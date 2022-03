Stadt trau­ert um frü­he­ren MTG-Lei­ter Blank

Der frü­he­re Lei­ter des städ­ti­schen Marie-The­re­se-Gym­na­si­ums (MTG), Ober­stu­di­en­di­rek­tor Mar­tin Blank, ist vor kur­zem im Alter von 87 Jah­ren ver­stor­ben. Er präg­te als Schul­lei­ter von 1981 bis 1995 das Gym­na­si­um. Ihm war die Öff­nung der Schu­le hin zu mehr Inter­dis­zi­pli­na­ri­tät und Inklu­si­on ein zen­tra­les Anlie­gen. Für sei­ne wert­schät­zen­de Füh­rung war Mar­tin Blank im Kol­le­gi­um weit über sei­ne beruf­li­che Zeit hin­aus hoch­ge­ach­tet. Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik kon­do­lier­te den in Würz­burg leben­den Angehörigen.

Wei­te­re Turn­hal­le wird für Geflüch­te­te ertüchtigt

Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kamen die ersten 50 ukrai­ni­schen Geflüch­te­ten aus der Zen­tra­len Auf­nah­me­ein­rich­tung in Zirn­dorf in der Sport­hal­le am Euro­pa­ka­nal in Erlan­gen an, min­de­stens wei­te­re 150 Per­so­nen wer­den am Wochen­en­de erwar­tet. Bei der Turn­hal­le han­delt es sich um eine Not­un­ter­kunft. Da nach Anga­ben der Regie­rung von Mit­tel­fran­ken täg­lich nun­mehr 400 Per­so­nen in die Regi­on kom­men und die Auf­nah­me­ein­rich­tung in Zirn­dorf (ANKER-Ein­rich­tung) an Kapa­zi­täts­gren­zen stößt, wur­den alle Land­krei­se und kreis­frei­en Städ­te auf­ge­for­dert, Not-Depen­dan­cen für die ANKER-Ein­rich­tung vor­zu­be­rei­ten. In die­sen Not­un­ter­künf­ten wer­den die Geflüch­te­ten vor­über­ge­hend unter­ge­bracht, bis sie ihre feste Unter­kunft bezie­hen kön­nen. Da unter den Geflüch­te­ten auch Per­so­nen sind, die mit dem Coro­na-Virus infi­ziert sind, wird im Lau­fe des Frei­tag auch die unweit der Not­un­ter­kunft gele­ge­ne Turn­hal­le der Her­mann-Hede­nus-Grund­schu­le für die Auf­nah­me von 60 Geflüch­te­ten vor­be­rei­tet. Coro­na-posi­ti­ve Per­so­nen wer­den dort in Qua­ran­tä­ne untergebracht.

„Wir arbei­ten mit Hoch­druck dar­an, die Men­schen gut unter­zu­brin­gen und zu ver­sor­gen“, erklärt Die­ter Ros­ner, Refe­rent für Jugend, Fami­lie und Sozia­les. Ange­sichts der gro­ßen Zahl von Per­so­nen, die der­zeit kurz­fri­stig kom­me, sei­en die Hal­len der­zeit aber die ein­zi­ge Mög­lich­keit, den Men­schen schnell Unter­kunft zu bieten.

Hin­weis: Wir bit­ten dar­um, die Pri­vat­sphä­re der Geflüch­te­ten auch bei der Ankunft der Bus­se zu wah­ren. Dreh- und Foto­ar­bei­ten in den Schlaf­räu­men sind zur Wah­rung der Pri­vat­sphä­re nicht mög­lich. Alle Pres­se­an­fra­gen sind an die Pres­se­stel­le der Stadt Erlan­gen (Mail: presse@​stadt.​erlangen.​de) zu richten.

Impf­zen­trum: Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen und vor Ort-Termine

Das Impf­zen­trum Erlan­gen/Er­lan­gen-Höchstadt ist wei­ter­hin mit mobi­len Teams in Stadt und Land­kreis unter­wegs. Die Ter­mi­ne sind ohne Anmel­dung offen für alle ab 12 Jah­ren. Bei Son­der­ak­tio­nen wer­den Schwan­ge­re und Kin­der unter 12 Jah­ren nicht geimpft – für sie wird die Imp­fung nur im Impf­zen­trum Sedan­stra­ße (Schwan­ge­re) bzw. im Kin­der­impf­zen­trum (unter 12-Jäh­ri­ge) ver­ab­reicht. Da die Impf­stoff­ver­füg­bar­keit dies aktu­ell zulässt, bie­tet das Impf­zen­trum in der Sedan­stra­ße 1 und bei Son­der­ak­tio­nen bis auf Wei­te­res allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern an, zwi­schen den Impf­stof­fen von BioNTech/​Pfizer und Moder­na (emp­foh­len ab 30) wäh­len zu kön­nen. Auch der Impf­stoff Nova­vax steht der All­ge­mein­heit zur Ver­fü­gung. Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on emp­fiehlt den Impf­stoff für Per­so­nen ab 18 Jah­ren mit zwei Impf­stoff­do­sen im Abstand von min­de­stens drei Wochen. Die Anwen­dung in der Schwan­ger­schaft und Still­zeit wird der­zeit nicht emp­foh­len. Für Auf­fri­schungs­imp­fun­gen ist der Impf­stoff aktu­ell nicht zugelassen.

Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on emp­fiehlt allen ab 12 Jah­ren, den Impf­schutz nach drei Mona­ten auf­zu­fri­schen. Die soge­nann­te „Boo­ster­imp­fung“ ver­rin­gert die Infek­ti­ons­ge­fahr und ver­hin­dert mit gro­ßer Sicher­heit schwe­re Erkran­kun­gen. Wer sich nach der Imp­fung – egal ob nach einer oder zwei Impf­stoff­do­sen – infi­ziert oder eine ein­zel­ne Impf­stoff­do­sis nach Infek­ti­on erhal­ten hat, kann eben­falls nach drei Mona­ten eine wei­te­re Imp­fung erhalten.

Drei Mona­te nach der ersten Auf­fri­schung emp­fiehlt die STI­KO eine zwei­te Auf­fri­schung (vier­te Imp­fung) für Men­schen über 70, Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner von Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sowie für Men­schen mit Immun­schwä­che. Per­so­nal in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen oder in der Pfle­ge wird die zwei­te Auf­fri­schung nach sechs Mona­ten empfohlen.

Die Ange­bo­te der näch­sten Tage:

Sams­tag | 12. März | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen) | 12:00 bis 20:00 Uhr

Diens­tag | 15. März | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen) | 14:00 bis 19:00 Uhr

Mitt­woch | 16. März | Impf­stel­le Her­zo­gen­au­rach (Hin­te­re Gas­se 22a, 91074 Her­zo­gen­au­rach) | 9:30 bis 17:00 Uhr

Mitt­woch | 16. März | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen) | 14:00 bis 19:00 Uhr

Don­ners­tag | 17. März | Georg-Hänf­ling-Hal­le Ecken­tal (Am Pfarr­gar­ten 1, 90542 Ecken­tal) | 13:00 bis 18:00 Uhr

Don­ners­tag | 17. März | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen) | 14:00 bis 19:00 Uhr

Frei­tag | 18. März | Impf­stel­le Höchstadt (Erlan­ger Stra­ße 2, 91315 Höchstadt) | 9:30 bis 17:00 Uhr

Frei­tag | 18. März | Grund­schu­le Hann­berg (Kir­chen­steig 2, 91315 Höchstadt) | 12:00 bis 18:00 Uhr

Frei­tag | 18. März | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen) | 12:00 bis 20:00 Uhr

Sams­tag | 19. März | Erlan­gen Arca­den (Nürn­ber­ger Stra­ße 7, 91052 Erlan­gen) | 12:00 bis 20:00 Uhr.

Im Impf­zen­trum Erlan­gen wird der­zeit mit und ohne Ter­min­ver­ein­ba­rung geimpft. Ter­mi­ne kön­nen unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern oder tele­fo­nisch unter 09131 86–6500 ver­ein­bart wer­den. Wer einen ver­ein­bar­ten Ter­min nicht wahr­neh­men kann, wird gebe­ten, online bzw. tele­fo­nisch zu stornieren.

Für Kin­der von fünf bis elf Jah­ren gibt es im Gebäu­de des Haupt-Impf­zen­trums ein Kin­der-Impf­zen­trum, der Zugang erfolgt über die Nägels­bach­stra­ße 26. Ter­mi­ne für das Kin­der­impf­zen­trum kön­nen online unter www​.impf​zen​tren​.bay​ern oder über die Hot­line (09131 86–6500) ver­ein­bart wer­den. Bei gerin­ger Aus­la­stung wer­den Imp­fun­gen auch ohne Ter­min ver­ab­reicht. Geöff­net ist es don­ners­tags und frei­tags von 13:30 bis 17:00 Uhr, sams­tags von 9:00 bis 17:00 Uhr.

Das Tele­fon­team des Impf­zen­trums ist für Fra­gen unter der Ruf­num­mer 09131 86–6500 von Mon­tag bis Frei­tag, jeweils von 8:00 bis 17:00 Uhr, erreichbar.

Mehr Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​i​m​p​f​z​e​n​t​rum.

Inter­na­tio­na­le Wochen gegen Ras­sis­mus: Buch­pre­mie­re als Auftakt

Fis­ton Mwan­za Muji­la prä­sen­tiert am Mon­tag, 14. März, um 19:00 Uhr sein druck­fri­sches Buch „Tanz der Teu­fel“ und eröff­net damit die Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus in Erlan­gen. Gast bei der Buch­pre­mie­re wird auch Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik sein.

Im Grenz­ge­biet zwi­schen Ango­la und dem Kon­go, in den Minen von Lun­da Nor­te und im Zen­trum von Lub­um­ba­shi tan­zen Frau­en ohne Alter, Dia­man­ten­su­cher, Gau­ner und Agen­ten aus aller Welt den „Tanz der Teu­fel“. Neben absur­den Dia­lo­gen und einer Fül­le von Erzähl­strän­gen und Abschwei­fun­gen ist es vor allem die Musik, die den Rhyth­mus von Fis­ton Mwan­za Muji­las neu­em Roman vor­gibt. Und die Iro­nie des Romans lässt die Aus­wir­kun­gen von Kolo­nia­li­sie­rung, Glo­ba­li­sie­rung, Raub­bau und Bür­ger­krieg nur noch deut­li­cher erschei­nen. Mit sei­nem gefei­er­ten Debüt „Tram 83″ hat Muji­la eine völ­lig neue Art von Roman erschaf­fen. Sein neu­es Buch ist noch schil­lern­der, noch vir­tuo­ser und dabei noch poli­ti­scher. Muji­la wur­de 1981 in Lub­um­ba­shi / Demo­kra­ti­sche Repu­blik Kon­go gebo­ren. Er lebt in Graz, schreibt Lyrik, Pro­sa und Thea­ter­stücke und unter­rich­tet afri­ka­ni­sche Lite­ra­tur an der Universität.

Eine Anmel­dung für die Teil­nah­me vor Ort ist erfor­der­lich unter der Mail­adres­se veranstaltungen.​stadtbibliothek@​stadt.​erlangen.​de. Die Ver­an­stal­tung wird gleich­zei­tig auf You­Tube gestreamt (www​.stadt​bi​blio​thek​-erlan​gen​.de).

StUB: Ver­bands­aus­schuss und ‑ver­samm­lung tagen

Der Ver­bands­aus­schuss und die Ver­bands­ver­samm­lung des Zweck­ver­bands Stadt-Umland-Bahn (StUB) Nürn­berg – Erlan­gen – Her­zo­gen­au­rach kom­men am Diens­tag, 15. März, zu ihren näch­sten öffent­li­chen Sit­zun­gen zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem die Füh­rung der Wen­de­schlei­fe Büchen­bach, die Ein­lei­tung des Ver­ga­be­ver­fah­rens für die Objekt­pla­nung der Ver­kehrs­an­la­gen „Ost­ast Stadt-Umland-Bahn“ sowie der aktu­el­le Planungsstand.

Im Sit­zungs­raum gilt grund­sätz­lich die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke, auch am eige­nen Sitz­platz. Der Zutritt zur Sit­zung wird nur unter Vor­la­ge eines ent­spre­chen­den 3G+-Nachweises (geimpft, gene­sen oder aktu­ell mit PCR-Test gete­stet) gewährt. Der Nach­weis muss beim Ein­lass gezeigt wer­den. Die Anzahl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher ist auf­grund der ein­zu­hal­ten­den Abstands­flä­chen im Sit­zungs­raum begrenzt.

Bau- und Werk­aus­schuss tagt

Der Bau- und Werk­aus­schuss für den Ent­wäs­se­rungs­be­trieb kommt am Diens­tag, 15. März, um 16:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Rats­saal (1. OG, Rat­haus) statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Licht­ver­schmut­zung am Georg-Mar­shall-Platz und ent­lang der Allee am Röthel­heim­park, der Bedarf an Ver­wal­tungs­flä­chen im Ver­wal­tungs­ge­bäu­de Geb­bert­stra­ße 1 (Muse­ums­win­kel), der Bedarfs­be­schluss für die Instand­set­zung und Moder­ni­sie­rung der Turn­hal­le der Losch­ge-Grund­schu­le, brand­schutz­tech­ni­sche Umbau­ar­bei­ten im Thea­ter in der Garage/​Theatercafé, die Sanie­rung der Brücke über den Main-Donau-Kanal (Büchen­ba­cher Steg) und ande­res mehr.

Im Sit­zungs­raum gilt grund­sätz­lich die Pflicht zum Tra­gen einer FFP2-Mas­ke, auch am eige­nen Sitz­platz. Der Zutritt zur Sit­zung wird nur unter Vor­la­ge eines ent­spre­chen­den 3G+-Nachweises (geimpft, gene­sen oder aktu­ell mit PCR-Test gete­stet) gewährt. Der Nach­weis muss beim Ein­lass gezeigt wer­den. Die Anzahl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher ist auf­grund der ein­zu­hal­ten­den Abstands­flä­chen im Sit­zungs­raum begrenzt.

vhs: Medi­en­ex­per­te zur digi­ta­len Zukunft im Journalismus

Eine Web­sei­te, Pod­casts und Blogs gehö­ren längst zum Stan­dard-Reper­toire von Zei­tun­gen, Radio- und Fern­seh­sen­dern. Durch die Digi­ta­li­sie­rung hat sich die Medi­en­nut­zung mas­siv ver­än­dert. Auch Social-Media-Kanä­le wie Face­book, Insta­gram, Snap­chat und Tik­Tok wer­den im Jour­na­lis­mus genutzt. Prof. Mar­kus Kai­ser, Jour­na­list und Pro­fes­sor an der Tech­ni­schen Hoch­schu­le Nürn­berg Georg Simon Ohm, spricht am Diens­tag, 15. März (19:00 Uhr) in einem Vor­trag über den Wan­del der Medi­en­an­ge­bo­te und wagt einen Blick in die Zukunft, mit wel­chen Inno­va­tio­nen bis zum Jahr 2030 zu rech­nen ist. Dabei spie­len vir­tu­el­le Daten­bril­len, Aug­men­ted Rea­li­ty wie bei Poké­mon Go, Chat­bots und Künst­li­che Intel­li­genz bedeu­ten­de Rol­len. Die Ver­an­stal­tung fin­det im Histo­ri­schen Saal der Volks­hoch­schu­le Erlan­gen statt und ist kosten­los. Eine Anmel­dung im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de ist erforderlich.

vhs: Wochen­en­de im Zei­chen der Natur

Das drit­te März­wo­chen­en­de steht bei der Volks­hoch­schu­le (vhs) Erlan­gen ganz im Zei­chen der Natur: Am Sams­tag, 19. März, infor­mie­ren die Land­schafts­obst­baum­pfle­ger Astrid und Klaus Wiß­math in einem Work­shop über Schnitt­maß­nah­men, ‑werk­zeu­ge und ‑metho­den, über Pflan­zung und Alt­baum­pfle­ge. Nach einem Theo­rie­teil im Erlan­ger Lese­ca­fé wer­den prak­ti­sche Tipps auf einer Obst­baum­wie­se gege­ben. Am Sonn­tag, 20. März, bie­tet Ulri­ke Mais­el eine Natur­füh­rung an, bei der ver­schie­de­ne Bie­nen­ar­ten beob­ach­tet und Ein­blicke in die fas­zi­nie­ren­de Viel­falt der Arten und Lebens­wei­sen von Bie­nen gege­ben wer­den, die durch den Rück­gang ihrer Lebens­räu­me bedroht sind. Anmel­dun­gen sind jeweils im Inter­net unter www​.vhs​-erlan​gen​.de möglich.

Ein­ge­schränk­ter Betrieb im Bürgeramt

In der Abtei­lung All­ge­mei­ne Bür­ger­dien­ste und Wah­len des Bür­ger­am­tes (Infor­ma­ti­ons­the­ke und Ser­vice im Rat­haus-Erd­ge­schoss) wird ein neu­es Soft­ware­pro­gramm für die Kfz-Zulas­sung ein­ge­führt. Von Don­ners­tag, 17. März, bis Mon­tag, 21. März, kön­nen des­halb kei­ne Kfz-Zulas­sun­gen vor­ge­nom­men wer­den. Am Frei­tag und Mon­tag (18./21. März) bleibt die Abtei­lung für alle Dienst­lei­stun­gen geschlos­sen. Die­se Ein­schrän­kun­gen sind erfor­der­lich, um die not­wen­di­gen tech­ni­schen Anpas­sun­gen durch­zu­füh­ren, Tests vor­zu­neh­men und die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter zu schu­len. Ab Diens­tag, 22. März, ist die Abtei­lung wie­der nor­mal geöffnet.

Mehr Infor­ma­tio­nen über das Bür­ger­amt gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​u​e​r​g​e​r​amt.

Lücken­schluss beginnt: Zwei­ter Bau­ab­schnitt der Geh- und Rad­weg­ver­bin­dung Bruck-Frauenaurach

Ab Mitte/​Ende April begin­nen die Arbei­ten zum lan­ge ersehn­ten zwei­ten Bau­ab­schnitt der Geh- und Rad­weg­ver­bin­dung Bruck-Frau­en­au­rach (Nord-Süd-Ver­bin­dung) inklu­si­ve Brücken­bau­werk über die Aurach im Reg­nitz­grund. Das teil­te das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit. Durch die­sen wich­ti­gen Lücken­schluss kann der Tal­grund zwi­schen dem Bahn­damm und dem Her­zo­gen­au­ra­cher Damm in Nord-Süd-Rich­tung wie­der durch­gän­gig gequert werden.

Im Vor­feld der eigent­li­chen Bau­maß­nah­me wur­den vor weni­gen Tagen zur Frei­hal­tung des Tras­sen- bzw. Bau­stel­len­be­rei­ches Flat­ter­bän­der über­all dort ange­bracht, wo im Zuge der Bau­maß­nah­me Ober­bo­den abge­tra­gen wer­den muss. Durch die­se Maß­nah­me sol­len boden­brü­ten­de Vogel­ar­ten moti­viert wer­den ande­re Nist­plät­ze zu suchen und sich nicht im künf­ti­gen Bau­stel­len­be­reich einen Nist­platz zu suchen. Die­se Maß­nah­me ist ein Bestand­teil des Auf­la­gen­be­schei­des zur was­ser­recht­li­chen Genehmigung.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Bau­maß­nah­me sowie die aktu­el­len Plan­un­ter­la­gen wer­den recht­zei­tig im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​b​a​u​s​t​e​l​len veröffentlicht.

Drit­ter Rund­brief des Senio­ren­bei­rats erschienen

Die drit­te Aus­ga­be des Rund­briefs „Auf­ge­passt!“ des städ­ti­schen Senio­ren­bei­rats ist die­ser Tage erschie­nen. Auf meh­re­ren Sei­ten infor­miert das Gre­mi­um vor allem die älte­ren Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger über aktu­el­les aus dem Rat­haus, Pro­jek­te des Senio­ren­bei­rats und ande­res mehr. Der Rund­brief kann im Inter­net her­un­ter­ge­la­den wer­den: www​.erlan​gen​.de/​s​e​n​i​o​r​e​n​b​e​i​rat.

Aus­le­gung des 1. Deck­blat­tes zum Bebau­ungs­plan Nr. 330 – Süd­li­che Sieboldstraße

Der Stadt­rat hat vor kur­zem beschlos­sen, den Ent­wurf des 1. Deck­blat­tes zum Bebau­ungs­plan Nr. 330 – Süd­li­che Sie­bold­stra­ße – für das Gebiet zwi­schen der Siebold‑, Beethoven‑, Ger­sten­berg- und Mozart­stra­ße zu bil­li­gen und öffent­lich auszulegen.

Der räum­li­che Gel­tungs­be­reich sowie wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind in der aktu­el­len Aus­ga­be des Amts­blat­tes (Die amt­li­chen Sei­ten Nr. 5, 10. März 2022, Inter­net www​.erlan​gen​.de/​das) einsehbar.

Der gebil­lig­te Bebau­ungs­plan­ent­wurf wird von Mon­tag, 21. März, bis ein­schließ­lich Frei­tag, 29. April, öffent­lich aus​ge​legt​.In die­ser Zeit kann der Bebau­ungs­plan­ent­wurf mit Begrün­dung wäh­rend der all­ge­mei­nen Dienst­stun­den im Amt für Stadt­pla­nung und Mobi­li­tät (Geb­bert­stra­ße 1, 3. OG) ein­ge­se­hen wer­den. Die zu dem Zeit­punkt der Aus­le­gung aktu­ell gel­ten­den Coro­na-Rege­lun­gen sind zu beachten.

Das Plan­ge­biet liegt in direk­ter Nähe zur Wer­ner-von-Sie­mens-Stra­ße und ist somit in eine innen­stadt­na­he Lage ein­ge­bun­den. Es wur­de bis­lang voll­stän­dig gewerb­lich genutzt und liegt seit län­ge­rer Zeit brach. Im Zuge einer Nach­nut­zung des Grund­stücks ist nun beab­sich­tigt, die pla­nungs­recht­li­chen Vor­aus­set­zun­gen für eine ver­dich­te­te Bebau­ung zu schaf­fen, die im Erd­ge­schoss durch gewerb­li­che Nut­zung und in den Ober­ge­schos­sen durch Wohn­nut­zun­gen geprägt ist.

Durch die Ände­rung des Bebau­ungs­plans Nr. 330 kann das benö­tig­te Bau­recht zur Ent­wick­lung eines gemischt genutz­ten inner­städ­ti­schen Vier­tels sowie einer ange­mes­se­nen Dich­te und Höhen­ent­wick­lung ermög­licht wer­den. Vor die­sem Hin­ter­grund bil­det die Auf­stel­lung des 1. Deck­blatts des Bebau­ungs­pla­nes Nr. 330 – Süd­li­che Sie­bold­stra­ße – für das Gebiet zwi­schen der Siebold‑, Beethoven‑, Ger­sten­berg- und Mozart­stra­ße eine geeig­ne­te Maß­nah­me, um einen Bei­trag zur Gewähr­lei­stung der Wohn­be­dürf­nis­se der Bevöl­ke­rung, die Schaf­fung und den Erhalt sozi­al sta­bi­ler Bewoh­ner­struk­tu­ren sowie als Innen­ent­wick­lung einen spar­sa­men Umgang mit Grund­und Boden zu leisten.

Geh- und Rad­weg ent­lang Main-Donau-Kanal gesperrt

Der Geh- und Rad­weg­be­reich ent­lang des Main-Donau-Kanals muss auf Höhe der Anwe­sen Schal­lers­ho­fer Stra­ße 112 a und Ungarn­stra­ße 16 sowie der Betriebs­weg vom WSV (Fl​.Nr. 1057/2) von Mon­tag, 14. März, bis Frei­tag, 25. März, gesperrt wer­den. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, wird dort ein Mobil­kran auf­ge­stellt. Eine Umlei­tung wird ent­spre­chend aus­ge­schil­dert. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.