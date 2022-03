Land­kreis beschränkt sich auf Betreu­ung der Positivfälle

Am Don­ners­tag, 10.03.2022, erreicht die Inzi­denz am drit­ten Tag in Fol­ge einen neu­en Höchst­wert. Erst­ma­lig muss das Gesund­heits­amt das Über­schrei­ten der 2000er-Schwel­le ver­mel­den. 305 neue Fäl­le füh­ren zu einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 2.006,2.

„Infol­ge der ste­tig stei­gen­den Fall­zah­len müs­sen wir reagie­ren und unse­re Kon­takt­nach­ver­fol­gung wie vie­le ande­re Land­krei­se auch anpas­sen“, sagt der Lei­ter des Kri­sen­stabs Oli­ver Hem­pfling. Über 300 infi­zier­ten Per­so­nen täg­lich lie­ßen es nicht zu, auch wei­ter­hin eine Kon­takt­nach­ver­fol­gung in der bis­he­ri­gen Form zu gewähr­lei­sten. Hin­zu kom­me, dass sich die per­so­nel­le Situa­ti­on durch die zu bewäl­ti­gen­de Flücht­lings­kri­se auf­grund des Kriegs in der Ukrai­ne wei­ter ver­schär­fe. „Wir beschrän­ken uns daher zunächst auf eine Betreu­ung der Posi­tiv­fäl­le. Eine wei­ter­ge­hen­de Kon­takt­nach­ver­fol­gung kann nicht mehr statt­fin­den“, so Hempfling.

Das bedeu­tet: Bür­ge­rin­nen und Bür­ger fin­den im Fal­le einer Infek­ti­on mit dem Coro­na­vi­rus auch wei­ter­hin Unter­stüt­zung durch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Gesund­heits­am­tes. Um die Kon­takt­auf­nah­me aber mög­lichst nie­der­schwel­lig zu gestal­ten, stellt der Land­kreis Kulm­bach ein Mel­de­for­mu­lar für posi­tiv gete­ste­te Per­so­nen auf sei­ner Web­site (https://​www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​k​u​l​m​b​a​c​h​/​c​o​r​o​n​a​v​i​r​us/) zur Ver­fü­gung. Wie bis­her fin­den sich dort auch erste Ver­hal­tens­hin­wei­se für den Infek­ti­ons­fall. Betrof­fe­ne wer­den gebe­ten, bevor­zugt die­sen Weg der Kon­takt­auf­nah­me und die Mög­lich­kei­ten zur Selbst­in­for­ma­ti­on zu nut­zen. Tele­fo­na­te sol­len so auf ein Mini­mum redu­ziert werden.

„Unser Gesund­heits­amts­team hat in den letz­ten zwei Jah­ren Her­aus­ra­gen­des gelei­stet. Für die uner­müd­li­che Arbeit am sie­ben Tagen in der Woche, an jedem Fei­er­tag kann man nicht genug dan­ken“, betont Oli­ver Hem­pfling. Jetzt sei aber im beson­de­ren Maße Eigen­ver­ant­wor­tung der Bevöl­ke­rung gefragt. Das Mot­to müs­se nun lau­ten: Wer nega­tiv ist geht sei­nem All­tag nach – wer posi­tiv ist bleibt zuhause.

Update

Am Don­ners­tag, 10.03.2022, wur­den wei­te­re 305 Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 1.433 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt damit 2.006,2.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 1.734

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 1.433

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 2.006,2

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 27 (7 | 2)

in Qua­ran­tä­ne: 1.865

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 14.314 (+ 305)

Gene­se­ne: 12.442 (+ 169)

Ver­stor­be­ne: 137

Imp­fun­gen (Stand 10.03.2022): Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 54.187 (75,86%) Voll­stän­dig Geimpf­te (Impf­quo­te): 53.006 (74,21%) Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 42.598 (59,64%)



Coro­na-Zah­len auf Gemeindeebene

Gra­fen­ge­haig: 15

Gut­ten­berg: 12

Hars­dorf: 30

Him­mel­kron: 118

Kasen­dorf: 45

Kulm­bach: 545

Kup­fer­berg: 15

Ködnitz: 32

Lud­wig­schor­gast: 25

Main­leus: 173

Markt­leug­ast: 72

Markt­sch­or­gast: 35

Neu­dros­sen­feld: 118

Neu­en­markt: 64

Presseck: 37

Rugen­dorf: 21

Stadt­stein­ach: 98

Thur­nau: 85

Treb­gast: 43

Unter­stein­ach: 77

Wirsberg: 45

Won­sees: 29

Gesamt: 1734

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Corona-Pandemie

fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.