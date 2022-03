Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Smart­pho­ne aus Taxi gestohlen

BAM­BERG. Bereits am Sams­tag­mor­gen, zwi­schen 01.30 Uhr und 03.00 Uhr, ver­gaß ein Fahr­gast in einem Taxi gleich zwei Han­dys, als er sich von einer Dis­ko­thek in der Bam­ber­ger Innen­stadt zu sei­ner Woh­nung ins Berg­ge­biet fah­ren ließ. Obwohl der Geschä­dig­te gleich mit dem Taxi­un­ter­neh­men Kon­takt auf­ge­nom­men hat­te, fehlt von den bei­den Han­dys jede Spur. Der Ent­wen­dungs­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 500 Euro bezif­fert. Bei einem Mobil­te­le­fon han­delt es sich um ein Sam­sung S 20, grau, das einen Dis­play­scha­den hat.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Haus­wand mit Edding beschmiert

BAM­BERG. Zwi­schen Sonn­tag­abend, 19.00 Uhr, und Mon­tag­früh, 07.30 Uhr, wur­de in der Lud­wig­stra­ße eine Haus­wand mit einem Edding-Stift beschmiert. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die PI Bam­berg-Stadt unter Tel.: 0951/9129–210 entgegen.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf einem Fir­men­park­platz in der Kir­schäcker­stra­ße wur­de am Frei­tag, 04. März, zwi­schen 04.15 Uhr und 12.30 Uhr, die rech­te Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten wei­ßen Kia ange­fah­ren. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird von der Poli­zei auf etwa 2000 Euro beziffert.

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mit­tag wur­de am Obst­markt ein Lkw-Fah­rer von einer auf­merk­sa­men Zeu­gin dabei beob­ach­tet, wie die­ser beim Abbie­gen vom Grü­nen Markt eine Licht­zei­chen­an­la­ge beschä­dig­te. Obwohl an der Ampel Sach­scha­den von etwa 200 Euro ent­stan­den ist, fuhr der Fah­rer ein­fach wei­ter. Auf­grund des abge­le­se­nen Kenn­zei­chens konn­te der flüch­ti­ge Fah­rer schnell von der Poli­zei ermit­telt werden.

Müll­ton­nen­brand ver­mut­lich durch Ziga­ret­te ausgelöst

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mit­tag, gegen 12.00 Uhr, wur­den Poli­zei und Feu­er­wehr über einen Müll­ton­nen­brand in der Bam­ber­ger Innen­stadt ver­stän­digt. Beim Ein­tref­fen der Ret­tungs­kräf­te stell­te sich her­aus, dass ein Unbe­kann­ter ver­mut­lich eine bren­nen­de Ziga­ret­te in die Müll­ton­ne gewor­fen hat­te, wel­che die­se in Brand setz­te. Dane­ben ste­hen­de Müll­ton­nen sowie der Putz einer Wand wur­den durch den aus­ge­lö­sten Brand eben­falls in Mit­lei­den­schaft gezo­gen. Das Feu­er konn­te von der Feu­er­wehr gelöscht wer­den. Der Scha­den wird auf meh­re­re hun­dert Euro beziffert.

37-jäh­ri­ger Auto­fah­rer stand unter Drogeneinfluss

BAM­BERG. Am Mitt­woch­mor­gen wur­de in der Moos­stra­ße ein Citro­en-Fah­rer einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Aus­fall­erschei­nun­gen fest. Zudem ver­steck­te der 37-jäh­ri­ge Mann ein Dös­chen in sei­ner Hose. Wie sich her­aus­stell­te, befand sich dar­in Cry­s­tal, wel­ches sicher­ge­stellt wur­de. Zudem konn­te in dem Fahr­zeug noch wei­te­res Rausch­gift sowie Fake-Urin auf­ge­fun­den wer­den, wel­ches eben­falls beschlag­nahmt wurde.

Glück­li­ches Ende einer Vermisstensuche

BAM­BERG. Am Don­ners­tag­mor­gen wur­de ein 80jähriger Mann in sei­nem Zim­mer im Kli­ni­kum am Bru­der­wald ver­misst. Auf­grund sei­nes Gesund­heits­zu­stan­des und der kal­ten Außen­tem­pe­ra­tur wur­den durch die Bam­ber­ger Poli­zei Dienst­hun­de und der Poli­zei­he­li­ko­pter bei den Such­maß­nah­men ein­ge­setzt. Letzt­end­lich konn­te der Mann wohl­be­hal­ten wie­der auf­ge­fun­den werden.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Sach­be­schä­di­gun­gen

HALL­STADT. Scha­den von etwa 1.800 Euro ent­stand durch Graf­fi­ti-Schmie­re­rei­en an meh­re­ren Objek­ten in der Königs­hof­stra­ße. Mit orange/​blauer Far­be besprüh­ten Unbe­kann­te die Turn­hal­le der Mit­tel­schu­le, einen Behäl­ter und drei Strom­ver­tei­ler­kä­sten auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te sowie einen Glas­schau­ka­sten mit der Auf­schrift „Soke“. Bereits Ende Februar/​Anfang März wur­de eine Gara­gen­fas­sa­de im Rei­ters­weg mit dem­sel­ben Schrift­zug besprüht.

Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Bei­de amt­li­chen Kenn­zei­chen BA-MW 100 ent­wen­de­ten Unbe­kann­te zwi­schen Diens­tag­nach­mit­tag, 16 Uhr, und Mitt­woch­mor­gen, 8 Uhr, von einem Pkw, Peu­geot. Das Fahr­zeug stand zur Tat­zeit im frei zugäng­li­chen Hof­raum einer Fir­ma im Gewerbepark.

HALL­STADT. Auf Die­bes­tour unter­wegs waren am Mitt­woch­nach­mit­tag zwei 39- und 50- jäh­ri­ge Män­ner im MAR­KET. Gezielt betra­ten die Die­be zwei Schuh­ge­schäf­te und ent­wen­de­ten dort Schu­he im Wert von knapp 100 Euro. Auf­merk­sa­me Mit­ar­bei­ter fan­den nach dem Ver­las­sen der Die­be jeweils lee­re Schuh­kar­tons vor und ver­stän­dig­ten dar­auf­hin die Poli­zei. Bei­de geor­gi­schen Män­ner konn­ten durch die Poli­zei am Ein­gang der Auf­fang­ein­rich­tung in Bam­berg ange­trof­fen wer­den. Bei der Durch­su­chung wur­de das Die­bes­gut auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Anzei­ge wegen Laden­dieb­stahl folgt.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

BUR­GE­BRACH. Gegen einen auf dem REWE-Park­platz abge­stell­ten blau­en Pkw, VW Cara­vel­le, fuhr am spä­ten Diens­tag­nach­mit­tag, gegen 17 Uhr, der Fah­rer eines Daim­ler Chrys­ler. Obwohl durch den Anstoß ein Scha­den von etwa 1.500 Euro am VW ent­stand, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon, ohne die Poli­zei zu ver­stän­di­gen. Ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge beob­ach­te­te jedoch die Unfall­flucht und konn­te den Poli­zei­be­am­ten das Kenn­zei­chen mit­tei­len. Die Ermitt­lun­gen wur­den sofort auf­ge­nom­men und das flüch­ti­ge Fahr­zeug an der Hal­ter­adres­se fest­ge­stellt. Es wies ein­deu­ti­ge Unfall­spu­ren auf.

FRENS­DORF. Beim Vor­bei­fah­ren an einem im Schel­len­an­ger gepark­ten Pkw, VW, beschä­dig­te am Mitt­woch­nach­mit­tag, zwi­schen 13.20 und 13.45 Uhr, ein noch unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer den rech­ten Außen­spie­gel sowie die Bei­fah­rer­tü­re. Ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den von etwa 1.000 Euro zu küm­mern und sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men, flüch­te­te der Verursacher.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Leit­plan­ke eingedrückt

Elt­mann. Auf einer Län­ge von rund 35 Meter drück­te zwi­schen dem 28.Februar und dem 09. März ein bis­her unbe­kann­ter Lkw/​Sattelzug die Außen­schutz­plan­ke auf der A 70, Rich­tung Bam­berg, rund 2 km nach der AS Elt­mann, ein. Es ent­stand Sach­scha­den von min­de­stens 4000 Euro. Die Auto­bahn­po­li­zei Bam­berg bit­tet hier­zu um Zeu­gen­hin­wei­se unter T. 0951/9129–510.

Über­ho­len geht schief

Sta­del­ho­fen. Um einen vor­aus­fah­ren­den LKW zu über­ho­len, scher­te am Mitt­woch­mit­tag die 62jährige Fah­re­rin eines Ford auf der A 70, Rich­tung Bam­berg, nach links aus. Dabei über­sah sie den dort fah­ren­den BMW eines 33jährigen, der einen seit­li­chen Zusam­men­stoß nicht ver­mei­den konn­te. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wur­de leicht­ver­letzt ins Kran­ken­haus gebracht. Der Sach­scha­den an den Fahr­zeu­gen sum­miert sich auf rund 10000 Euro.

Füh­rer­schein­prü­fun­gen manipuliert

Eggols­heim. Ein kom­plet­tes und umfang­rei­ches Equip­ment das zur Mani­pu­la­ti­on von Füh­rer­schein­prü­fun­gen ein­ge­setzt wird, fan­den Schlei­er­fahn­der der Auto­bahn­po­li­zei am Mitt­woch­nach­mit­tag bei der Kon­trol­le eines 43jährigen in des­sen Audi auf der A 73, am Park­platz Reg­nitz­tal-Ost, und stell­ten die gesam­te Aus­rü­stung sicher. Dabei han­del­te es sich um Lap­top, Funk­sen­der/-emp­fän­ger, Funk-Ohr­stöp­sel, Knopf-Kame­ras, FFP2-Mas­ken mit Kame­ra, Mobil­te­le­fo­ne, vor­be­rei­te­te Ober­be­klei­dung und etli­ches Zube­hör mit dem der Mann offen­bar bun­des­weit Füh­rer­schein­prüf­lin­ge gegen Bezah­lung bei ihren schrift­li­chen Füh­rer­schein­prü­fun­gen „beglei­tet“ und die Fra­gen per Funk beant­wor­tet. Nach Rück­spra­che mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg wur­den straf­recht­li­che Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Ohne Fahr­erlaub­nis unterwegs

BAY­REUTH. Ein Pkw-Fah­rer wur­de Mitt­woch­nacht ohne die erfor­der­li­che Fahr­erlaub­nis ange­hal­ten. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den und der Zünd­schlüs­sel sichergestellt.

Gegen 22.30 Uhr wur­de der 25-jäh­ri­ge Bay­reu­ther im Bereich Ham­mer­stadt zu einer Ver­kehrs­kon­trol­le ange­hal­ten. Nach­dem er kei­nen Füh­rer­schein vor­zei­gen konn­te, wur­de bei Recher­chen fest­ge­stellt, dass der Mann kei­ne gül­ti­ge Fahr­erlaub­nis besitzt.

Ermitt­lun­gen wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis wur­den eingeleitet.

Rad­fah­rer hat Mari­hua­na einstecken

BAY­REUTH. Die Kon­trol­le eines auf­fäl­li­gen Rad­fah­rers führ­te Mitt­woch­nacht zur Her­aus­ga­be einer gerin­gen Men­ge Mari­hua­na. Das Betäu­bungs­mit­tel wur­de sichergestellt.

Eine Strei­fen­be­sat­zung der PI Bay­reuth-Stadt bemerk­te gegen 22.30 Uhr den 18-Jäh­ri­gen, der im Stadt­teil Mey­ern­berg das Rot­licht an einer Ver­kehrs­am­pel miss­ach­te­te. Zudem funk­tio­nier­te an sei­nem Fahr­rad die Beleuch­tung nicht. Als der Mann wäh­rend der fol­gen­den Kon­trol­le zu dem auf­fäl­li­gen Mari­hua­nage­ruch befragt wur­de, der von ihm aus­ging, hän­dig­te er frei­wil­lig eine gerin­ge Men­ge des Betäu­bungs­mit­tels aus.

Er wird wegen Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Grä­fen­berg. Am Mitt­woch­vor­mit­tag fuhr ein 74-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Vol­vo von Ermreuth in Rich­tung Wal­kers­brunn. Der Seni­or woll­te an der Ein­mün­dung zur Staats­stra­ße nach links ein­bie­gen. Auf­grund der tief­ste­hen­den Son­ne über­sah er eine von rechts her­an­na­hen­de 52-jäh­ri­ge Frau mit ihrem Pkw, die ihrer­seits nach links in Rich­tung Ermreuth abbie­gen woll­te. Im Ein­mün­dungs­be­reich kam es zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Die Insas­sen blie­ben glück­li­cher­wei­se unver­letzt, aller­dings ent­stand ein Gesamt­scha­den von 6000 Euro. Der Vol­vo war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt werden.

Son­sti­ges

Igen­s­dorf. Mitt­woch­nacht unter­zo­gen die Beam­ten der Poli­zei Eber­mann­stadt einen 29-jäh­ri­gen Auto­fah­rer einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le. Hier­bei wur­den dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest­ge­stellt und der vor Ort durch­ge­führ­te Schnell­test reagier­te posi­tiv auf Rausch­gift. Anschlie­ßend wur­de eine Blut­ent­nah­me beim Fah­rer im Kran­ken­haus durch­ge­führt und die Wei­ter­fahrt unter­bun­den. Eine Anzei­ge wegen Fah­rens unter Dro­gen­ein­fluss wur­de eingeleitet.

Grä­fen­berg. In der Gut­ten­bur­ger Stra­ße wur­de am spä­ten Mitt­woch­nach­mit­tag ein 23-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Opel Vec­tra einer all­ge­mei­nen Rou­ti­ne­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten Auf­fäl­lig­kei­ten fest, die auf den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­tel hin­wie­sen. Ein Schnell­test bestä­tig­te auch den Ver­dacht der Beam­ten. Dar­auf­hin unter­sag­ten die Beam­ten die Wei­ter­fahrt und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me an. Im Fal­le eines posi­ti­ven Ergeb­nis­ses, droht dem jun­gen Mann ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot, sowie eine emp­find­li­che Geldbuße.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Hau­sen. Als eine 21-jäh­ri­ge Sko­da-Fah­re­rin am Mitt­woch­mor­gen in die Süd­stra­ße ein­bog und auf­grund eines bau­li­chen Hin­der­nis­ses unver­mit­telt voll­stän­dig auf die lin­ke Fahr­bahn­sei­te fuhr, kol­li­dier­te sie mit einer dort fah­ren­den 38-jäh­ri­gen Kia-Fah­re­rin. Die­se wur­de dabei leicht ver­letzt und vom Ret­tungs­dienst in ein nahe­ge­le­ge­nes Kli­ni­kum ver­bracht. Der Gesamtsach­scha­den beläuft sich auf ca. 20.000,– Euro.

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Am Mitt­woch gegen 16:15 Uhr hör­te eine auf­merk­sa­me Zeu­gin in der Spin­ne­rei­stra­ße in Reuth ein lau­tes kra­chen­des Geräusch. Beim Blick vom Bal­kon konn­te sie noch einen wei­ßen Klein­trans­por­ter (ver­gleich­bar mit einem Sprin­ter) in öst­li­che Rich­tung weg­fah­ren sehen. Die­ser hat­te einen gepark­ten schwar­zen Daim­ler Chrys­ler E320 CDI auf Höhe des lin­ken Kot­flü­gels ange­fah­ren und sich anschlie­ßend uner­laubt von der Unfall­stel­le ent­fernt ohne sich um die Regu­lie­rung des Scha­dens von ca. 2.000,– Euro zu küm­mern. Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon-Nr. 09191/7090–0.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Auf einer Park­bank beim Nürn­ber­ger Tor am Strecker­platz ließ am Mitt­woch gegen 11:10 Uhr eine 80-Jäh­ri­ge ihre Hand­ta­sche lie­gen. Als sie dies bemerk­te und gegen 11:20 Uhr dort­hin zurück­kehr­te, war die Tasche zwar noch da, es fehl­te aller­dings der dar­in befind­li­che brau­ne Geld­beu­tel. In der Bör­se befan­den sich u. a. wich­ti­ge Doku­men­te. Wer ver­däch­tig­te Beob­ach­tun­gen in die­sem Bereich machen konn­te, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Ruf­num­mer 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

Forch­heim. Bereits in der Zeit vom 01.02.2022 bis zum 07.03.2022 über­schmier­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter an der Filia­le eines Schuh­ge­schäfts in der Hans-Böck­ler-Stra­ße ein altes Graf­fi­ti mit schwar­zer Far­be. An der Gebäu­de­wand ent­stand dadurch ein Scha­den von ca. 400,– Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter der Tele­fon-Nr. 09191/7090–0 erbeten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Vier fuh­ren zu schnell

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­vor­mit­tag führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels auf der Staats­stra­ße 2203, Höhe Kreuz­ka­pel­le Isling, eine Laser­kon­trol­le durch. Hier­bei muss­ten sie ins­ge­samt vier Ver­kehrs­teil­neh­mer bean­stan­den. Der Schnell­ste fuhr bei erlaub­ten 70 km/​h mit 97 km/​h in die Kon­troll­stel­le. Ihn erwar­tet eine Anzei­ge mit einem Buß­geld von min­de­stens 100 Euro zzgl. Gebüh­ren und Aus­la­gen sowie einem Punkt in Flensburg.

E‑Scooter ohne Versicherungsschutz

LICH­TEN­FELS. Wäh­rend einer Strei­fen­fahrt fiel Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Mitt­woch­abend ein E‑S­coo­ter-Fah­rer auf, an des­sen Elek­tro­kleinst­fahr­zeug kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Dem 54-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Er wird sich nun wegen eines Ver­ge­hens nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz ver­ant­wor­ten müssen.

Tabak ent­wen­det

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Eine Mit­ar­bei­te­rin eines Super­mark­tes in der Weis­mai­ner Stra­ße beob­ach­te­te am Mitt­woch­mit­tag eine 40-Jäh­ri­ge, wie die­se Tabak­wa­ren im Wert von rund 20 Euro aus dem Regal ent­nahm und anschlie­ßend das Geschäft ohne zu bezah­len ver­las­sen woll­te. Sie wur­de vom Per­so­nal auf­ge­hal­ten und ins Büro gebe­ten, wo sie den hin­zu­ge­ru­fe­ne Poli­zei­be­am­ten über­ge­ben wur­de. Die 40-jäh­ri­ge Burg­kunst­adterin erhält eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahls.

Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge und Blitz­ab­lei­ter beschädigt

MARKT­Z­EULN, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Ver­lauf der Faschings­fe­ri­en beschä­dig­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter zwei Fel­der der Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge sowie den Blitz­ab­lei­ter der Schu­le, sodass ein Scha­den von etwa 2.000 Euro ent­stand. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Motor­sä­ge gestohlen

RED­WITZ A. D. RODACH, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag, zwi­schen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, ent­wen­de­te ein unbe­kann­ter Täter eine Motor­sä­ge der Mar­ke Stihl, die wäh­rend der Wald­ar­bei­ten an einem Trak­tor am Wald­rand depo­niert war. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Gepark­ten Vol­vo übersehen

MICHEL­AU-LET­TEN­REUTH, LKR. LICH­TEN­FELS. Zu einem Ver­kehrs­un­fall mit ca. 10.000 Euro Sach­scha­den und einer Leicht­ver­letz­ten kam es am Mitt­woch­mor­gen in der Orts­durch­fahrt von Let­ten­reuth. Eine 18-Jäh­ri­ge fuhr mit ihrem Peu­geot von Weid­hau­sen in Rich­tung Let­ten­reuth, über­sah einen gepark­ten Vol­vo und prall­te gegen des­sen Heck. Die Fahr­an­fän­ge­rin muss­te mit dem Ret­tungs­dienst zur ambu­lan­ten Behand­lung ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels ein­ge­lie­fert wer­den. Ihr Peu­geot war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te vom Abschlepp­dienst gebor­gen werden.