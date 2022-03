Pfarr­ge­mein­de­rats­wah­len am 19./20.03.2022 – Christ sein. Weit den­ken. Mutig handeln

Die Pfarr­ge­mein­de­rä­te sind seit vie­len Jah­ren Aus­druck einer akti­ven Betei­li­gung der Ehren­amt­li­chen an der Gestal­tung der Kir­che von heu­te. Sie sind unver­zicht­bar, um frei­wil­li­ges Enga­ge­ment zu koor­di­nie­ren, gera­de in Zei­ten abneh­men­der finan­zi­el­ler Mit­tel und einer gerin­ger wer­den­den Zahl von Haupt­amt­li­chen. Sie sind das Fun­da­ment, mit dem wir die viel­fäl­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen in der Kir­che aber auch in der Gesell­schaft bewäl­ti­gen können.

Der amtie­ren­de Seel­sor­ge­be­reichs­rat Her­zo­gen­au­rach hat ent­spre­chend der Wahl­ord­nung für das Bis­tum Bam­berg die Anzahl der zu wäh­len­den Pfarr­ge­mein­de­rä­te ent­spre­chend der Grö­ße der ein­zel­nen Pfar­rei­en fest­ge­legt. Neu – und im Gegen­satz zu der ver­gan­ge­nen Wahl – ist, dass jede Pfarr­ge­mein­de einen eige­nen Pfarr­ge­mein­de­rat (PGR) wählt. Eine Wahl über den gesam­ten Seel­sor­ge­be­reich Her­zo­gen­au­rach wie im Jahr 2018 fin­det 2022 also nicht statt. Der Ter­min für die Wahl ist der 19. – 20.03.2022.

Gera­de in der jet­zi­gen Zeit, in der die katho­li­sche Kir­che von Skan­da­len und Miss­stän­den geprägt ist, ist es wich­tig, die Kir­che vor Ort aktiv und leben­dig zu gestal­ten, aber auch sich ein­zu­brin­gen, um Ver­än­de­run­gen in der Gesamt­kir­che vor­an­zu­trei­ben. Die drei Wahl­aus­schüs­se rufen daher auf, zur Wahl zu gehen und die Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten für die ein­zel­nen Pfarr­ge­mein­de­rä­te mit einem mög­lichst brei­ten Votum in ihrer zukünf­ti­gen Arbeit zu unter­stüt­zen. Wahl­be­rech­tigt sind alle katho­li­schen Chri­stin­nen und Chri­sten der Pfarr­ge­mein­de, die am 20. März 2022 das 14. Lebens­jahr voll­endet und im Gebiet der Pfarr­ge­mein­de ihren Haupt­wohn­sitz haben.

Die Wahl­lo­ka­le in den ein­zel­nen Gemein­den sind an den fol­gen­den Ter­mi­nen geöffnet:

St. Mag­da­le­na – 10 Pfarrgemeinderäte

Sams­tag, 19.03.2022: 17:00 – 20:00 Uhr (Pfarr­zen­trum)

Sonn­tag, 20.03.2022: 08:00 – 13:00 Uhr (Pfarr­zen­trum)

Sonn­tag, 20.03.2022: 08:30 – 10:30 Uhr (St. Mari­en Haundorf)

St. Otto – 6 Pfarrgemeinderäte

Sams­tag, 19.03.2022: 16:00 – 17:00 Uhr (Kapel­le Hammerbach)

Sams­tag, 19.03.2022: 17:30 – 18:30 Uhr (Pfarr­saal St. Otto)

Sonn­tag, 20.03.2022: 09:00 – 11:30 Uhr (Pfarr­saal St. Otto)

St. Josef, Nie­dern­dorf – 4 Pfarrgemeinderäte

Sams­tag, 19.03.2022: 17:00 – 20:00 Uhr (Pfarr­saal St. Josef)

Sonn­tag, 20.03.2022: 09:30 – 12:00 Uhr (Pfarr­saal St. Josef)

Fol­gen­de Kan­di­da­tin­nen und Kan­di­da­ten stel­len sich zur Wahl:

St. Mag­da­le­na – 10 Pfarrgemeinderäte

Rein­hard Ber­tels, Rentner

Rudolf Deller­mann, Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ter / Kunsthistoriker

Dr. Simon Ham­per, Histo­ri­ker, Lehrer

Kath­rin Engl, Hotel­fach­frau / Direktionsassistentin

Ste­fan Frötsch, Architekt

Hans-Peter Hübsch, Dipl.Ing(univ.) / Rentner

Bri­git­te Krep­pel, Lehrerin

Anna Maydt, Sportökonomin

Katha­ri­na Nagel, Diplom-Kauffrau

Ursu­la Novot­ny, Fach­ärz­tin für Kin­der- und Jugendmedizin

Dr. Hell­mar Rockel, Mechatronikingenieur

Jas­min Ste­phan, Verkaufsleitung

Alex­an­dra von der Burg, Schülerin

Alex­an­der von Keitz, Lei­ter für Qua­li­tät und Umwelt

Johan­nes Wirth, Stu­dent Wirtschaftsingenieurwesen

St. Otto – 6 Pfarrgemeinderäte

Eli­sa­beth Dau­be, Verwaltungsangestellte

Bern­hard Faas, Dipl.Ing.(FH) Elektrotechnik

Moni­ka Große­katthö­fer, städt. Angestellte

Bene­dikt Hüb­ner, Staatsanwalt

Susan­ne Hüb­ner, Zahnarztsekretärin

Mat­thi­as Kler­ner, Angestellter

St. Josef, Nie­dern­dorf – 4 Pfarrgemeinderäte