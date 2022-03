Im Rah­men der staat­li­chen Für­sor­ge­pflicht steht ab Mon­tag, 21. März, in den Bay­reu­ther Coro­na-Impf­zen­tren – in den Stadt­bad­turn­hal­len (SKS) und…

Der Bau­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Diens­tag, 15. März, um 16 Uhr, mit den Fel­sen­kel­ler­an­la­gen im…

Fri­days­For­Fu­ture Bay­reuth lädt zur Kund­ge­bung

Am Frei­tag, den 11.03.2022 fin­det eine Kund­ge­bung am Stern­platz in Bay­reuth statt. Orga­ni­siert und durch­ge­führt wird die Akti­on von FridaysForFuture…