„Über raue Pfa­de gelangt man zu den Ster­nen“ – mit die­sen Wor­ten begrüß­te Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann die Medi­en­ver­tre­ter bei der Vor­stel­lung des Jah­res­be­richts 2021.

Er sprach von einem her­aus­for­dern­den, aber erfolg­rei­chen Jahr 2021. Die gro­ße Auf­ga­be für die Ver­ant­wort­li­chen im Bay­reu­ther Land­rats­amt war es, bei andau­ern­der Coro­na-Pan­de­mie eini­ge wich­ti­ge Pro­jek­te wei­ter­zu­ent­wickeln. Wie­de­mann: „Ich den­ke, dass uns das sehr gut gelun­gen ist.“

Eine brei­te Palet­te an Vor­ha­ben hat Wie­de­mann mit sei­nen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern im abge­lau­fe­nen Jahr rea­li­siert – zum Bei­spiel beim The­ma Mobi­li­tät. Mit dem 50/50-Taxi, dem Bür­ger­bus-Aus­bau, der Erwei­te­rung des Radlbus-Ange­bots und dem Start­schuss des Nah­ver­kehrs­for­mats „30-Minu­ten-Takt“ in Eckers­dorf haben die Ver­ant­wort­li­chen im Land­kreis Bay­reuth eini­ge weg­wei­sen­de Pro­jek­te umge­setzt. In die­sem Zusam­men­hang beton­te Land­rat Wie­de­mann: „Unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sol­len einer­seits schnel­ler von A nach B kom­men, ande­rer­seits bil­det ein gutes Mobi­li­täts­an­ge­bot das unver­zicht­ba­re Fun­da­ment für die Nut­zung zahl­rei­cher Frei­zeit­at­trak­tio­nen im Land­kreis Bayreuth.“

Begrif­fe wie „Digi­ta­li­sie­rung“ und „Zukunft“ fie­len am Don­ners­tag­vor­mit­tag im Sit­zungs­saal des Bay­reu­ther Land­rats­amts häu­fi­ger – zum Bei­spiel, als Wie­de­mann auf den Breit­band­aus­bau im Land­kreis Bay­reuth zu spre­chen kam. Hin­ter der breit ange­leg­ten Maß­nah­me steckt das Ziel, so vie­le Men­schen wie mög­lich mit High­speed-Inter­net zu ver­sor­gen. Wie­de­mann kam außer­dem auf die Leucht­turm­pro­jek­te „Erneue­rung der Seil­bah­nen am Och­sen­kopf“ und „Moder­ni­sie­rung der Ther­me Obern­sees“ zu spre­chen. Auch das The­ma Nach­hal­tig­keit sei bei­spiels­wei­se mit der effi­zi­en­ten und hoch­mo­der­nen Kom­po­stie­rungs­an­la­ge „Am Buch­stein“ ein äußerst wichtiges.

Was dem Land­rat beson­ders am Her­zen liegt: die regio­na­le Wirt­schaft. Hier gab er Ein­blicke in Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te zu Coro­na-Zei­ten, Maß­nah­men zur Fach­kräf­te­ge­win­nung und außer­ge­wöhn­li­che Aktio­nen wie den „Digi­tal Award 2021“, der für eine Ver­net­zung zwi­schen digi­tal­ori­en­tier­ten Start-ups und eher klas­si­schen Unter­neh­men sor­gen sollte.

Am Ende blick­te Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann noch auf das lau­fen­de Jahr. „Uns wird sicher nicht lang­wei­lig, weil wir sehr viel vor­ha­ben“, sag­te er. Neben den Och­sen­kopf­Seil­bah­nen und der Moder­ni­sie­rung der Ther­me Obern­sees sei­en unter ande­rem auch die Gene­ral­sa­nie­rung der Johan­nes-Kep­ler-Real­schu­le, die Fer­tig­stel­lung der Außen­an­la­gen an der Jugend­stät­te Hai­denaab sowie die Aus­wei­tung des Mobi­li­täts­an­ge­bots „30-Minu­ten-Takt“ auf der Land­kreis-Agen­da zu finden.