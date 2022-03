Im Rah­men der staat­li­chen Für­sor­ge­pflicht steht ab Mon­tag, 21. März, in den Bay­reu­ther Coro­na-Impf­zen­tren – in den Stadt­bad­turn­hal­len (SKS) und im BRK-Haus in der Hin­den­burg­stra­ße – ein zusätz­li­cher Arzt zur Bera­tung Unge­impf­ter bereit.

Die Coro­na-Impf­be­ra­tung wird allen bis­her unge­impf­ten Per­so­nen ange­bo­ten, rich­tet sich aber ins­be­son­de­re an die­je­ni­gen, die der ein­rich­tungs­be­zo­ge­nen Impf­pflicht unter­lie­gen. Für alle in Gesund­heits­be­ru­fen Täti­gen sowie alle Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter in Ein­rich­tun­gen der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung und der Pfle­ge ist eine sol­che Bera­tung ab dem 15. März ver­pflich­tend. Die­se Per­so­nen­grup­pe erhält auch vom Gesund­heits­amt eine schrift­li­che Ein­la­dung zu einem Bera­tungs­ge­spräch zur Corona-Impfung.

Dr. Ste­fan Wirth, Vor­sit­zen­der des Haus­arzt­ver­eins Bay­reuth Stadt und Land sowie koor­di­nie­ren­der Arzt für unse­re Coro­na-Impf­zen­tren, meint dazu: „In Tei­len der Bevöl­ke­rung gibt es wei­ter­hin Vor­be­hal­te gegen die Schutz­imp­fung, auch wenn das Risi­ko durch die Imp­fung einen Scha­den zu neh­men nur etwa ein Tau­send­stel davon beträgt, ernst­haft und schwer an Coro­na zu erkran­ken. Aus die­sem Grund wird neben dem regu­lä­ren Impf­be­trieb an bei­den Stand­or­ten in Bay­reuth nun eine indi­vi­du­el­le Bera­tungs­mög­lich­keit ange­bo­ten, wo in geschütz­tem Umfeld ohne Zeit­druck in Ein­zel­ge­sprä­chen auf die Belan­ge des Ein­zel­nen ein­ge­gan­gen wer­den kann. Es kom­men hier­bei erfah­re­ne und kom­pe­ten­te Ärz­te zum Einsatz.“