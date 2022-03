Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Mitt­woch, gegen 16.45 Uhr, wur­de in einem Dro­ge­rie­markt in der Bam­ber­ger Innen­stadt eine 46-jäh­ri­ge Frau beim Dieb­stahl von ins­ge­samt 14 Kos­me­tik­pin­seln ertappt. Die Die­bes­beu­te hat einen Wert von knapp 70 Euro.

BAM­BERG. In einem Beklei­dungs­ge­schäft in Bam­berg wur­de am Don­ners­tag, kurz vor 15.00 Uhr, ein 29-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von zwei Her­ren­be­klei­dungs­stücken im Gesamt­wert von knapp 210 Euro ertappt. Wie sich her­aus­stell­te, hat­te der Laden­dieb kurz vor­her in der Umklei­de­ka­bi­ne auch noch das Eti­kett einer Jacke ent­fernt, schöpf­te dann aber ver­mut­lich Ver­dacht, dass er beob­ach­tet wird und ließ die Jacke dar­in hän­gen. Wäh­rend der Anzei­gen­auf­nah­me ver­hielt sich der Lang­fin­ger unko­ope­ra­tiv und woll­te eine Tasche aus den Hän­den der Poli­zei­be­am­ten rei­ßen. Als ihm dar­auf­hin die Fes­se­lung ange­kün­digt wur­de, lei­ste­te er hier­bei Wider­stand, indem er nach den Beam­ten schlug. Er muss sich nun nicht nur wegen Laden­dieb­stahls son­dern auch wegen Wider­stan­des gegen Voll­streckungs­be­am­te straf­recht­lich verantworten.

Audi zer­kratzt

BAM­BERG. Sach­scha­den von etwa 1500 Euro rich­te­te ein Unbe­kann­ter am Mitt­woch, zwi­schen 10.55 Uhr und 11.10 Uhr, an einem roten Audi an, der vor einem Super­markt in der Würz­bur­ger Stra­ße park­te. An dem Auto wur­de die kom­plet­te Fahr­zeug­sei­te zerkratzt.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Mem­mels­dor­fer Stra­ße auf den Ber­li­ner Ring miss­ach­te­te am Don­ners­tag­früh, gegen 11.30 Uhr, eine VW-Fah­re­rin die Vor­fahrt einer Pedel­ec-Fah­re­rin. Durch den Zusam­men­stoß wur­de die Zwei­rad­fah­re­rin leicht ver­letzt und muss­te ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Am Pedel­ec ist Sach­scha­den von etwa 1000 Euro entstanden.

BAM­BERG. Am Münch­ner Ring, auf Höhe der dor­ti­gen Bau­stel­len­aus­fahrt hat am Don­ners­tag­früh, kurz vor 10.00 Uhr, ein Trak­tor­fah­rer eine Gewichts­plat­te ver­lo­ren. Ein BMW-Fah­rer konn­te der Plat­te nicht mehr aus­wei­chen und ver­beul­te sich des­we­gen die Ölwan­ne an sei­nem Fahr­zeug. Der Gesamtsach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 600 Euro beziffert.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Am Don­ners­tag, gegen 17.15 Uhr, wur­de in der Kärn­ten­stra­ße der lin­ke Außen­spie­gel von einem dort gepark­ten grau­en Opel Astra abge­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, der Fah­rer eines Lkw, rich­te­te an dem Auto zwar Sach­scha­den von etwa 200 Euro an, flüch­te­te aber anschlie­ßend von der Unfall­stel­le. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens des Lkw, das von einem dahin­ter fah­ren­den Rol­ler­fah­rers notiert wur­de, wird es wohl nicht lan­ge dau­ern, bis der Ver­ant­wort­li­che von der Poli­zei ermit­telt wer­den kann.

BAM­BERG. Auf einem Kun­den­park­platz am Michels­berg wur­de am Don­ners­tag, zwi­schen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr, der vor­de­re lin­ke Kot­flü­gel eines dort abge­stell­ten grau­en VW Pas­sat ange­fah­ren. Obwohl der Unfall­ver­ur­sa­cher Sach­scha­den von etwa 1500 Euro ange­rich­tet hat­te, mach­te sich die­ser aus dem Staub.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

54-jäh­ri­ger Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Wäh­rend der Kon­trol­le eines 54-jäh­ri­gen Auto­fah­rers am Don­ners­tag­abend, kurz vor 22.00 Uhr, in der Geisfel­der Stra­ße, räum­te die­ser den Kon­sum von Mari­hua­na und Speed ein, wes­halb eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt wur­de. Die Wei­ter­fahrt wur­de dem 54-Jäh­ri­gen eben­falls unter­sagt. Er muss sich unter ande­rem wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz verantworten.

Schlä­ge­rei am ZOB zwi­schen drei Männern

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­abend, kurz vor 20.00 Uhr, wur­de die Poli­zei über eine Schlä­ge­rei am ZOB in der Pro­me­na­de­stra­ße ver­stän­digt. Beim Ein­tref­fen meh­re­rer Strei­fen stell­te sich her­aus, dass ein 49-jäh­ri­ger Mann (2,28 Pro­mil­le) meh­re­re jun­ge Frau­en dort „ange­macht“ hat­te. Die­ser ver­teil­te dann an zwei ande­re Per­so­nen jeweils einen Faust­schlag, bevor ihm dann ein 21-Jäh­ri­ger eben­falls einen Schlag ver­pass­te. Alle drei Män­ner müs­sen sich wegen Kör­per­ver­let­zung straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Sach­be­schä­di­gun­gen

SAS­S­AN­FAHRT. Mit einem spit­zen Gegen­stand beschä­dig­ten Unbe­kann­te jeweils das Schloss der Fah­rer- und der Sei­ten­tür eines im Holun­der­weg abge­stell­ten Wohn­mo­bils. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Wer hat zwi­schen Mitt­woch­nach­mit­tag, 17 Uhr, und Don­ners­tag­mor­gen, 9.45 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen am Fahr­zeug beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

SCHESS­LITZ. Zu einer Unfall­flucht kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag, gegen 15.45 Uhr, in der Wil­helm-Speng­ler-Stra­ße. Dort muss­te an der Ein­mün­dung zur Staats­stra­ße 2190 eine 43-jäh­ri­ge Auto­fah­re­rin ver­kehrs­be­dingt an der Hal­teli­nie stop­pen. Dies erkann­te ein nach­fol­gen­der Fahr­zeug­füh­rer zu spät und fuhr auf den ste­hen­den Pkw, VW Polo, auf. Obwohl ein Scha­den von ca. 500 Euro ent­stand, fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher davon. Es han­del­te sich um einen sil­ber­far­be­nen Pkw, Mitsubishi/​V60. Das Kenn­zei­chen konn­te abge­le­sen und der Poli­zei mit­ge­teilt wer­den, so dass die Ermitt­lun­gen wegen Unfall­flucht sofort auf­ge­nom­men wurden.

Son­sti­ges

HALL­STADT. In eine am Markt­platz durch­ge­führ­te all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le geriet am Don­ners­tag, kurz vor Mit­ter­nacht, ein Auto­fah­rer. Da der Ver­dacht bestand, dass der 27-Jäh­ri­ge unter Alko­hol­ein­fluss am Steu­er sei­nes BMW saß, wur­de ein Alcotest durch­ge­führt, der posi­tiv ver­lief. Dar­auf­hin wur­de die Wei­ter­fahrt sofort unter­bun­den, die Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt und das Auto ver­kehrs­si­cher abge­stellt. Ein zwei­ter in der Dienst­stel­le durch­ge­führ­ter Alcotest erbrach­te einen Wert von 0,84 Pro­mil­le. Der 27-Jäh­ri­ge muss nun mit einem Buß­geld sowie einem Fahr­ver­bot rechnen.

PÖDEL­DORF. Mit ihrem Rol­ler, an dem noch ein seit 1. März ungül­ti­ges blau­es Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war, fuhr eine 61-jäh­ri­ge Frau am Mitt­woch­nach­mit­tag in der Orts­stra­ße „Schlem­mer­wie­sen“. Die Zwei­rad­fah­re­rin muss sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz verantworten.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Zu schnell in die Ausfahrt

Hall­stadt. Weil er von der A 70, Rich­tung Schwein­furt, zu flott in die Aus­fahrt der Anschluss­stel­le Bam­berg fuhr, kam am Don­ners­tag­mor­gen der 34jährige Fah­rer eines Opel mit sei­nem Fahr­zeug ins Schleu­dern und prall­te im Kur­ven­be­reich in die Außen­schutz­plan­ke. Der Sach­scha­den sum­miert sich auf rund 4000 Euro.

Rück­wärts gegen Streifenwagen

Schön­brunn. Als er am Don­ners­tag­abend am rech­ten Fahr­bahn­rand ein­par­ken woll­te, über­sah der 59jährige Fah­rer eines Klein­trans­por­ters beim rück­wärts ran­gie­ren einen hin­ter ihm ste­hen­den uni­for­mier­ten Strei­fen­wa­gen der Poli­zei und streif­te die­sen im rech­ten Front­be­reich. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Ohne Zulas­sung aber mit gefälsch­ten Kennzeichen

But­ten­heim. Bei der Kon­trol­le eines VW am Don­ners­tag­mit­tag durch Schlei­er­fahn­der der Auto­bahn­po­li­zei am Auto­hof stell­te sich her­aus, dass der Pkw nicht zuge­las­sen und die ange­brach­ten Kenn­zei­chen gefälscht waren. Zudem wur­de bei der 26jährigen Fah­re­rin noch ein ver­bo­te­nes Spring­mes­ser auf­ge­fun­den. Der ver­bo­te­ne Gegen­stand und die gefälsch­ten Kenn­zei­chen wur­den sicher­ge­stellt, die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Straf­an­zei­gen wegen Urkun­den­fäl­schung sowie Ver­stö­ßen gegen das Waf­fen­ge­setz, Pflicht­ver­si­che­rungs- und Steu­er­ver­ge­hen folgen.

Unfall­ver­ur­sa­che­rin fährt ein­fach weiter

Forch­heim. Als die 48jährige Fah­re­rin eines VW am Don­ners­tag­mor­gen auf der A 73, Rich­tung Süden, zum Über­ho­len nach links aus­scher­te, über­sah sie den am lin­ken Fahr­strei­fen mit höhe­rer Geschwin­dig­keit her­an­na­hen­den VW eines 29jährigen. Bei sei­nem Brems- und Aus­weich­ma­nö­ver kommt die­ser ins Schleu­dern, streift die Mit­tel­schutz­plan­ke und kommt schließ­lich ent­ge­gen der Fahrt­rich­tung auf dem Sei­ten­strei­fen zum Ste­hen. Dabei wur­de er leicht ver­letzt und muss­te ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Der Sach­scha­den beträgt rund 4000 Euro. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin bemerk­te den Unfall, fuhr jedoch ein­fach wei­ter. Sie konn­te auf­grund von Zeu­gen­hin­wei­sen ermit­telt wer­den. Gegen sie wird nun wegen Unfall­flucht ermittelt.

Im Rück­stau nicht aufgepasst

Forch­heim. Im Rück­stau, der sich am Don­ners­tag­mor­gen auf der A 73 wegen eines vor­an­ge­gan­ge­nen Unfalls in Rich­tung Süden gebil­det hat­te, war der 67jährige Fah­rer eines LKW nicht auf­merk­sam und fuhr einem vor ihm abbrem­sen­den BMW ins Heck. Dabei ent­stand Sach­scha­den von rund 2000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

Gara­gen­auf­bruch in Bindlach

Bindlach/​Ramsenthal. Unbe­kann­te Täter bra­chen in der Zeit von Diens­tag, den 08.03.2022 bis Don­ners­tag, den 10.03.2022, eine Gara­ge in Bind­lach, OT Rams­en­thal, auf und ent­wen­de­ten hoch­wer­ti­ges Werk­zeug. Trotz einer Umzäu­nung des Gar­tens, als auch einer abge­sperr­ten Gara­ge, gelang es den Tätern in das Objekt ein­zu­drin­gen und Gegen­stän­de im Gesamt­wert von ca. 4000 Euro zu ent­wen­den. Durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land wur­de eine Tat­be­stand­auf­nah­me vor Ort und die dazu­ge­hö­ri­ge Spu­ren­si­che­rung durch­ge­führt. Wer eine ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mung für den in Rede ste­hen­den Zeit­raum gemacht hat, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land, Tel. 0921/506‑2230, in Ver­bin­dung setzen.

Bei Kon­trol­le Schlag­ring aufgefunden

B 22 / WEI­DEN­BERG, LKR. BAY­REUTH. Mit einem Schlag­ring war Don­ners­tag­nach­mit­tag ein 19-Jäh­ri­ger unter­wegs. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth kon­trol­lier­ten den jun­gen Mann und beschlag­nahm­ten den ver­bo­te­nen Gegenstand.

Gegen 17.45 Uhr geriet der jun­ge Mann aus der Tsche­chi­schen Repu­blik im Rah­men einer Kon­troll­ak­ti­on ins Visier der Poli­zi­sten. Bei der Durch­su­chung sei­nes Fahr­zeugs ent­deck­ten die Beam­ten den Schlag­ring. Die­ser gilt nach dem Waf­fen­ge­setzt als ver­bo­te­ner Gegen­stand und muss­te beschlag­nahmt wer­den. Gegen den 19-Jäh­ri­gen sind Ermitt­lun­gen nach dem Waf­fen­ge­setz ein­ge­lei­tet wor­den. Er muss­te ein Sicher­heits­lei­stung von meh­re­ren hun­dert Euro hin­ter­le­gen und konn­te anschlie­ßend sei­ne Fahrt fortsetzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Wann­bach. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag hielt eine 51-jäh­ri­ge Zustel­le­rin mit ihrem Klein­trans­por­ter inner­orts auf einer abschüs­si­gen Stra­ße an. Hier­bei zog sie ver­mut­lich die Hand­brem­se nicht stark genug an. Als sie aus­stieg fing das Fahr­zeug zu Rol­len an und stieß dabei ein Ver­kehrs­schild um. Anschlie­ßend roll­te der Trans­por­ter noch einen klei­nen Abhang hin­un­ter und blieb schließ­lich an einer Befe­sti­gungs­stan­ge lie­gen. Das Fahr­zeug war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Der Gesamt­scha­den beläuft sich auf über 10000 Euro.

Dieb­stahl

Eber­mann­stadt. Eine 52-jäh­ri­ge Frau war am Don­ners­tag­mit­tag in einem Super­markt in der Stra­ße „Kir­chen­platz“ ein­kau­fen. Auf dem Park­platz leg­te sie ihre Geld­bör­se in ihre Hand­ta­sche und die­se wie­der­um in ihren Fahr­rad­korb ihres Rades. Anschlie­ßend wand­te sie sich kurz ab und über­gab ihrer Schwä­ge­rin Ein­käu­fe und fuhr danach nach Hau­se. Dort bemerk­te sie das Feh­len ihres Geld­beu­tels, in dem sich außer 100 Euro auch noch Bank­kar­ten und Ver­si­cher­ten­kar­ten befan­den. Ver­mut­lich hat ein bis­her unbe­kann­ter Dieb die gün­sti­ge Gele­gen­heit aus­ge­nutzt und den Geld­beu­tel aus der Hand­ta­sche gezo­gen, wäh­rend die Besit­ze­rin abge­lenkt war. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stad zu mel­den (09194/7388–0).

Son­sti­ges

Mug­gen­dorf. Von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­de das Rat­haus mit einem EKO-TAG mit Kro­ne beschmiert. Die Ver­un­zie­run­gen wur­den ver­mut­lich mit einem schwar­zen Edding ange­bracht und hin­ter­lie­ßen einen Scha­den von ca. 200 Euro. Wer Hin­wei­se zu dem Schmier­fink geben kann, möch­te sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt mel­den (09194/7388–0).

Eber­mann­stadt. Ein 32-jäh­ri­ger Mann wur­de Don­ners­tag­nacht in der Forch­hei­mer Stra­ße an einer Tank­stel­le, mit sei­nem Fahr­rad ange­trof­fen. Den Beam­ten fie­len deut­li­che Anzei­chen auf Dro­gen­kon­sum fest und unter­zo­gen ihn einer genaue­ren Kon­trol­le. Hier­bei stell­ten die Poli­zi­sten fest, dass der Mann von der Staats­an­walt­schaft Bam­berg mit zwei Haft­be­feh­len gesucht wird und zudem unter Füh­rungs­auf­sicht steht. Ein Dro­gen­schnell­test reagier­te posi­tiv und nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft wur­de eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Der Mann wur­de unmit­tel­bar danach in die Justiz­voll­zugs­an­stalt zur Ver­bü­ßung sei­ner Haft­stra­fen ver­bracht. Dar­über hin­aus wird er erneut angezeigt.

Pretz­feld. Am frü­hen Don­ners­tag­nach­mit­tag ging eine 16-Jäh­ri­ge mit ihrem sechs­jäh­ri­gen Hund auf einem Feld­weg gegen­über der Altreuth­stra­ße spa­zie­ren. Auf einer Wie­se ließ die Jugend­li­che den Hund von der Lei­ne. Als aus einer Hecke ein Reh­bock sprang, jag­te der Rüde das Tier über die Kreis­stra­ße, bis es sich in einem Zaun ver­fing. Das Reh konn­te sich befrei­en, wur­de aller­dings vom Hund wie­der auf die ande­re Stra­ßen­sei­te gehetzt, wo er sich in das erschöpf­te Tier ver­biss. Ein Jagd­päch­ter muss­te das ver­letz­te Tier von sei­nen Lei­den erlö­sen. Ermitt­lun­gen gegen den Hun­de­hal­ter wur­den aufgenommen.

Wei­lers­bach. Beam­te der Poli­zei Eber­mann­stadt führ­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine 1,5‑stündige Laser­mes­sung in der Bam­ber­ger Stra­ße durch. Dabei wur­den ins­ge­samt 10 Auto­fah­rer bean­stan­det. Vier Fah­rer kamen wegen gering­fü­gi­gem zu schnel­len Fah­rens noch mit einer Ver­war­nung davon, zwei wei­te­re wur­den zur Anzei­ge gebracht, wobei der „schnell­ste“ mit dem trau­ri­gen Höchst­wert von 52 km/​h bei erlaub­ten 30 km/​h gestoppt wur­de. Zusätz­lich wur­den noch zwei Auto­fah­rer ange­hal­ten, die wäh­rend der Fahrt tele­fo­niert haben und zwei wei­te­re wur­den bean­stan­det, da sie nicht ange­schnallt waren.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Eine auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­te­rin einer Dro­ge­rie in der Haupt­stra­ße konn­te am Don­ners­tag­nach­mit­tag einen 40-Jäh­ri­gen beim Dieb­stahl von vier Par­füm­packun­gen beob­ach­ten. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 443,– Euro. Bei der Durch­su­chung des Man­nes durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim wur­de teils hoch­wer­ti­ge Klei­dung mit Eti­kett auf­ge­fun­den. Es stell­te sich her­aus, dass es sich dabei um Heh­ler­wa­re handelte.

Forch­heim. In der Zeit von Mon­tag, ca. 17:00 Uhr bis Diens­tag, ca. 18:00 Uhr ent­wen­de­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter in der Zie­ge­lei­stra­ße das hin­te­re amt­li­che Kenn­zei­chen von einem Peu­geot. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 50,– Euro. Das Fahr­zeug war neben einer Grün­flä­che abge­stellt und seit län­ge­rem nicht mehr bewegt wor­den. Wer einen sol­chen Dieb­stahl beob­ach­ten konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen, Tele­fon: 09191/7090–0.

Son­sti­ges

Klein­sen­del­bach OT Stein­bach. Am Don­ners­tag­mor­gen kol­li­dier­te in der Grä­fen­ber­ger Stra­ße eine 58-jäh­ri­ge Suzu­ki-Fah­re­rin mit einer Bau­stell­ein­rich­tung. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,96 Pro­mil­le. Es erfolg­te eine Blut­ent­nah­me im nahe­ge­le­ge­nen Kli­ni­kum. Der Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Der Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf 6.000,– Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Betrun­ken in die Leit­plan­ke gekracht

LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­abend kam es auf der B 173 zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 95.000 Euro Sach­scha­den. Ein 23-jäh­ri­ger Bad Staf­fel­stei­ner fuhr an der Auf­fahrt Lich­ten­fels-Ost in Fahrt­rich­tung Bam­berg auf die Bun­des­stra­ße auf und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Der neu­wer­ti­ge Audi S6 durch­schlug dabei die Leit­plan­ke und kam erst in deut­li­cher Ent­fer­nung zum Ste­hen. Ver­letzt wur­den glück­li­cher­wei­se weder der 23-jäh­ri­ge Fah­rer noch sein 21-jäh­ri­ger Bei­fah­rer. Aller­dings hat­te der Bad Staf­fel­stei­ner einen Atem­al­ko­hol­wert von fast 1 Pro­mil­le. Sein Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durchgeführt.

Weg­wei­ser gerammt

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag befuhr ein 64-Jäh­ri­ger mit sei­nem Fiat Pan­da die Schney­er Stra­ße. Im Ein­mün­dungs­be­reich zum Kirch­platz wur­de ihm schwarz vor Augen und er kam nach rechts von der Fahr­bahn ab. Dabei ramm­te er einen Weg­wei­ser. An sei­nem Klein­wa­gen ent­stand wirt­schaft­li­cher Total­scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro, der Scha­den am Weg­wei­ser wird auf 300 Euro bezif­fert. Der 64-Jäh­ri­ge wur­de vor­sorg­lich zur ärzt­li­chen Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels verbracht.

Tablet­ten­bli­ster gestohlen

LICH­TEN­FELS. Wäh­rend einer ander­wei­ti­gen Sach­be­ar­bei­tung hielt sich eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in einem Ver­brau­cher­markt in der Bam­ber­ger Stra­ße auf. Hier­bei konn­ten die Beam­ten beob­ach­ten, wie ein 78-Jäh­ri­ger eine Schach­tel frei­ver­käuf­li­cher Tablet­ten öff­ne­te, ein Bli­ster ent­nahm und sich unver­züg­lich eine der Tablet­ten in den Mund steck­te. Anschlie­ßend steck­te er den ange­fan­ge­nen Tablet­ten-Bli­ster ein und leg­te die geöff­ne­te Schach­tel zurück ins Regal. Der Mann wur­de umge­hend auf sein Ver­hal­ten hin ange­spro­chen und eine Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahls erstellt. Wei­ter­hin erhielt er ein Hausverbot.