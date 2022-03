Ab sofort kön­nen sich alle Per­so­nen, die das 18. Lebens­jahr voll­endet haben, mit dem Impf­stoff Nuva­xo­vid der Fir­ma Nova­vax gegen Coro­na imp­fen las­sen. Die­ses Vak­zin ist ein her­kömm­li­cher Pro­te­in­impf­stoff und für Erst­imp­fun­gen geeig­net, kann aber nicht zur Auf­fri­schung von bereits mit einem mRNA-Impf­stoff begon­ne­nen Impf­se­ri­en ver­wen­det wer­den. Für die Grund­im­mu­ni­sie­rung mit die­sem Impf­stoff auf Pro­te­in­ba­sis ist die Gabe von zwei Dosen im Abstand von min­de­stens drei Wochen notwendig.

Per­so­nen, die ger­ne mit dem Impf­stoff Nuva­xo­vid von Nova­vax gegen Coro­na geimpft wer­den möch­ten, kön­nen sich über die Tele­fon­hot­line, die werk­tags jeweils von 8 bis 13:30 Uhr unter der Num­mer 0921 728700 erreich­bar ist, einen Impf­ter­min für einen der geplan­ten Son­der­impf­ta­ge – am Frei­tag, 25. März, von 8 bis 14 Uhr im BRK-Haus in der Hin­den­burg­stra­ße in Bay­reuth und am Sonn­tag, 27. März, von 10 bis 19 Uhr im SKS-Impf­zen­trum in den Bay­reu­ther Stadt­bad­turn­hal­len – geben lassen.

Eine Online-Anmel­dung über das Por­tal BaIM­CO https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/ ist eben­falls mög­lich.

Wich­tig ist, zur Imp­fung ein Aus­weis­do­ku­ment und den Impf­pass dabei zu haben. Wer zuhau­se über einen Drucker ver­fügt, kann, um im Impf­zen­trum Zeit ein­zu­spa­ren, sei­nen Impf­bo­gen zur Ana­mne­se und Ein­wil­li­gung selbst aus­drucken und bereits aus­ge­füllt mit­brin­gen. Das ent­spre­chen­de For­mu­lar und auch der Auf­klä­rungs­bo­gen zum Impf­stoff von Novo­vax kön­nen unter den fol­gen­den Links her­un­ter­ge­la­den werden:

https://​www​.rki​.de/​D​E​/​C​o​n​t​e​n​t​/​I​n​f​e​k​t​/​I​m​p​f​e​n​/​M​a​t​e​r​i​a​l​i​e​n​/​D​o​w​n​l​o​a​d​s​-​C​O​V​I​D​-​1​9​-​P​r​o​t​e​i​n​i​m​p​f​s​t​o​f​f​/​A​u​f​k​l​a​e​r​u​n​g​s​b​o​g​e​n​-​d​e​.​p​d​f​?​_​_​b​l​o​b​=​p​u​b​l​i​c​a​t​i​o​n​F​ile

https://​www​.rki​.de/​D​E​/​C​o​n​t​e​n​t​/​I​n​f​e​k​t​/​I​m​p​f​e​n​/​M​a​t​e​r​i​a​l​i​e​n​/​D​o​w​n​l​o​a​d​s​-​C​O​V​I​D​-​1​9​-​P​r​o​t​e​i​n​i​m​p​f​s​t​o​f​f​/​E​i​n​w​i​l​l​i​g​u​n​g​-​d​e​.​p​d​f​?​_​_​b​l​o​b​=​p​u​b​l​i​c​a​t​i​o​n​F​ile