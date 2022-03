Für Euch erreicht- SPD Forchheim

Fünf Kern­punk­te des Haus­halts­plans 2022 der Stadt Forchheim

In einer Rei­he von fünf Bei­trä­gen beschreibt die SPD Stadt­rats­frak­ti­on die wich­tig­sten Kern­punk­te des am 22. Febru­ar beschlos­se­nen Haus­halts­pla­nes 2022 der Stadt Forchheim.

V/V: Königs­bad

Im Königs­bad beginnt 2022 die drin­gend not­wen­di­gen Sanie­rungs­ar­bei­ten. 4.1 Mio Euro sind für die im Zusam­men­hang mit den Rohr­lei­tungs­schä­den anfal­len Repa­ra­tu­ren an tech­ni­schen Anla­gen vorgesehen.

Bei der Gele­gen­heit wer­den wir auch die Attrak­ti­vi­tät des Bades erhö­hen, in dem wir 5.6 Mio Euro in den Klein­kin­der­be­reich, in die Umklei­den, in den Umbau der Ein­gangs­hal­le, u.a. inve­stie­ren. Für den Neu­bau eines Ruhe­hau­ses in der Sau­na und eine Ver­grö­ße­rung der Sau­na­ter­as­se und dem Neu­bau von Außen­du­schen und eines bar­rie­re­frei­en WC ste­hen wei­te­re 3.3 Mio. bereit.

Es ist uns wich­tig, dass durch die Bau­maß­nah­men mög­lich weni­ge Schließ­tag not­wen­dig werden.