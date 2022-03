Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Piz­za­kar­ton im Haus­flur angezündet

Wegen eines bren­nen­den Piz­za­kar­tons im Flur eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses ermit­telt die Erlan­ger Poli­zei wegen Sachbeschädigung.

Am Don­ners­tag, gegen 21:45 Uhr, bemerk­te ein Bewoh­ner eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Erlan­ger Innen­stadt Brand­ge­ruch im Flur. Als er die Woh­nungs­tü­re öff­ne­te, stell­te er einen noch glim­men­den Piz­za­kar­ton fest, der auf der Fuß­mat­te vor sei­ner Türe lag.

Durch den bren­nen­den Kar­ton wur­den die Fuß­mat­te und ein dar­un­ter­lie­gen­der Tep­pich beschädigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Fahr­rad­sturz

Ein 22-jäh­ri­ger Rad­fah­rer ist am Don­ners­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Rad gestürzt und wur­de hier­bei ver­letzt. Der Rad­ler war gemein­sam mit einem Bekann­ten auf der Hans-Mai­er-Stra­ße unter­wegs. Beim Wech­sel auf den Rad­weg blieb er mit sei­nem Rei­fen am abge­senk­ten Bord­stein hän­gen und kam hier­bei zu Fall. Zur wei­te­ren Abklä­rung sei­ner Ver­let­zun­gen wur­de der jun­ge Mann nach der Erst­ver­sor­gung durch den Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus verbracht.

Eier, Nudeln und Wurst entwendet

Zwei unbe­kann­te Täter bedien­ten sich in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag aus einem Ver­kaufs­stand in Höfen. Mit­ten in der Nacht, um kurz nach 02:00 Uhr, kamen die unbe­kann­ten Täter, ent­wen­de­ten Eier, Nudeln und Wurst­do­sen im Wert von knapp 50,00 Euro und mach­ten sich damit aus dem Staub. Anwoh­ner oder Pas­san­ten, die dies­be­züg­lich ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mung gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach unter 09132/78090 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d.Aisch

Fah­rer eines Klein­trans­por­ters unter Drogeneinwirkung

Höchstadt a.d.Aisch – Am Don­ners­tag­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei Höchstadt den 21 jäh­ri­gen Fahr­zeug­füh­rer eines Klein­trans­por­ters. Im Rah­men der Kon­trol­le erfolg­te auch eine Über­prü­fung der Fahr­taug­lich­keit des Fah­rers. Dabei reagier­te ein Dro­gen­vor­test posi­tiv. Die Wei­ter­fahrt muss­te daher unter­bun­den wer­den. Anschlie­ßend folg­te eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Höchstadt. Sofern die Blut­un­ter­su­chung den Ver­dacht bestä­tigt, muss der Mann mit einem Buß­geld in Höhe von 500.- Euro, sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.