr. Her­mann Ulm, zeig­ten sich bei der Auf­takt­ver­an­stal­tung begei­stert von der Initia­ti­ve der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG. Sie schaf­fe damit neue Mög­lich­kei­ten, das Leben in unse­rer Regi­on mit sinn­stif­ten­den Pro­jek­ten zu berei­chern. Ver­ei­ne und Initia­ti­ven aus der Regi­on kön­nen auf der Platt­form ihre Pro­jek­te vor­stel­len und die Wer­be­trom­mel rüh­ren – in ihrem Ver­ein, Freun­des- und Bekann­ten­kreis und in der Öffent­lich­keit. Jede Ein­zel­spen­de eines Bür­gers ver­dop­pelt die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG bis max. 50 Euro.

Der Freak City e. V. hat die neue Platt­form in der Pilot­pha­se erfolg­reich gete­stet und schafft mit den Spen­den­gel­dern einen Klein­bus für den Trans­port bei Jugend­ak­tio­nen an. Der­zeit sucht der Fluss­pa­ra­dies Fran­ken e. V. für sei­ne „Kunst­be­geg­nun­gen am Kanal“ Spon­so­ren für eine wei­te­re Skulp­tur. Der Bam­ber­ger Bild­hau­er Adel­bert Heil will die Bron­ze­pla­stik am Rad­weg zwi­schen Forch­heim und Bam­berg auf­stel­len. Der Ver­ein „Kun­reuth – hier lässt sich’s leben e. V.“, wird dem­nächst auf der Platt­form sei­ne Suche nach Spon­so­ren für ein wei­te­res Fahr­zeug star­ten, das die Ehren­amt­li­chen des Pro­jekts „All­tags­be­glei­ter“ mobil macht.

Platt­form für Ver­ei­ne und Ein­rich­tun­gen aus dem Geschäftsgebiet

„Vie­le schaf­fen mehr“ dür­fen alle als gemein­nüt­zig aner­kann­ten Ver­ei­ne und Ein­rich­tun­gen nut­zen, bei­spiels­wei­se För­der­ver­ei­ne von Kin­der­gär­ten und Schu­len, Sport­ver­ei­ne, Kul­tur­in­itia­ti­ven oder Jugend­ein­rich­tun­gen. Wei­te­re Vor­aus­set­zung ist, dass sich das Pro­jekt im Geschäfts­ge­biet der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG befindet.

Wer ein Pro­jekt auf der Platt­form prä­sen­tie­ren möch­te, wen­det sich am besten an den Fili­al­lei­ter sei­ner VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG. Die Bank unter­stützt Initia­to­ren Schritt für Schritt bei der Prä­sen­ta­ti­on ihres Pro­jekts auf www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​c​r​o​w​d​f​u​n​d​ing.

So funk­tio­niert die VR Bank-Crowdfunding-Plattform:

Schritt 1: Pro­jekt beschrei­ben, Fans gewinnen

Auf der Crowd­fun­ding-Platt­form ver­fas­sen Initia­to­ren (ein Ver­ein o. ä.) eine aus­sa­ge­kräf­ti­ge und begei­stern­de Pro­jekt­be­schrei­bung. Mit Bil­dern und ggf. Vide­os zei­gen sie, wel­ches Pro­jekt sie ver­wirk­li­chen wol­len und infor­mie­ren dar­über, wie hoch die benö­tig­te Finan­zie­rungs­sum­me ist. Ihr Pro­jekt durch­läuft eine zwei­wö­chi­ge Start­pha­se, in der Fans für das Pro­jekt gewon­nen wer­den. Dafür ist es wich­tig, dass sie Wer­bung für das Pro­jekt machen – zum Bei­spiel bei Freun­den, Kol­le­gen, Fami­li­en­mit­glie­dern oder durch das Wei­ter­sa­gen in den sozia­len Netz­wer­ken. Je höher das Finan­zie­rungs­ziel ist, umso mehr Fans brau­chen die Initiatoren.

Schritt 2: Finan­zie­rung sichern

Nach der Start­pha­se wird das Pro­jekt für die Finan­zie­rungs­pha­se frei­ge­schal­tet. Dann sind bis zu drei Mona­te Zeit, in denen die Men­schen aus der Regi­on ihren finan­zi­el­len Teil bei­tra­gen kön­nen, damit das Pro­jekt zustan­de kommt. Auch in die­ser Zeit rührt der Pro­jekt­in­itia­tor in sei­nem Umfeld die Wer­be­trom­mel, um die vor­her fest­ge­leg­te Finan­zie­rungs­sum­me durch Spen­den zu errei­chen. Denn: Ver­fehlt er sein Finan­zie­rungs­ziel, kann das Pro­jekt nicht rea­li­siert wer­den und alle Spen­der erhal­ten ihr Geld zurück.

Schritt 3: Pro­jekt verwirklichen

Die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG bezu­schusst die Pro­jek­te aus ihrem mit 50.000 Euro gefüll­ten Spen­den­topf groß­zü­gig: sie ver­dop­pelt jede Ein­zel­spen­de mit max. 50 Euro bis die Pro­jekt­sum­me erreicht ist. Spen­det also z. B. ein För­de­rer 25 Euro, dann legt die Regio­nal­bank noch­mal 25 Euro oben­drauf, gibt ein Unter­stüt­zer 50 Euro, dann ver­dop­pelt die Bank auf 100 Euro, kom­men 100 Euro vom Spon­sor, flie­ßen durch die Zuschüs­se der Bank 150 Euro in das Projekt.

Ist das Pro­jekt in der vor­ge­ge­be­nen Zeit kom­plett finan­ziert, erhält der Initia­tor sein Geld und kann sein Vor­ha­ben umset­zen. Auf der Platt­form www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​c​r​o​w​d​f​u​n​d​ing doku­men­tiert er die wei­te­ren Pro­jekt­schrit­te und lässt so alle Unter­stüt­zer am gemein­sa­men Erfolg teilhaben.