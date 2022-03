Inten­si­ver Aus­tausch zu Pfle­ge, Kli­nik-Neu­bau und ärzt­li­cher Versorgung

Bay­erns Gesund­heits­mi­ni­ster Klaus Holet­schek folg­te an die­sem Frei­tag, 11. März 2002, einer Ein­la­dung des Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­tin Mit­tag zum gemein­sa­men Gespräch in die Regi­on Coburg.

Auf der Tages­ord­nung stan­den dabei ins­be­son­de­re die The­men „Pfle­ge und ihre Zukunft“, der wich­ti­ge „Kli­nik-Neu­bau“ und die „ärzt­li­che Ver­sor­gung im länd­li­chen Raum“. In Ver­bin­dung mit der Medi­cal School und dem Wei­ter­bil­dungs­ver­bund wur­de dies in inten­si­ven Gesprä­chen mit dem Mini­ster erläu­tert. Auch not­wen­di­ge Ver­bes­se­run­gen wur­den diskutiert.

Der Mini­ster beton­te: „Eine auch künf­tig gute Ver­sor­gung vor Ort – von den Haus- und Fach­ärz­ten über die Kran­ken­häu­ser bis zur Pfle­ge – kann nur durch ein gutes Zusam­men­spiel aller Akteu­re gelin­gen. In Coburg gehen Ver­bän­de, Ärz­te, die Gesund­heits­re­gi­on­plus und vie­le wei­te­re enga­gier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger wich­ti­ge Zukunfts­the­men gemein­sam und ent­schlos­sen an.

„Der direk­te Aus­tausch mit dem Mini­ster und den Akteu­ren vor Ort ist ein gro­ßes Pfund, um die medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung auf allen Ebe­nen zu stär­ken. Den Men­schen in der Regi­on soll und muss ein guter Zugang zu allen Ange­bo­ten der Gesund­heits­ver­sor­gung ermög­licht wer­den“, so Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Mittag.

Gesund­heits­mi­ni­ster Klaus Holet­schek und Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Mit­tag, Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ter Dr. Jonas Geiss­ler sowie Land­rat Seba­sti­an Strau­bel spra­chen dabei allen Betei­lig­ten in die­sen Berei­chen ihren gro­ßen Dank für die gute und enga­gier­te Arbeit für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in der Regi­on Coburg aus.

Holet­schek unter­strich: „Am Bei­spiel der haus­ärzt­li­chen Ver­sor­gung sieht man gut, wie im Land­kreis Coburg die Räd­chen inein­an­der­grei­fen: Die Kas­sen­ärzt­li­che Ver­ei­ni­gung hat mit neu­en För­der­pro­gram­men wei­te­re Anrei­ze für Pra­xis­grün­der geschaf­fen. Der Wei­ter­bil­dungs­ver­bund bie­tet eine nied­rig­schwel­li­ge Ein­stiegs­mög­lich­keit in eine struk­tu­rier­te ärzt­li­che Wei­ter­bil­dung, die voll­stän­dig in der Regi­on absol­viert wer­den kann. Die Gesund­heits­re­gi­on­plus unter­stützt Haus­ärz­te, die sich im Land­kreis nie­der­las­sen wol­len, in vie­len Fra­gen – etwa bei der Pra­xis- oder Grund­stücks­su­che oder der Ver­mitt­lung von Kin­der­be­treu­ung. Und auch wir als Staats­re­gie­rung bin­den mit der Land­arzt­prä­mie und unse­rem Sti­pen­di­en­pro­gramm jun­ge Medi­zi­ner an die Regi­on. Allein über die Land­arzt­prä­mie konn­ten wir bereits 11 Nie­der­las­sun­gen von Haus­ärz­ten im Land­kreis Coburg för­dern.“ Holet­schek füg­te hin­zu: „Ein herz­li­ches ‚vergelt’s Gott‘ allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die sich für das The­ma Gesund­heit in der Regi­on Coburg enga­gie­ren. Wir müs­sen aber dran­blei­ben und dür­fen nicht nach­las­sen. Des­halb ist es mir wich­tig, regel­mä­ßig mit den Men­schen vor Ort ins Gespräch zu kom­men, um auch von Ihnen zu erfah­ren: Wo kön­nen und müs­sen wir noch mehr tun?“

„Die Gesund­heit der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger steht an erster Stel­le für uns alle. Ein gro­ßer Schritt auf die­sem Weg ist unter ande­rem der Neu­bau unse­res Kli­ni­kums, ein Jahr­hun­dert-Pro­jekt“, sagt Land­rat Seba­sti­an Strau­bel. Aller­dings sei­en noch wei­te­re Schrit­te zu gehen, über die sich der Land­rat mit Staats­mi­ni­ster Klaus Holet­schek gut aus­tau­schen konnte.

Jonas Geiss­ler: „Bei mei­nen Besu­chen in den hei­mi­schen Gemein­den haben fast alle Bür­ger­mei­ster die Ent­wick­lung der sin­ken­den Zahl an Haus­arzt­pra­xen besorgt beschrie­ben. Wir sind uns alle einig, dass die vie­len offe­nen Haus­arzt­stel­len in Stadt und Land­kreis Coburg so schnell wie mög­lich besetzt wer­den müs­sen. Dem Man­gel an Ärz­tin­nen und Ärz­ten muss dring­lich ent­ge­gen­ge­wirkt wer­den. Hier­für sind nicht zuletzt die Aus­bil­dung durch die Medi­cal School als auch der für ange­hen­de Medi­zi­ne­rin­nen und Medi­zi­ner wich­ti­ge Wei­ter­bil­dungs­ver­bund eine ech­te Chan­ce, um in Zukunft vor Ort bes­ser auf­ge­stellt zu sein.“

Mar­tin Mit­tag: „Nicht zuletzt auch auf­grund mei­nes lang­jäh­ri­gen, per­sön­li­chen Kon­takts und des damit ver­bun­de­nen inten­si­ven Aus­tauschs mit Staats­mi­ni­ster Klaus Holet­schek zu allen The­men und Aspek­ten der Gesund­heits­ver­sor­gung in unse­rer Regi­on, sehe ich sehr gute Mög­lich­keit bei vie­len den ange­spro­chen Pro­blem­fel­der wei­ter gute Fort­schrit­te zu erzie­len. Im Arbeits­kreis Gesund­heit der CSU-Land­tags­frak­ti­on ist man sich zudem der teils gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen bewusst, wie ich schon bei einem frü­he­ren Besuch der Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen fest­ge­stellt habe, und wir arbei­ten dort inten­siv dar­an, die opti­ma­len Lösun­gen für die Men­schen wie auch die Beschäf­tig­ten im Gesund­heits­we­sen zu erreichen.“

Micha­el Knoblach