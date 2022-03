Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Jugend­li­che beschä­di­gen Telefonzelle

COBURG. Einen Sach­scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro an einer Tele­fon­zel­le ver­ur­sach­ten zwei Jugend­li­che am Don­ners­tag­abend in der Lossaustraße.

Ein 14-Jäh­ri­ger und eine 16-Jäh­ri­ge tra­ten um 20:15 Uhr gegen die Schei­be der Tele­fon­zel­le. Deren Glas­schei­be split­ter­te. Eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on griff die bei­den in der Innen­stadt auf und nahm die bei­den Jugend­li­chen in Gewahr­sam. Die­se wur­den im Anschluss an ihre Erzie­hungs­be­rech­tig­te über­ge­ben. Gegen die bei­den ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Sachbeschädigung.

Ziga­ret­ten­au­to­mat beschmiert

COBURG. Nach­dem Anfang der Woche bereits eine Viel­zahl links­mo­ti­vier­ter Schmie­re­rei­en im Cobur­ger Stadt­ge­biet fest­zu­stel­len waren, fiel in der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag nun ein Ziga­ret­ten­au­to­mat erneut Schmier­fin­ken, dies­mal aus dem rech­ten Lager, zum Opfer. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg sucht Zeugen.

Die bis­lang unbe­kann­ten Täter brach­ten das etwa 25 Zen­ti­me­ter x 25 Zen­ti­me­ter gro­ße Haken­kreuz mit blau­er Sprüh­far­be auf dem Auto­ma­ten in der Seif­arts­hof­stra­ße an. Anschlie­ßend ent­fern­ten sie sich uner­kannt und hin­ter­lie­ßen durch die Schmie­re­rei einen Sach­scha­den von rund 100 Euro.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg bit­tet Zeu­gen, die in der Zeit von Mitt­woch­abend, 18 Uhr, bis Don­ners­tag­vor­mit­tag, 10 Uhr, im Bereich der Seif­arts­hof­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men haben, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 zu melden.

Auto­fah­rer über­sieht Motor­rad – ein leicht Ver­letz­ter und hoher Sachschaden

MEE­DER, LKR. COBURG. Drei beschä­dig­te Fahr­zeu­ge und min­de­stens 10.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Don­ners­tag­nach­mit­tag in Meeder.

Ein 46-Jäh­ri­ger über­sah an der Kreu­zung Kleinwal­bu­rer Straße/​Bahnhofstraße einen 66-Jäh­ri­gen, der mit sei­nem Kraft­rad die vor­fahrts­be­rech­tig­te Bahn­hof­stra­ße befuhr. Im Kreu­zungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß zwi­schen Auto und Motor­rad. Der Motor­rad­fah­rer stürz­te von sei­nem Zwei­rad und schlit­ter­te samt Motor­rad über die Stra­ße. Das Motor­rad rutsch­te gegen einen gepark­ten Pkw. Der Motor­rad­fah­rer wur­de glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letzt. Der Ret­tungs­dienst brach­te ihn ins Kli­ni­kum Coburg. An den Fahr­zeu­gen ent­stand Sach­scha­den von min­de­stens 10.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on ermit­telt gegen den 46-jäh­ri­gen Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Die­be auf der Baustelle

Mit­witz: Inner­halb der letz­ten Woche such­ten bis­lang unbe­kann­te Die­be die Bau­stel­le des Kin­der­gar­tens im Burg­stal­ler Weg auf. Es wur­den 6 Decken­lam­pen und ein Bau­stel­len­ra­dio im Gesamt­wert von rund 2100,- Euro gestoh­len. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach entgegen.

Bau­fahr­zeug „ange­zapft“

Kro­nach: Der Poli­zei Kro­nach wur­de am Don­ners­tag­mor­gen ein Die­sel­dieb­stahl in Gehülz mit­ge­teilt. Unbe­kann­te Täter hat­ten aus einem im Brunn­schrott abge­stell­ten Rad­la­der etwa 40 Liter Die­sel „abge­zapft“ und hier­bei einen Die­bes­scha­den in Höhe von rund 90,- Euro verursacht.

Preis­ta­fel abgerissen

Kro­nach: In der Zeit von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de ein am Mari­en­platz abge­stell­ter Ver­kaufs­wa­gen beschä­digt. Unbe­kann­ten hat­ten die bei­den am Wagen ange­schraub­ten Preis­ta­fel abge­ris­sen und hier­bei einen Scha­den in Höhe von etwa 50,- Euro verursacht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Unter Dro­gen­ein­fluss unterwegs

KULM­BACH Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le im Schieß­gra­ben in Kulm­bach, wur­den am frü­hen Frei­tag­nach­mit­tag bei dem 18jährigen Fahr­zeug­füh­rer einer Mer­ce­des A‑Klasse dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt. Ein durch­ge­führ­ter Urin­test bestä­tig­te den Anfangs­ver­dacht der Poli­zei­be­am­ten. Der Fahr­an­fän­ger muss­te sich im Anschluss an die Kon­trol­le einer Blut­ent­nah­me im Kran­ken­haus unter­zie­hen. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm für 24 Stun­den unter­sagt. Bei der Durch­su­chung sei­nes Fahr­zeu­ges wur­de zudem noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na aufgefunden.

Gar­ten­zaun tou­chiert und geflüchtet

KULM­BACH Ver­mut­lich in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de der Holz­gar­ten­zaun eines Anwoh­ners in der Koh­len­bach­stra­ße in Kulm­bach ange­fah­ren. Fahr­zeug und Fahr­zeug­füh­rer sind bis dato unbe­kannt. Der Sach­scha­den am Gar­ten­zaun wur­de auf meh­re­re Hun­dert Euro bezif­fert. Die PI Kulm­bach ermit­telt wegen Uner­laub­ten Enter­fer­nen vom Unfall­ort. Sach­dien­li­che Hin­wei­se wer­den unter 09221/6090 entgegengenommen.