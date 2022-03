LICHTENFELS/BURGKUNSTADT. Die Land­kreis­ver­wal­tung weist dar­auf hin, dass auf­grund von Bau­maß­nah­men an der Fried­hofstra­ße in Burg­kunst­adt der Stand­ort für die Pro­blem­müll­samm­lung ver­legt wird. Die Samm­lung fin­det am Mitt­woch, 16. März 2022 in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Park­platz „Alter Post­weg“ statt.