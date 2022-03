REGIO­MED zieht Resümee

Noch trifft man ein­zel­ne Bun­des­wehr-Sol­da­ten auf den Flu­ren des REGIO­MED-Kli­ni­kums Lich­ten­fels an. Das heißt: wenn man sie denn als sol­che erkennt. Zumeist in zivi­ler Klei­dung lau­fen die letz­ten Vor­be­rei­tun­gen für den Abzug, denn am 15. März 2022 endet auch für die Kräf­te des Volka­cher Logi­stik­ba­tail­lons der Coro­na-Ein­satz. Seit Ende Novem­ber waren in Spit­ze 14 Kame­ra­den vor Ort, dar­un­ter auch Reser­vi­sten. Zum Ein­satz kamen sie ihrer Stär­ken ent­spre­chend in der Orga­ni­sa­ti­on logi­sti­scher Abläu­fe, an der Pfor­te und auch auf den Stationen.

Auch an ande­ren REGIO­MED-Stand­or­ten hat die Bun­des­wehr unter­stützt, so in den Häu­sern in Coburg, Son­ne­berg und Hild­burg­hau­sen. Hier haben sich die Kräf­te schon in den letz­ten Wochen nach und nach ver­ab­schie­det, um sich wie­der ande­ren Auf­ga­ben zuzu­wen­den. Mit dem Abzug aus Lich­ten­fels zie­hen sich die letz­ten Kräf­te der Bun­des­wehr aus den medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen der Regi­on zurück.

Haupt­ge­schäfts­füh­rer der REGIO­MED-Kli­ni­ken GmbH, Alex­an­der Schmidt­ke, zeigt sich dank­bar: „Die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bun­des­wehr waren in den zurück­lie­gen­den zwei Jah­ren immer wie­der eine star­ke Stüt­ze. Zuver­läs­sig haben sie ange­packt, wenn Not am Mann war. Dafür sind wir sehr dankbar.“.

Auch in Son­ne­berg war die Unter­stüt­zung eher logi­sti­scher Natur: Die Sol­da­ten aus Volkach unter­stütz­ten im Dezem­ber und Janu­ar u.a. bei Pati­en­ten­trans­por­ten und dem Auf­be­rei­ten der Bet­ten. Hin­ge­gen waren in Coburg waren bis zu 24 Sol­da­ten u.a. in der Not­auf­nah­me, sowie der Inten­siv- und Coro­na-Sta­ti­on im Ein­satz und damit direkt an der Bewäl­ti­gung der Coro­na-Fäl­le betei­ligt. Unter­stüt­zung erfuhr auch das REGIO­MED-Kli­ni­kum im beson­ders betrof­fe­nen Land­kreis Hild­burg­hau­sen. Über drei ver­schie­de­ne Zeit­räu­me, jeweils in den Win­ter­mo­na­ten, waren in Spit­ze bis zu 16 Sol­da­ten aus Bad Sal­zun­gen vor Ort, und hal­fen u.a. im Trans­port­dienst, der Ver­sor­gung und eben­falls auf den Sta­tio­nen aus.

Für das Kli­nik­per­so­nal geht der Kampf gegen das Coro­na-Virus wei­ter. Die anhal­tend hohen Inzi­den­zen machen sich auch im Kli­nik­be­trieb bemerk­bar: „Zum einen behan­deln wir zahl­rei­che Pati­en­ten, die an Coro­na erkrankt sind, wenn auch der­zeit zumeist auf Nor­mal­sta­ti­on. Hin­zu kom­men Pati­en­ten, die bei Auf­nah­me posi­tiv gete­stet wer­den, aber eigent­lich wegen einer ande­ren Indi­ka­ti­on zu uns kom­men – hier ist der glei­che Auf­wand an Iso­la­ti­ons­maß­nah­men von­nö­ten, um ein Wei­ter­tra­gen der Infek­ti­on zu ver­mei­den. Zum ande­ren ver­zeich­nen wir ver­mehrt Aus­fäl­le, weil auch eige­ne Mit­ar­bei­ter betrof­fen sind. Das stellt uns vor eini­ge Her­aus­for­de­run­gen, aber ins­ge­samt ist die Situa­ti­on zu bewäl­ti­gen“, beschreibt Schmidt­ke die aktu­el­le Situation.