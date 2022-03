Im Zuge der jähr­li­chen Unter­hal­tungs- und Erneue­rungs­ar­bei­ten am Lei­tungs­netz der Stadt­wer­ke Hof Energie+Wasser GmbH beginnt am Don­ners­tag, 17.03.2022, die beauf­trag­te Fir­ma Ger­hard Tret­ter GmbH & Co. KG mit der Ver­le­gung neu­er Gas- und Was­ser­lei­tun­gen sowie Haus­an­schlüs­sen im Bereich von der Schul­stra­ße bis zum Knol­len­teich­weg 23. Wäh­rend der Bau­maß­nah­me, wel­che zur Gewähr­lei­stung der Ver­sor­gungs­si­cher­heit bei­trägt, ist mit Behin­de­run­gen im Stra­ßen­ver­kehr zu rech­nen. Die Arbei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich acht Wochen andau­ern und in ein­zel­nen Bau­ab­schnit­ten durch­ge­führt. Es kann zu kurz­fri­sti­gen Was­ser­un­ter­bre­chun­gen kommen.