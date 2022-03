Bay­erns Wirt­schafts- und Ener­gie­mi­ni­ster besucht auf Initia­ti­ve von MdL Rai­ner Lud­wig das Glas­un­ter­neh­men „Heinz-Glas“ in Kleintettau

Aiwan­ger und Lud­wig: „Ener­gie­in­ten­si­ve Unter­neh­men schnell und nach­hal­tig unter­stüt­zen – Wirt­schafts­stand­ort Ober­fran­ken sichern!“

Auf Ein­la­dung und Initia­ti­ve von FREIE WÄH­LER-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Rai­ner Lud­wig hat sich Bay­erns stell­ver­tre­ten­der Mini­ster­prä­si­dent, Wirt­schafts- und Ener­gie­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger für Mitt­woch, den 23.03.2022, zu einem Besuch bei der HEINZ Glas Group in Klein­tettau im Land­kreis Kro­nach angekündigt.

Ange­sichts der dra­ma­ti­schen Preis­ent­wick­lun­gen am Ener­gie-Markt, noch­mals zusätz­lich extrem ver­schärft durch den Ukrai­ne-Krieg, wol­len sich Aiwan­ger und Lud­wig aus erster Hand die Sor­gen und Nöte des Unter­neh­mens an Pra­xis-Bei­spie­len schil­dern las­sen, mit den Ver­ant­wort­li­chen vor Ort in fach­li­chen Aus­tausch tre­ten und Wege aus der Kri­se eru­ie­ren. Die Fir­ma Heinz-Glas ist ein inter­na­tio­nal agie­ren­des Wirt­schafts­un­ter­neh­men mit her­aus­ra­gen­dem Ruf und steht der­zeit, wie vie­le ande­re ener­gie­in­ten­si­ve Unter­neh­men auch, unter extre­mem Druck der wei­ter rasant stei­gen­den Energiepreise.

Nach dem Angriff Russ­lands auf die Ukrai­ne sorgt sich die Bran­che zudem um die Ver­sor­gungs­si­cher­heit. „Die Glas­in­du­strie am Renn­steig benö­tigt nicht nur viel Strom, son­dern auch Gas, wel­ches bis­lang zum größ­ten Teil aus Russ­land gelie­fert wird. Soll­te es auf­grund von Gas­knapp­heit zu Pro­duk­ti­ons­stopps kom­men, könn­ten für die Bran­che Schä­den in Höhe von bis zu 50 Mil­lio­nen Euro ent­ste­hen“, so MdL Rai­ner Lud­wig, der auf Schät­zun­gen des Bun­des­ver­bands Glas­in­du­strie verweist.

MdL Rai­ner Lud­wig, ener­gie­po­li­ti­scher Spre­cher der FW-Frak­ti­on, hat­te bereits mehr­fach in Rede­bei­trä­gen im Wirt­schafts­aus­schuss und vor dem Ple­num des Baye­ri­schen Land­tags ein sofor­ti­ges Han­deln gefor­dert. Zudem hat­te Lud­wig vor Aus­bruch des Ukrai­ne-Krie­ges einen Brand­brief an Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster Habeck adres­siert. „Die aktu­el­le Ener­gie­preis-Explo­si­on ist Gift für die mit­tel­stän­disch gepräg­te Wirt­schaft in unse­rem Land. Die Ener­gie­prei­se sind für vie­le Unter­neh­men um das Viel­fa­che gestiegen.

Beson­ders die Glas- und Kera­mik­in­du­strie sowie zahl­rei­che ande­re ener­gie­in­ten­si­ve Bran­chen kön­nen nur schwer wett­be­werbs­fä­hig auf den inter­na­tio­na­len Märk­ten agie­ren. Tau­sen­de Arbeits­plät­ze – allein in mei­ner Hei­mat­re­gi­on Ober­fran­ken – ste­hen dabei auf dem Spiel“, so die War­nung von MdL Rai­ner Lud­wig in sei­nem Schrei­ben Bun­des­mi­ni­ster Habeck.

In Ober­fran­ken säßen zahl­rei­che tra­di­ti­ons­rei­che und zugleich inno­va­ti­ve Unter­neh­men, die seit Jah­ren und Jahr­zehn­ten erfolg­reich arbei­ten und den Wohl­stand in unse­rer Regi­on sichern. Dar­un­ter fal­len laut Lud­wig auch Heinz Glas, Wie­gand, Ger­res­hei­mer und Rau­schert im Land­kreis Kro­nach. „Wirt­schaft­lich­keit der Unter­neh­men, Wett­be­werbs­fä­hig­keit im inter­na­tio­na­len Ver­gleich und Ver­sor­gungs­si­cher­heit – dies gilt es zu garan­tie­ren!“, mahnt Ludwig.

MdL Rai­ner Lud­wig: „Wirt­schafts­mi­ni­ster Hubert Aiwan­ger, die Land­tags­frak­ti­on der FREI­EN WÄH­LER und ich for­dern des­halb ganz kon­kret, die unver­züg­li­che Abschaf­fung der EEG-Umla­ge, die Sen­kung der Strom­steu­er auf das euro­pa­recht­lich mög­li­che Mini­mum, einen Aus­gleich für ener­gie­wen­de­be­ding­te Strom­preis­stei­ge­rung, die Ein­füh­rung eines euro­päi­schen Indu­strie­strom­prei­ses sowie eine durch­schla­gen­de For­cie­rung der erneu­er­ba­ren Ener­gien, um im Ener­gie­sek­tor unab­hän­gig von ande­ren Staa­ten, wie z.B. Russ­land, zu werden.“

„Ich freue mich sehr, dass Hubert Aiwan­ger dem Auf­ruf der Fir­ma Heinz Glas nach poli­ti­scher Unter­stüt­zung und mei­ner Ein­la­dung folgt und sich vor Ort ein Bild von der Lage machen möch­te. Gemein­sam haben wir uns schon lan­ge um einen Mini­ster­be­such bemüht.“

Im Rah­men des Mini­ster-Besuchs wer­den sich Aiwan­ger und Lud­wig auch über die Plä­ne des geplan­ten Wind- und Was­ser­stoff­parks am Renn­steig infor­mie­ren. Die Glas-Unter­neh­men vor Ort, dar­un­ter neben Heinz-Glas auch die Fir­men Wie­gand und Ger­res­hei­mer, haben es sich zum Ziel gemacht, in einem Gemein­schafts­pro­jekt die eige­ne Ener­gie­ver­sor­gung selbst in die Hand zu neh­men – ver­sor­gungs­si­cher, sau­ber, öko­lo­gisch, nach­hal­tig und im Ein­klang mit den Inter­es­sen der Bür­ge­rin­nen und Bürger.