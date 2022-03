Gemäß dem Leit­spruch der Feu­er­weh­ren „Einer für alle, alle für einen“ sind die Weh­ren ohne­hin grund­sätz­lich hilfs­be­reit und soli­da­risch. Neben der Gefah­ren­ab­wehr im Stadt­ge­biet, sind die Mit­glie­der der Bam­ber­ger Wehr aber auch in vie­len ande­ren Berei­chen ger­ne und jeder Zeit hilfs­be­reit und für ande­re da. So auch für die Men­schen in der Ukrai­ne. Vie­le von ihnen benö­ti­gen aller­lei Hilfs­gü­ter, teil­wei­se die ein­fach­sten Din­ge, die für uns selbst­ver­ständ­lich sind. Auf­grund des­sen wur­de Vie­ler­orts gesam­melt und bereits ver­schie­de­ne Güter in Rich­tung Ukrai­ne verbracht.

Auch die Feu­er­wehr Bam­berg konn­te Dank der Unter­stüt­zung der Fir­ma Bam­ber­ger Kühl­haus GmbH & Co. KG einen Hilfs­trans­port orga­ni­sie­ren. Rich­tig ins Rol­len kam die Akti­on am jüng­sten Wochen­en­de des 04. bis 06. März, als die groß­zü­gig von Bam­ber­ge­rin­nen und Bam­ber­ger gespen­de­ten Hilfs­gü­ter in der Post­hal­le Lagar­de ein­tra­fen und stun­den­lang aus­ein­an­der­ge­nom­men, sor­tiert und wie­der ver­packt wer­den muss­ten. Haupt­in­itia­to­rin ist hier Katha­ri­na Brein­bau­er, die fast aus­schließ­lich ihre Tage in der Post­hal­le ver­brach­te und noch ver­brin­gen wird und schon eini­ge Erfah­rung mit dem Orga­ni­sie­ren von Hilfs­gü­tern vor­wei­sen kann. Sei­tens der Feu­er­wehr Bam­berg orga­ni­sier­ten feder­füh­rend Fran­zis­ka Schmidt (LG1) und Tho­mas Schlauch (LG4), nach­dem selbst bei­de etli­che Stun­den hier­bei mit­ge­hol­fen haben, täg­li­che Sor­tier- und Bestückungs­ak­tio­nen. Um aber den Men­schen vor Ort noch mehr hel­fen zu kön­nen, such­te und fand man bei Ste­phan Regus, Geschäfts­füh­rer der Bam­ber­ger Kühl­haus GmbH & Co. KG, voll­stes Ver­ständ­nis und ein offe­nes Ohr. Kur­zer­hand stell­te er einen 40-Ton­ner Sat­tel­zug aus sei­nem Fuhr­park zur Ver­fü­gung und orga­ni­sier­te eine Rou­te, damit die Hilfs­gü­ter auch an den rich­ti­gen Stel­len ankom­men, wo sie gebraucht werden.

Erster Halt wird Nyí­re­gy­há­za. Eine Stadt in Nord­osten Ungarns, in wel­cher Ste­phan Regus mit einem Han­dels­part­ner eine gro­ße Lager­hal­le zur Wei­ter­ver­tei­lung der Güter hat. Von dort aus wer­den die Kar­tons von den Palet­ten gela­den und auf klei­ne­re Lie­fer­fahr­zeu­ge ver­teilt, wel­che bedarfs­ge­recht in die grenz­na­hen Orte der Ukrai­ne liefern.

Bei der jüng­sten Akti­on am Mitt­woch­mit­tag konn­ten durch die Feu­er­wehr Bam­berg 33 Palet­ten mit ver­schie­den­sten Gegen­stän­den und Mit­teln ver­packt und auf den Weg gebracht wer­den. Ins­ge­samt haben in den ver­gan­ge­nen Tagen rund 70 Hel­fe­rin­nen und Hel­fer bei der Ent­ge­gen­nah­me, dem Sor­tie­ren, Ver­packen und Ver­la­den geholfen.

Für die Bam­ber­ger Kühl­haus GmbH & Co. KG ist die­se Tat eine Selbst­ver­ständ­lich­keit. Um den­noch die Fahrt zumin­dest zum Teil wirt­schaft­lich zu gestal­ten, wird ver­sucht über den Trans­port von Umschlags­wa­re einen Teil der Unko­sten auf der Rück­fahrt zu decken. Der Geschäfts­füh­rer Ste­phan Regus beglei­tet selbst auch die Fahrt, um sich einer­seits von der Ankunft der Hilfs­gü­ter per­sön­lich zu über­zeu­gen als auch um neue Kon­tak­te zu knüpfen.

Die Ver­ant­wort­li­chen des Bam­ber­ger Spen­den­sam­mel­punk­tes bedan­ken sich herz­lichst bei allen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern für das Packen, Laden, Orga­ni­sie­ren und der tech­ni­schen Unter­stüt­zung bei die­ser Akti­on! Alle haben vie­le Stun­den ihrer Frei­zeit gelei­stet und viel Eigen­in­itia­ti­ve an den Tag gelegt.

Auch die Feu­er­wehr Bam­berg bedankt sich bei allen Mit­wir­ken­den für die sehr gute Zusammenarbeit!

Möch­ten auch Sie Gutes tun?

Dann besu­chen Sie: https://www.stadt.bamberg.de/Bürgerservice/Bamberg-hilft-Ukraine/

Quel­le: Fach­be­reich 6 – Ein­satz­do­ku­men­ta­ti­on, Pres­se- & Öffent­lich­keits­ar­beit der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bamberg