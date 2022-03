Bay­ern erhöht Mit­tel für die Dorferneuerung

Bay­ern gibt mehr Geld für die Dorf­er­neue­rung aus, davon pro­fi­tiert auch die Regi­on Bam­berg. Mit die­sen guten Neu­ig­kei­ten kam die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml nach Tüt­schen­ge­reuth. Für die Dorf­er­neue­rung dort kann nun erfreu­li­cher­wei­se die Bau­frei­ga­be der näch­sten Maß­nah­men erteilt werden.

„Die Dorf­er­neue­rung trägt ganz wesent­lich dazu bei, klei­ne­re Gemein­den attrak­ti­ver zu gestal­ten, die Lebens­qua­li­tät und Arbeits­be­din­gun­gen vor Ort zu ver­bes­sern. Des­halb freue ich mich sehr, dass unse­re CSU-Land­tags­frak­ti­on über die soge­nann­te Frak­ti­ons­in­itia­ti­ve eine Erhö­hung der Haus­halts­mit­tel um 5 Mil­lio­nen Euro ermög­licht hat“, berich­te­te Huml.

Für Tüt­schen­ge­reuth bedeu­tet das: Die Erneue­rung von Kirch­stra­ße, Kaul­berg und Zoll­ner­hof kann star­ten. Die Zuschüs­se aus der Dorf­er­neue­rung flie­ßen dabei ins­be­son­de­re in die Auf­wer­tung des öffent­li­chen Rau­mes. „Grün­flä­chen anzu­le­gen und Geh­stei­ge aus­zu­bau­en, kann ganz klar das Wohl­fühl­kli­ma im Ort stei­gern. Auch pri­va­te Maß­nah­men wie bei­spiels­wei­se die Erneue­rung von Gar­ten­mau­ern, Zäu­nen, Dächern, Fen­stern usw. sind wich­tig und för­der­fä­hig“, beton­te die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Staats­mi­ni­ste­rin Mela­nie Huml.

Für die Dorf­er­neue­rung und Flur­neu­ord­nung in Tüt­schen­ge­reuth sind bis­her ins­ge­samt För­der­mit­tel in Höhe von 2,2 Mil­lio­nen Euro vor­ge­se­hen. Das neue Dorf­ge­mein­schafts­haus wur­de außer­dem mit 284.000 Euro aus dem ELER-Pro­gramm gefördert.

„Tüt­schen­ge­reuth hat sich in den letz­ten Jah­ren groß­ar­tig ent­wickelt. Das neue Dorf­ge­mein­schafts­haus ist ein ech­tes High­light, aber auch die zuvor sanier­te Orts­durch­fahrt wer­tet das Orts­bild enorm auf. Was mich beson­ders freut ist, dass hier in Tüt­schen­ge­reuth so vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sich aktiv mit Ideen ein­brin­gen und tat­kräf­tig anpacken – bestens unter­stützt durch unser Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung. Ein ganz herz­li­ches Dan­ke­schön für die­ses groß­ar­ti­ge Enga­ge­ment“, beton­te Huml abschließend.