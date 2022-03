Heu­te sind 42 erwach­se­ne und min­der­jäh­ri­ge Flücht­lin­ge aus der Ukrai­ne in Coburg ange­kom­men, die der Stadt vom Anker­zen­trum in Bam­berg zuge­teilt wur­den. Die Flücht­lin­ge wur­den von der Stadt­ver­wal­tung in geeig­ne­ten Unter­künf­ten unter­ge­bracht. Anschlie­ßend ver­teilt die Stadt­ver­wal­tung die Fami­li­en je nach Raum­be­darf auf dezen­tra­le Unter­künf­te und pri­va­te Woh­nungs­an­ge­bo­te, die schon im Vor­feld der Ankunft von Bürger*innen der Stadt gemel­det wurden.

Die Stadt bit­tet Journalist*innen wie Bürger*innen, die Flücht­lin­ge in Ruhe ankom­men zu las­sen. Alle haben die Schrecken des Krie­ges und eine anstren­gen­de Flucht hin­ter sich. Für ihr Wohl ist vor­erst gesorgt durch die vie­len Hilfs­gü­ter, die bereits von Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen und Bürger*innen bereit­ge­stellt wur­den. Wei­te­re Hilfs­an­ge­bo­te bit­te über www​.coburg​.de/​c​o​b​u​r​g​h​i​lft anmelden.

Auf­grund der hohen Ankunfts­zah­len im Anker­zen­trum Bam­berg erwar­tet die Stadt Coburg in Kür­ze eine wei­te­re Zutei­lung von Flüchtlingen.

Die Stadt­ver­wal­tung bit­tet Flücht­lin­ge, die pri­vat über Ver­wand­te und Bekann­te ange­kom­men sind, nicht direkt in die Cobur­ger Unter­künf­te zu brin­gen, son­dern sie über das Anker­zen­trum in Bam­berg anzumelden.