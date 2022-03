BAM­BERG. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter erbeu­te­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag unter Vor­halt eines Mes­sers eine vier­stel­li­ge Sum­me an Bar­geld. Die Video­auf­zeich­nung der betrof­fe­nen Tank­stel­le brach­te die Beam­ten der Kri­po Bam­berg zu einem neu­en Ermitt­lungs­an­satz. Mit ver­öf­fent­li­chen Bil­dern der Über­wa­chungs­ka­me­ra erhof­fen sie sich wei­te­re Hin­wei­se von Zeugen.

Aus­zug aus der Pres­se­mel­dung vom 5. März 2022:

Gegen 19.15 Uhr betrat der mas­kier­te Täter den Ver­kaufs­raum der Tank­stel­le in der Moos­stra­ße. Der Mann for­der­te von einem Ange­stell­ten an der Kas­se unter Vor­halt eines Mes­sers die Her­aus­ga­be von Bar­geld. Nach­dem ihm der Kas­sie­rer die Geld­schei­ne über­ge­ben hat­te, ver­ließ der Räu­ber die Tank­stel­le und flüch­te­te zu Fuß in Rich­tung Armee­stra­ße. Der Tank­stel­len­mit­ar­bei­ter kam mit dem Schrecken davon und setz­te umge­hend den Not­ruf ab. Trotz einer sofort ein­ge­lei­te­ten Fahn­dung, an der meh­re­re Poli­zei­strei­fen und ein Poli­zei­hub­schrau­ber betei­ligt waren, ver­lor sich die Spur des Räubers.

Per­so­nen­be­schrei­bung:

Der männ­li­che Täter ist geschätz­te 185 Zen­ti­me­ter groß, trug eine Bril­le und hat eine kräf­ti­ge Figur. Zur Tat­zeit war er mit einer dunk­len Jacke, einem dunk­len Kapu­zen­pul­li, einer aus­ge­wa­sche­nen blau­en Jeans und dunk­len Schu­hen beklei­det. Der Räu­ber führ­te eine schwar­ze Tasche mit sich.

Erwei­te­rung des Zeugenaufrufs:

Der Räu­ber trug bei der Tat­aus­füh­rung Arbeits­hand­schu­he der Mar­ke ATG, Typ „Maxi­cut“ in der Far­be grün/​grau. Zudem trug er schwar­ze Halb­schu­he mit wei­ßen Schnür­sen­keln und seit­li­cher Aufschrift.

Bil­der der getra­ge­nen Klei­dungs­stücke sind im Fahn­dungs­por­tal der ober­frän­ki­schen Poli­zei unter https://​www​.poli​zei​.bay​ern​.de/​f​a​h​n​d​u​n​g​/​s​a​c​h​e​n​/​s​o​n​s​t​i​g​e​-​s​p​u​r​e​n​-​u​n​d​-​t​a​t​m​i​t​t​e​l​/​0​2​6​1​8​3​/​i​n​d​e​x​.​h​tml einsehbar.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg rich­tet fol­gen­de Fra­gen an die Bevölkerung:

Wer erkennt das getra­ge­ne Schuh­werk und die Arbeits­hand­schu­he und kann sie einer Per­son im eige­nen Bekann­ten­kreis zuordnen?

Wem sind Per­so­nen mit den Klei­dungs­stücken und der genann­ten Per­so­nen­be­schrei­bung aufgefallen?

Wer kann sonst sach­dien­li­che Anga­ben machen?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.