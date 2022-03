Seit dem 14. März 2022 kann man es sich im Erlan­ger vhs-Bistro im Egloff­stein­schen Palais wie­der gut gehen las­sen. Die Lebens­hil­fe Erlan­gen hat es über­nom­men und dort wird inklu­siv gear­bei­tet. Es gibt Geträn­ke, Flamm­ku­chen, ande­re herz­haf­te Lecke­rei­en, Kuchen und Kaf­fee: fair tra­de und in Bio-Qua­li­tät. Das Bistro ist vom Innen­hof der Fried­rich­stra­ße 17 aus zugäng­lich. Die Öff­nungs­zei­ten sind an den Betrieb der Volks­hoch­schu­le ange­passt: mon­tags bis frei­tags von 8 Uhr bis 21 Uhr und an Sams­ta­gen mit Kurs­be­trieb von 8 Uhr bis 15 Uhr.

„Das Bistro soll ein Ort für alle Men­schen sein, die Lust auf guten Kaf­fee in einer ent­spann­ten Atmo­sphä­re haben,“ so Lebens­hil­fe-Geschäfts­füh­rer Kri­sti­an Gäb­ler. Auch Eli­sa­beth Preuß, stell­ver­tre­ten­de Vor­stands-Vor­sit­zen­de der Lebens­hil­fe Erlan­gen und vhs-Mit­ar­bei­te­rin freut sich: „Lebens­hil­fe steht in Erlan­gen für Teil­ha­be und für Qua­li­tät. Bei­des passt auch zur Volkshochschule.“

Mit dem vhs-Bistro macht die Lebens­hil­fe den ersten Schritt in Rich­tung einer neu­en Inklu­si­ons-Fir­ma, die Lei­stungs­an­ge­bo­te im Bereich der Gastro­no­mie und Hotel­le­rie mit­ein­an­der ver­eint. Für 2023 ist ein Bistro und Gäste­haus im neu­en KuBiC geplant.