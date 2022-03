Hal­lo lie­be Mädels,

end­lich ist es soweit. Nach einer lan­gen coro­nabe­ding­ten Pau­se von fast zwei Jah­ren mel­den wir uns zurück. Wir freu­en uns sehr, Euch mit­tei­len zu dür­fen, dass wir am Sonn­tag, den 24.04.2022 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr in eine neue Run­de unse­res Mädels­mark­tes – unter Ein­hal­tung der zu dem Zeit­punkt gesetz­lich gül­ti­gen Coro­na­re­ge­lun­gen – starten.

Aus Ter­min­grün­den haben wir uns nach einer neu­en Loca­ti­on umge­se­hen und glück­li­cher­wei­se eine gefun­den, wel­che grö­ßer und über­sicht­li­cher ist. Wir sind des­halb froh, Euch mit­tei­len zu dür­fen, dass wir unse­ren Markt erst­ma­lig in der Ten­nis­hal­le des Sport­cen­ters Hirschaid prä­sen­tie­ren wer­den. Anson­sten bleibt fast alles wie gewohnt: Die Stand­grö­ße von 3,00 Metern behal­ten wir bei, eben­so die Stand­ge­bühr in Höhe von 30 €. Tische und Stüh­le kön­nen wir Euch in der Ten­nis­hal­le aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den lei­der nicht anbie­ten. Ger­ne könnt Ihr die­se natür­lich selbst mit­brin­gen. Ihr könnt Euch somit ab sofort unter der Email­adres­se maedelsmarkt@​gmx.​de unter Anga­be eures Namens und ggf. des Namens einer Begleit­per­son (kosten­frei) für einen Stand­platz mit einer Län­ge von 3,00 Metern und einer Tie­fe von 1,50 Metern anmelden.

Ihr bekommt dann nach der Anmel­dung inner­halb von drei Tagen eine Anmel­de­be­stä­ti­gung mit allen wei­te­ren Infos zur Ver­an­stal­tung. Wie immer haben wir nur eine begrenz­te Anzahl an Plät­zen, wel­che nach Anmel­dungs­ein­gang ver­ge­ben wer­den. Bit­te beach­tet, dass der Ver­kauf nur Pri­vat­per­so­nen gestat­tet ist.

Wir freu­en uns auf Euch und wün­schen Euch nun einen schö­nen Sonn­tag­abend sowie einen guten Start in die neue Woche.

Euer Mädels­markt-Team