Das Amt der Feld­ge­schwo­re­nen ist nach wie vor von gro­ßer Bedeu­tung. Es hat lan­ge Tra­di­ti­on in Bay­ern und ein jeder Feld­ge­schwo­re­ne ver­pflich­tet sich durch Eides­for­mel zur gewis­sen­haf­ten und unpar­tei­ischen Aus­übung die­ses Amtes. Heu­te hat Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann zwei neue Feld­ge­schwo­re­ne ver­ei­digt. Chri­stoph Wern­lein stammt aus der Holz­müh­le und ist Holz­be­ar­bei­tungs­me­cha­ni­ker, Jan Fischer wohnt in Lösau und ist als Geschäfts­füh­rer im IT-Bereich tätig. Bei­de unter­stüt­zen nun ehren­amt­lich das Amt für Digi­ta­li­sie­rung, Breit­band und Ver­mes­sung und wachen über die Flur­gren­zen in der Stadt Kulm­bach. Kom­mu­nen sind nach wie vor auf die Feld­ge­schwo­re­nen ange­wie­sen, da sie selbst die­se Auf­ga­be nur mit mehr Per­so­nal und damit ver­bun­de­nen höhe­ren Kosten bewerk­stel­li­gen könnten.

Auf Anord­nung des Ober­bür­ger­mei­sters neh­men die Feld­ge­schwo­re­nen Grenz­be­ge­hun­gen vor. Stel­len sie hier­bei Män­gel an den Grenz­zei­chen fest, wer­den die Grund­stücks­ei­gen­tü­mer dar­über in Kennt­nis gesetzt. „In Kulm­bach gibt es inzwi­schen 52 Feld­ge­schwo­re­ne. Eine beacht­li­che Zahl, aber auch eine wich­ti­ge Ent­la­stung für die Stadt Kulm­bach. Ich freue mich sehr, dass mit Jan Fischer und Chri­stoph Wern­lein zwei wei­te­re Bür­ger die­ses Amt wahr­neh­men wer­den und bedan­ke mich bereits im Vor­feld für ihren Ein­satz“, erklär­te Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann im Rah­men der Ver­ei­di­gung. Die Feld­ge­schwo­re­nen sind in Orts­grup­pen auf­ge­teilt, in Kulm­bach sind es 10 Stück. Der Vor­teil der ein­zel­nen Grup­pen ist die hohe Kennt­nis über die ört­li­chen Gege­ben­hei­ten in den ein­zel­nen Orts­tei­len. Jede Orts­grup­pe wird von einem Obmann geführt.

Im Okto­ber über­gab der lang­jäh­ri­ge Obmann Lös­aus, Rein­hold Mül­ler, sein Amt an Man­fred Dist­ler. Im Rah­men der heu­ti­gen Ver­ei­di­gung dank­te Ober­bür­ger­mei­ster Leh­mann Herrn Mül­ler für die zuver­läs­si­gen Dien­ste für die Stadt Kulm­bach und wünsch­te Herrn Dist­ler gutes Gelin­gen für sein Amt als Obmann. „In kür­ze­ster Zeit ist es Man­fred Dist­ler gelun­gen, drei neue Feld­ge­schwo­re­ne zu gewin­nen. Das ist beacht­lich und freut uns als Stadt natür­lich unge­mein!“, so Leh­mann abschließend.