Nach­hal­tig in der Metro­pol­re­gi­on genie­ßen – regio­na­le Spe­zia­li­tä­ten auf Genuss­tou­ren mit dem VGN entdecken

Kuli­na­ri­sche Pan­ora­ma­wan­de­run­gen, Streu­obst­wie­sen-Streif­zü­ge und High­light-Rad­tou­ren – fünf neue Frei­zeit­tipps für Wan­de­rer und Rad­fah­re­rIn­nen in der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg wur­den auf der Mes­se „Frei­zeit, Tou­ri­stik & Gar­ten“ vorgestellt

Die Ori­gi­nal Regio­nal Genuss­tou­ren gehen in die drit­te Auf­la­ge: Auf der Mes­se „Frei­zeit, Tou­ri­stik & Gar­ten“ in Nürn­berg hat der Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg (VGN) fünf neue Tou­ren vor­ge­stellt. Mit den Aus­flug­s­tipps kön­nen sich Wan­dern­de und Rad­fah­ren­de auf kuli­na­ri­sche Ent­deckungs­rei­se durch die Metro­pol­re­gi­on bege­ben – bequem und nach­hal­tig mit Bus und Bahn.

„Wer hei­mi­sche Lecke­rei­en liebt, kann die­se unbe­schwert genie­ßen und sich bei der An- und Abrei­se ent­spannt zurück­leh­nen. Gemein­sam fah­ren schützt das Kli­ma und mit stei­gen­den Sprit­prei­sen auch zuneh­mend den Geld­beu­tel. Das VGN Tages­Ticket Plus für bis zu sechs Per­so­nen oder alter­na­tiv vier Per­so­nen und zwei Fahr­rä­dern ist gera­de für Fami­li­en und Grup­pen unschlag­bar gün­stig“, sagt Anja Steidl, Geschäfts­füh­re­rin VGN.

Die Tou­ren, die in Koope­ra­ti­on mit der Regio­nal­kam­pa­gne „Ori­gi­nal Regio­nal“ ent­wickelt wur­den, zei­gen, wie eng die Kul­tur­land­schaft der Metro­pol­re­gi­on mit den hier erzeug­ten Lebens­mit­teln und Pro­duk­ten ver­bun­den ist. Gete­stet und digi­tal beglei­tet wer­den die Genuss­tou­ren von Influ­en­ce­rin­nen der Kam­pa­gne KulinarLandschaft.

Höhe­punkt der Aus­flü­ge quer durch die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg ist der Besuch in hei­mi­schen Betrie­ben und die Ver­ko­stung der dort her­ge­stell­ten regio­na­len Spe­zia­li­tä­ten. Einen Vor­ge­schmack dar­auf ermög­lich­ten zwei Direkt­ver­mark­ter, die Anlauf­sta­ti­on bei den Tou­ren sind: Die Arbeits­ge­mein­schaft Wein­pa­ra­dies Fran­ken und Streu­obst­land­schaft Burg­bern­heim schenk­ten auf der Mes­se frän­ki­sche Wei­ne sowie haus­ge­mach­te Streu­obst­sec­cos und Frucht­säf­te aus.

„Jetzt im Früh­jahr steht die Apfel­blü­te an, ich emp­feh­le einen Aus­flug zu unse­ren Streu­obst­wie­sen. Sowohl die fri­schen Streu­obst-Pro­duk­te als auch die süf­fi­gen Wei­ne aus dem Wein­pa­ra­dies Fran­ken sind in Ver­bin­dung mit einer Wan­de­rung eine idea­le Kom­bi­na­ti­on für ein gelun­ge­nes Aus­flugs­er­leb­nis“, sagt Rein­hard Streng, stell­ver­tre­ten­der Land­rat des Land­krei­ses Neu­stadt a.d. Aisch – Bad Winds­heim am Mes­se­stand der VGN. Gleich zwei der neu­en Ori­gi­nal Regio­nal Genuss­tou­ren füh­ren in sei­nen Land­kreis: „Die Streu­obst­wie­sen-Tour an der Fran­ken­hö­he“ und – für Wein­lieb­ha­ber – die Run­de „Wein­ge­nuss & Pan­ora­men an der Mit­tel­frän­ki­schen Bocks­beu­tel­stra­ße im (Wein-)Paradies“. Es war­ten Streu­obst-Erleb­nis­pfa­de mit Weit­blick und Wein­berg­hüt­ten der Arbeits­ge­mein­schaft Mit­tel­frän­ki­sche Bocks­beu­tel­stra­ße inklu­si­ve Wein­ver­ko­stung. „Ori­gi­nal Regio­nal, viel­fäl­tig lecker – das wer­den Sie schmecken bei allen Pro­duk­ten, die Sie auf den Ori­gi­nal Regio­nal Genuss­tou­ren ken­nen­ler­nen“, ist Rein­hard Streng über­zeugt. Hin­ter der Kam­pa­gne Ori­gi­nal Regio­nal steht ein Netz­werk aus 31 Regio­na­lin­itia­ti­ven, in denen rund 1.500 Anbie­ter aus der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg orga­ni­siert sind. Beim Spe­zia­li­tä­ten­wett­be­werb „Unse­re Ori­gi­na­le“ wur­den sie prä­miert. Alle sind auf der kuli­na­ri­schen Land­kar­te der Metro­pol­re­gi­on unter www​.ori​gi​nal​-regio​nal​.de vermerkt.

„Die Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg hat viel zu bie­ten – sowohl land­schaft­lich als auch kuli­na­risch. Weinund Bier­fran­ken kann man nicht nur mit dem Gau­men erle­ben. Denn die Genuss­tou­ren laden dazu ein, unse­re Kul­tur­land­schaf­ten zu ent­decken“, sag­te Johann Kalb, Rats­vor­sit­zen­der der Metro­pol­re­gi­on Nürn­berg und Land­rat des Land­krei­ses Bam­berg. Einen Vor­ge­schmack auf die Tou­ren bie­ten die Influ­en­ce­rIn­nen der Kam­pa­gne Kuli­nar­Land­schaft. Auf Insta­gram und Face­book testen und beglei­ten sie die Ori­gi­nal Regio­nal Genuss­tou­ren. „Tei­len Sie mit uns Ihre High­lights ent­lang der Wan­der­strecken und Rad­we­ge. Wir freu­en uns auf Ihre Posts aus den Gast­stät­ten und Höfen der Direkt­ver­mark­te­rin­nen und Direkt­ver­mark­ter!“, so Johann Kalb.

Drei Tou­ren in die Land­krei­se Haß­ber­ge, Bam­berg und Forch­heim machen die neue Bro­schü­re kom­plett: Die Run­de „Edel­brän­de & Kirsch­blü­ten­ro­man­tik rund ums Wal­ber­la“ lockt mit Kirsch­blü­ten­Pan­ora­men und fein­sten Trop­fen. Die Tour „Wein­ge­nuss & Hut­zel­spe­zia­li­tä­ten im Stei­ger­wald“ bie­tet neben einer schö­nen Wan­der­strecke aus­ge­zeich­ne­te Wei­ne und Dörr­obst­spe­zia­li­tä­ten. Die „High­light-Rad­tour in den Aurach­ta­ler Auen“ endet nach Besu­chen einer Grau­rei­her­ko­lo­nie im Natur­schutz­ge­biet und histo­ri­schen Hecken­rin­dern eben­falls mit einer kuli­na­ri­schen Beloh­nung: beim Braue­rei-Gast­hof Kund­mül­ler mit sei­nem aus­ge­zeich­ne­ten Bio-Zwickerla.

Alle Tou­ren mit Rou­ten, Kurz­in­fos zu den Land­schaf­ten und ihren kuli­na­ri­schen Pro­duk­ten und die Bro­schü­re „Ori­gi­nal Regio­nal-Genuss­tou­ren mit dem VGN“ fin­den Sie hier: www​.vgn​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​/​g​e​n​u​s​s​t​o​u​ren

Alle Ori­gi­nal Regio­nal-Genuss­tou­ren mit kuli­na­ri­schen High­lights fin­den Sie unter www​.ori​gi​nal​-regio​nal​.de/​g​e​n​u​s​s​t​o​u​ren