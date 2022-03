Das Land­rats­amt Coburg plant im Juli/​August die­ses Jah­res die Durch­füh­rung einer Bür­ger- und Kun­den­be­fra­gung. Ziel ist es, einen noch bes­se­ren, bür­ger­ori­en­tier­ten Ser­vice zu bieten.

„Durch die­se Bür­ger- und Kun­den­be­fra­gung erhal­ten wir wert­vol­le Ein­schät­zun­gen des Land­rats­am­tes mit dem Blick von außen“, ist Felix Hanft, Geschäfts­be­reichs­lei­ter Zen­tra­le Ange­le­gen­hei­ten über­zeugt. So erhofft man sich kon­kre­te Ant­wor­ten auf Fra­gen wie diese:

Wie zufrie­den sind Sie mit dem Land­rats­amt als Behörde?

Wel­che Stär­ken, wel­che Schwä­chen weist die Behör­de in punk­to Dienst­lei­stungs­ori­en­tie­rung und Ser­vice­qua­li­tät auf?

Wel­che Wün­sche haben Sie, z.B. im Hin­blick auf die Online-Ser­vices des Landratsamtes?

Für die Bür­ger- und Kun­den­be­fra­gung wur­de eines der größ­ten deut­schen Markt­for­schungs­in­sti­tu­te beauf­tragt, 400 tele­fo­ni­sche Inter­views durch­zu­füh­ren und aus­zu­wer­ten. Des­halb bit­tet das Land­rats­amt sei­ne Kun­den in den kom­men­den Wochen um die Anga­be ihrer Kon­takt­da­ten, damit eben die­se Befra­gun­gen durch­ge­führt wer­den und das Land­rats­amt so dabei unter­stützt wer­den kann, sei­nen Ser­vice zu ver­bes­sern. Sowohl die Behör­de als auch deren Dienst­lei­ster garan­tie­ren die Ein­hal­tung aller daten­schutz­recht­lich rele­van­ten Vor­ga­ben hin­sicht­lich Spei­che­rung, Wei­ter­ga­be, Nut­zung und Ver­ar­bei­tung der gesam­mel­ten Adres­sen. Das heißt unter ande­rem, dass die Kon­takt­an­ga­ben aus­schließ­lich für die­se Befra­gung genutzt und nach Abschluss der Stu­die gelöscht werden.

Für die Kun­den­be­fra­gung gilt, dass die Betei­li­gung abso­lut frei­wil­lig ist und sich die Kun­den zu Fra­gen, die sie nicht beant­wor­ten möch­ten, selbst­ver­ständ­lich auch nicht äußern müs­sen. Die dabei gemach­ten Anga­ben wer­den streng ver­trau­lich und anonym behan­delt. Das Land­rats­amt erhält nur Durch­schnitts­wer­te aller durch­ge­führ­ten Interviews.

Das Land­rats­amt Coburg will noch bür­ger­freund­li­cher arbei­ten und freut sich des­halb über die Unter­stüt­zung durch die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. „Denn nur so erfah­ren wir, was sich die Kun­den wün­schen und kön­nen unse­ren Ser­vice ent­spre­chend anpas­sen“, so Hanft.