Den Erlös spen­det das Uni­ver­si­täts­or­che­ster an die Ukraine-Nothilfe

Zu einem Bene­fiz­kon­zert für die Ukrai­ne lädt das Uni­ver­si­täts­or­che­ster am Don­ners­tag, den 17. März, um 20:00 Uhr in die Bam­ber­ger Kon­zert­hal­le ein. Der Erlös geht an die Ukrai­ne-Not­hil­fe der „Akti­on Deutsch­land Hilft“. „Wir möch­ten mit die­sem Kon­zert unse­re Soli­da­ri­tät mit der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung zum Aus­druck brin­gen und ein musi­ka­li­sches Zei­chen für den Frie­den set­zen“, sagt Uni­ver­si­täts­mu­sik­di­rek­tor Wil­helm Schmidts, der das Kon­zert diri­gie­ren wird.

Eröff­net wird das Pro­gramm mit der „Trau­er­mu­sik“ von Paul Hin­de­mith (1895–1963) für Solo­brat­sche und Streich­or­che­ster. Den soli­sti­schen Part über­nimmt Wen Xiao Zheng, Solo­brat­scher der Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker. Haupt­werk des Abends ist Peter Tschai­kow­skys (1840–1893) 4. Sin­fo­nie in f‑Moll („Schick­sal­s­klän­ge einer emp­find­sa­men See­le“). Kom­po­niert unter dem Ein­druck einer schwe­ren inne­ren Kri­se, zeich­net die­ses musi­ka­li­sche Mei­ster­werk der Roman­tik das Bild eines mensch­li­chen See­len­dra­mas, das sich schließ­lich in eine hoff­nungs­vol­le Visi­on wen­det. Zum Schluss erklingt Arvo Pärts (*1935) musi­ka­li­sche Frie­dens­bit­te „Da pacem“.

Die Kar­ten sind für 20 Euro (Stu­die­ren­de: 10 Euro; Schü­le­rin­nen und Schü­ler: 5 Euro) an der Abend­kas­se sowie am Lehr­stuhl für Musik­päd­ago­gik und Musik­di­dak­tik erhält­lich. Bit­te sen­den Sie dafür eine E‑Mail an: musikpaed@​uni-​bamberg.​de

Beach­ten Sie bit­te die aktu­el­len Rege­lun­gen für Kul­tur­ver­an­stal­tun­gen (2G und FFP2-Maskenpflicht).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​k​o​n​z​e​rte