Die Thea­ter­päd­ago­gik am ETA Hoff­man Thea­ter lädt alle inter­es­sier­ten Pädagog*innen zum Päd­ago­gik-Stamm­tisch am Don­ners­tag, 17. März, um 18:00 Uhr in die Treff­bar des Thea­ters ein. Es gilt die 2G-Regel sowie FFP2-Mas­ken­pflicht. Die Thea­ter­päd­ago­gin Sophie Rin­tel­mann infor­miert über zukünf­ti­ge Koope­ra­ti­ons­mög­lich­kei­ten für Lehr­kräf­te, die im kom­men­den Schul­jahr ein P‑Seminar oder einen Kurs im Wahl­fach Thea­ter anbie­ten. Es wer­den außer­dem die zu den Baye­ri­schen Thea­ter­ta­gen im Mai ein­ge­la­den Kin­der- und Jugend­thea­ter­pro­duk­tio­nen vor­ge­stellt. Im Anschluss an den Stamm­tisch (um 19.30 Uhr) ist ein Besuch der Gene­ral­pro­be der Insze­nie­rung „Der zer­broch­ne Krug“ (Hein­rich von Kleist) mög­lich. Inter­es­sier­te mel­den Ihre Teil­nah­me bit­te per Mail an: theaterpaedagogik@​theater.​bamberg.​de.