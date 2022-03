Am Frei­tag, den 11.03.2022 fin­det eine Kund­ge­bung am Stern­platz in Bay­reuth statt. Orga­ni­siert und durch­ge­führt wird die Akti­on von Fri­days­For­Fu­ture Bay­reuth. Grün­de für die Kund­ge­bung sind unter ande­rem der neue Bericht des Welt­kli­ma­ra­tes (IPCC), sowie die Vor­be­rei­tung des glo­ba­len Kli­mast­reiks von Fri­days­For­Fu­ture am 25.03.2022 und die Bekannt­ma­chung die­ser Akti­on. Beginn der Akti­on ist um 16:30 Uhr. Es sind meh­re­re Reden geplant und alle Bürger*innen sind herz­lich ein­ge­la­den, zu kommen.