Evan­ge­li­sches Bil­dungs­werk Kulm­bach. Wir kön­nen uns weder selbst zur Welt brin­gen, noch den Zeit­punkt unse­res Todes vor­her­be­stim­men. Wir haben das Leben letzt­lich nicht in der eige­nen Hand. Den­noch: Wir trei­ben Sport, ernäh­ren uns bewusst, nut­zen medi­zi­ni­sche Vor­sor­ge­un­ter­su­chun­gen – alles, um gesund zu blei­ben und alt zu wer­den. Vor­sor­ge­do­ku­men­te wer­den immer belieb­ter. So geschieht in mei­nen letz­ten Stun­den das, was ich selbst möch­te und nicht mehr alles, was theo­re­tisch noch mög­lich wäre. Ich darf gehen, wenn ich nicht mehr am Leben hän­ge. Aber pfu­schen wir Gott damit nicht ins Hand­werk? Die Fra­ge gewinnt neue Bri­sanz durch die in den letz­ten Mona­ten in Kir­che und Gesell­schaft geführ­te Debat­te um den pro­fes­sio­nell assi­stier­ten Sui­zid, der in Zukunft in Deutsch­land wahr­schein­lich mög­lich sein wird. Die Evan­ge­li­sche Aka­de­mie Tutz­ing und deren Freun­des­kreis Kulm­bach, die Fach­stel­le für Ethik und Anthro­po­lo­gie im Gesund­heits­we­sen der ELKB und das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te laden Sie ein, am Frei­tag, 01.04.2022 von 9.00 bis 15.30 Uhr im Mar­tin-Luther-Haus, Waag­gas­se 4 in Kulm­bach bei ver­schie­de­nen Fach­vor­trä­gen und einem Podi­ums­ge­spräch über Ent­schei­dun­gen am Lebens­en­de und die Debat­te um den assi­stier­ten Sui­zid mit­ein­an­der ins Nach­den­ken und ins Gespräch zu kom­men. Die Ver­an­stal­tung ist offen für alle Inter­es­sier­te, es wird um Anmel­dung bis 18.03.2022 gebe­ten. Tagungs­bei­trag: 10,- Euro pro Per­son inkl. Mit­tags­im­biss und Geträn­ke (5,- Euro für Mit­glie­der des Freun­des­krei­ses der Ev. Aka­de­mie Tutz­ing). Anmel­dung, Tagungs­pro­gramm und wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.ev​-aka​de​mie​-tutz​ing​.de