Wie Kar­ten von Kriegs­schä­den neue­ste Ent­wick­lun­gen wie­der­ge­ben kön­nen, wird in einem Vor­trag der Uni­ver­si­tät Bam­berg demonstriert.

Seit dem von Russ­land gestar­te­ten Angriff auf die Ukrai­ne vor zwei Wochen ändert sich täg­lich das Gesche­hen. Neue­ste Ent­wick­lun­gen kön­nen auf Online-Kar­ten mit­ver­folgt wer­den. Schon seit Beginn des Krie­ges im Jahr 2014 wer­den sol­che Kar­ten ver­wen­det und der Kon­flikt kann in Echt­zeit nach­voll­zo­gen werden.

Wie das genau funk­tio­niert, erklärt Dr. Myko­la Mak­hor­tykh von der Uni­ver­si­tät Bern (https://​www​.ikmb​.uni​be​.ch/​a​b​o​u​t​_​u​s​/​p​e​o​p​l​e​/​d​r​_​m​a​k​h​o​r​t​y​k​h​_​m​y​k​o​l​a​/​i​n​d​e​x​_​e​n​g​.​h​tml) am 16. März 2022, von 12:00 bis 13:00 Uhr, in einem öffent­li­chen Online-Vor­trag. Anhand des Kamp­fes um Debal­zewe, der 2015 im Osten der Ukrai­ne statt­ge­fun­den hat, demon­striert er den Nut­zen und die Her­aus­for­de­rung von Kar­ten als eine Form der Erzäh­lung von andau­ern­den bewaff­ne­ten Kon­flik­ten. Die Kar­ten wer­den von Map­ping-Pro­jek­ten wie „LiveUA“ und „Mili­ta­ry­maps“ bereitgestellt.

Der Vor­trag „Char­ting the war in real time: Online maps as a means of nar­ra­ting the war in Ukrai­ne“ fin­det in eng­li­scher Spra­che über die Online-Platt­form Zoom statt und gehört zur Rei­he „Urban­Me­ta­Map­ping Seme­ster Talks”. Initia­to­ren sind Dr. Car­men Enss vom Kom­pe­tenz­zen­trum Denk­mal­wis­sen­schaf­ten und Denk­mal­tech­no­lo­gien (KDWT) der Uni­ver­si­tät Bam­berg und die For­schungs­kol­le­gen im BMBF-Ver­bund UrbanMetaMapping.

Das For­schungs­kon­sor­ti­um Urban­Me­ta­Map­ping beschäf­tigt sich mit Kriegs- und Kriegs­scha­dens­kar­ten, auch mit dem Ziel, über (Katastrophen-)Karten als aktu­el­les Medi­um zu infor­mie­ren. Inter­es­sier­te erhal­ten einen Zoom-Link nach Anmel­dung unter: talks.​urbanmetamapping@​uni-​bamberg.​de

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Online-Vor­trag fin­den Sie hier: https://​urban​me​ta​map​ping​.uni​-bam​berg​.de/​d​o​c​u​m​e​n​t​s​/​U​M​M​-​T​a​l​k​s​/​A​b​s​t​r​a​c​t​_​M​a​k​h​o​r​t​y​k​h​.​pdf

Um den Ukrai­ne-Krieg aus unter­schied­li­chen Per­spek­ti­ven ein­zu­ord­nen, hat die Uni­ver­si­tät Bam­berg dar­über hin­aus eine Liste mit Exper­tin­nen und Exper­ten unter­schied­li­cher Dis­zi­pli­nen zusam­men­ge­stellt, die Fra­gen rund um den Ukrai­ne-Krieg beant­wor­ten kön­nen. Infor­ma­tio­nen zur Exper­ten­li­ste fin­den Sie hier: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​p​r​e​s​s​e​/​p​m​/​a​r​t​i​k​e​l​/​e​x​p​e​r​t​i​s​e​-​u​k​r​a​i​n​e​-​k​r​i​eg/