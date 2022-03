Erfor­der­li­che Mar­kie­rungs­ar­bei­ten wer­den ab dem 14. März als Wan­der­bau­stel­le durchgeführt

Das Gesamt­pro­jekt „Ver­bes­se­rung der Ver­kehrs­ver­hält­nis­se im Stra­ßen­zug Regens­bur­ger Ring-Maga­zin­stra­ße-Mem­mels­dor­fer Stra­ße“ wird ab Mon­tag, 14. März 2022, mit der Mar­kie­rung eines Rad­fahr­strei­fens in Fahrt­rich­tung Gaustadt zwi­schen der Maria-Ward-Stra­ße und bis zur Cas­pers­mey­er­stra­ße fort­ge­setzt. Nach der Fer­tig­stel­lung des 1. Bau­ab­schnit­tes 2016 (Mar­ga­re­ten­damm), dem Aus­bau rund um die Sie­chen­kreu­zung 2017 und dem 3. Bau­ab­schnitt zwi­schen Euro­pa­brücke und der Kreu­zung Regens­bur­ger Ring / Muß­stra­ße im Jahr 2020 wird damit der näch­ste Abschnitt in Rich­tung Gaustadt umgesetzt.

Was ändert sich? Bis­her muss­ten Rad­fah­ren­de Rich­tung Gaustadt ab der Maria-Ward-Stra­ße an der Ampel­an­la­ge auf die lin­ke Stra­ßen­sei­te wech­seln. Jetzt wird der Rad­ver­kehr gera­de­aus wei­ter­ge­führt. Das rest­li­che Stück des Zwei­rich­tungs­rad­wegs kann damit auf­ge­löst wer­den. Vor der Abzwei­gung in die Gaustadter Haupt­stra­ße wird der gera­de­aus in die Cas­pers­mey­er­stra­ße fah­ren­de Rad­ver­kehr auf einem soge­nann­ten Rad­fahr­strei­fen in „Mit­tel­la­ge“ (zwi­schen den Gera­de­aus- und Rechts­ab­bie­ge-Fahr­strei­fen) geführt.

Vor­teil die­ser Form der Ver­kehrs­füh­rung ist, dass im Kreu­zungs­be­reich so Abbie­ge­un­fäl­le zwi­schen rechts­ab­bie­gen­den Kfz und gera­de­aus fah­ren­dem Rad­ver­kehr ver­mie­den wer­den kön­nen. Im Bam­ber­ger Stadt­ge­biet gibt es bereits ver­gleich­ba­re Füh­run­gen z.B. an der Hall­stadter-/ Kro­nacher Stra­ße stadt­aus­wärts (seit 2011), der Pfi­ster­stra­ße / Stein­weg (2014), der Lich­ten­hai­de­stra­ße stadt­aus­wärts (seit 2016), am Mar­ga­re­ten­damm / Euro­pa­brücke stadt­ein­wärts (seit 2016), der Mem­mels­dor­fer-/ Sie­chen­stra­ße in Rich­tung Gaustadt (seit 2017), der Nürn­ber­ger-/ Moos­stra­ße (seit 2018). An die­sen Kno­ten­punkt­zu­fahr­ten sind der Ver­wal­tung kei­ne Unfäl­le mit Rad­fahr­be­tei­li­gung bekannt.

Der Rad­fahr­strei­fen kann ver­hält­nis­mä­ßig ein­fach und gün­stig rea­li­siert wer­den, bau­li­che Ein­grif­fe sind nicht vor­ge­se­hen. Die Umset­zung umfasst eine neue Stra­ßen­mar­kie­rung mit teil­wei­ser Demar­kie­rung vor­han­de­ner Fahr­bahn­mar­kie­run­gen. Der Rad­fahr­strei­fen wird über den Kno­ten Gaustadter Haupt­stra­ße als Rad­ver­kehrs­furt mar­kiert und in der Cas­pers­mey­er­stra­ße als Schutz­strei­fen bis auf Höhe der Frutolf­stra­ße wei­ter­ge­führt. Zusätz­lich wird im Zuge der erfor­der­li­chen Anpas­sung der Ampel­steue­rung in der Muß­stra­ße ein auf­ge­wei­te­ter Rad­auf­stell­strei­fen vor der Ampel Regens­bur­ger Ring mit verwirklicht.

Fünf­tä­gi­ge Wanderbaustelle

Die Aus­füh­rung ist als fünf­tä­gi­ge Wan­der­bau­stel­le mit ent­spre­chen­der Ver­kehrs­si­che­rung geplant. Der Ver­kehr bleibt in alle Rich­tun­gen bestehen, ledig­lich mit bau­stel­len­be­ding­ten Behin­de­run­gen ist von Mon­tag bis Frei­tag zu rech­nen. Die Mar­kie­rungs­ar­bei­ten set­zen eine ent­spre­chen­de Wit­te­rung vor­aus, gege­be­nen­falls muss die Aus­füh­rung in die fol­gen­de Woche ver­scho­ben werden.

INFO:

Ziel des Gesamtprojektes

…ist es, die Ver­kehrs­ver­hält­nis­se für alle Ver­kehrs­teil­neh­mer im Stra­ßen­zug Regens­bur­ger Ring – Maga­zin­stra­ße – Mem­mels­dor­fer Stra­ße zu ver­bes­sern. Dies beinhal­tet auch eine schlüs­si­ge und siche­re Rad­ver­kehrs­an­la­ge, die bar­rie­re­freie Aus­ge­stal­tung der Kno­ten­punk­te und Bus­hal­te­stel­len sowie die Sanie­rung der Straßenoberflächen.

Umge­setzt sind bereits die Bau­ab­schnit­te Sie­chen­kreu­zung mit Sie­chen­stra­ße – Maga­zin­stra­ße – Mar­ga­re­ten­damm – Regens­bur­ger Ring bis zur Muß­stra­ße. Mit Beschluss des Mobi­li­täts­se­na­tes vom 07.07.2020 wur­de der Abschnitt zwi­schen Muß­stra­ße und Gaustadter Haupt­stra­ße als Ver­kehrs­ver­such bzw. Pop-Up-Rad­weg zur Umset­zung beschlossen.

Die anste­hen­de Neu­mar­kie­rung betrifft nur die Fahr­be­zie­hung in Rich­tung Gaustadt, die grund­sätz­li­che Pro­ble­ma­tik der Erreich­bar­keit des bau­li­chen Rad­we­ges auf der Süd­sei­te der Frie­dens­brücke wird damit noch nicht gelöst. Die­ser Rad­weg ist der­zeit aus Rich­tung Cas­pers­mey­er- und Gaustadter Haupt­stra­ße nicht erreich­bar, da durch den hohen Bord­stein Rad­fah­ren­de nicht direkt auf den Rad­weg fah­ren kön­nen. Hier ist eine grö­ße­re bau­li­che Maß­nah­me erfor­der­lich, die mög­lichst im Rah­men des För­der­an­trags für die rest­li­chen Bau­ab­schnit­te rea­li­siert wer­den soll.