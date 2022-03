Auf der Frei­zeit Mes­se Nürn­berg, die bis 13. März 2022 geöff­net ist, stellt der VGN die neue Bus­li­nie „Frän­ki­sche-Tos­ka­na-Express“ (970) ins Bam­ber­ger Land und dazu pas­sen­de Wan­der­mög­lich­kei­ten vor. Zum Start­schuss der Mes­se prä­sen­tier­ten am Mitt­woch, 9. März 2022 Anja Steidl, Geschäfts­füh­re­rin VGN, Stellv. Land­rat Bru­no Kell­ner (Land­kreis Bam­berg) sowie der Bür­ger­mei­ster von Strul­len­dorf, Wolf­gang Desel, und Bian­ca Mül­ler, Tou­ris­mus Mana­ge­rin der Frän­ki­schen Tos­ka­na die neue Linie sowie tou­ri­sti­sche High­lights des Gebiets um die Gemein­den Strul­len­dorf, Lit­zen­dorf und Mem­mels­dorf, auch bekannt als Frän­ki­sche Toskana.

„Mit unse­ren jetzt ins­ge­samt 29 Frei­zeit­li­ni­en kann man ab Mai die schön­sten Regio­nen im VGN-Gebiet bequem und umwelt­freund­lich ent­decken“ sagt Anja Steidl, Geschäfts­füh­re­rin VGN. „Die neue Linie ergänzt die acht bestehen­den VGN-Frei­zeit­li­ni­en in der Frän­ki­schen Schweiz und macht den nörd­li­chen Teil die­ser belieb­ten Aus­flugs­re­gi­on vor allem am Wochen­en­de bes­ser erreich­bar. Die Pan­de­mie hat eine rich­ti­gen Boom hin zu Aus­flugs­zie­len in der Nähe und im Frei­en­aus­ge­löst. Wir gehen davon aus, dass die­ser Trend anhal­ten wird und stel­len uns dar­auf ein.“

Stellv. Land­rat Bru­no Kell­ner: „Die Frei­zeit­bus­li­ni­en sind ein attrak­ti­ves ÖPNV-Ange­bot gera­de für Fami­li­en, um auf ent­spann­te Wei­se die herr­li­che Natur im Bam­ber­ger Land ohne eige­nen Pkw zu ent­decken. Der neue Frän­ki­sche-Tos­ka­na-Express ergänzt die­ses bestehen­de und sehr belieb­te Ange­bot her­vor­ra­gend und ist eine Berei­che­rung für den Tou­ris­mus und die Nah­erho­lung im Bam­ber­ger Land.“

Der Bür­ger­mei­ster von Strul­len­dorf, Wolf­gang Desel, und Bian­ca Mül­ler, Frän­ki­sche Tos­ka­na, freu­en sich über die gelun­ge­ne Erwei­te­rung des ÖPNV-Ange­bots von dem Urlau­ber, Aus­flüg­ler und Ein­hei­mi­sche glei­cher­ma­ßen pro­fi­tie­ren wer­den. „Mit dem Frän­ki­sche-Tos­ka­na-Express bie­ten wir unse­ren Urlaubs­gä­sten und Aus­flüg­lern die Mög­lich­keit, das Auto ste­hen zu las­sen und die An- und Abrei­se zur Wan­de­rung umwelt­scho­nend und kli­ma­freund­lich zu gestal­ten,“ so Bian­ca Mül­ler, Tou­ris­mus Mana­ge­rin der Frän­ki­schen Tos­ka­na. „Aber auch unse­re Ein­hei­mi­schen pro­fi­tie­ren von der neu­en Frei­zeit­li­nie, mit der sie am Wochen­en­de und fei­er­tags bequem zum Mit­tags­tisch in die Dör­fer kom­men oder sams­tags zum Ein­kau­fen nach Bam­berg, Erlan­gen, Fürth oder Nürn­berg ohne lan­ge Park­platz­su­che gelan­gen,“ ergänzt Bür­ger­mei­ster Wolf­gang Desel aus Strullendorf.

Rou­te und Ausflugsmöglichkeiten

Der Frän­ki­sche-Tos­ka­na-Express (Linie 970) dreht ab 1. Mai 2022 am Wochen­en­de und Fei­er­ta­gen sei­ne Run­den von Bam­berg Bahn­hof über Lit­zen­dorf nach Tief­enel­lern, ent­lang des 13-Braue­rei­en-Weges nach Strul­len­dorf und zurück nach Bam­berg. In der Frän­ki­schen Tos­ka­na war­ten nicht nur Bier­kul­tur und frän­kisch-def­ti­ger Genuss vom Fein­sten – auch Kunst- und Skulp­tu­ren­we­ge, idyl­li­sche Fach­werk­dör­fer und foto­ge­ne Land­schaf­ten erfreu­en das Auge. Wer län­ger im Bier­kel­ler sit­zen bleibt, kommt mit der neu­en Bus­li­nie bequem und sicher zurück nach Bam­berg zum Bahn­hof. Der Frän­ki­sche-Tos­ka­na-Express führt direkt zum Start­punkt der VGN- Wan­de­rung „7 auf einen Streich“ in Tief­enel­lern. Wer dage­gen an der Hal­te­stel­le Kuni­gun­den­ruh aus­steigt, kann auch den VGN-Frei­zeit­tipp „Durch den Haupt­s­moor­wald“ mit dem strah­len­den Barock-Schloss See­hof erwan­dern. Ab der Hal­te­stel­le Scham­mels­dorf bie­tet sich der nörd­li­che Teil des 13-Braue­rei­en-Weges für eine Genuss­wan­de­rung an. Die Stadt­bus-Linie 907 bringt Wan­dern­de auf dem Rück­weg ab Mem­mels­dorf wie­der zum Bahn­hof Bamberg.

Ver­stär­kung für die belieb­te Frän­ki­sche Schweiz

Die neue Frei­zeit­li­nie bie­tet damit ab sofort einen bes­se­ren Zugang zum nörd­li­chen Teil der Frän­ki­schen Schweiz. Damit erschlie­ßen nun ins­ge­samt neun Frei­zeit-Bus­li­ni­en die belieb­te Ausflugs‑, Klet­ter- und Wan­der­re­gi­on. Eben­falls neu seit Mit­te 2021 sind die Schlös­ser­li­nie (Linie 399.1) von Bay­reuth über Peg­nitz und Hollfeld nach Kulm­bach und die Bier- und Bur­gen­li­nie (Linie 399.2) von Eber­mann­stadt über Auf­seß eben­falls bis nach Kulm­bach. In nur 66 Minu­ten kommt man damit zum Bei­spiel von Nürn­berg nach Pot­ten­stein – inklu­si­ve Fahr­rad – und ist damit etwa gleich schnell, wie mit dem Auto.

Lini­en­pro­spek­te auf der Frei­zeit Mes­se erhältlich

Die 29 Frei­zeit­li­ni­en sind the­ma­tisch zusam­men­ge­fasst in ins­ge­samt acht Pro­spek­ten. Jeder Pro­spekt deckt eine bestimm­te Regi­on ab. Sie ent­hal­ten neben den Fahr­plä­nen jeweils eine kur­ze Beschrei­bung der ange­fah­re­nen Orte, Tipps zu Ein­kehr­mög­lich­kei­ten und Hin­wei­se auf zur Rou­te pas­sen­de Frei­zeit­tipps. Die acht aktu­el­len Pro­spek­te zeigt der VGN noch bis 13. März auf der Frei­zeit Mes­se Nürn­berg. Ab Mit­te März sind sie zudem in den Kun­den­bü­ros der Ver­kehrs­un­ter­neh­men im VGN erhält­lich. Zum Sai­son­start Ende April ste­hen sie zum Down­load unter vgn​.de/​f​r​e​i​z​eit zur Ver­fü­gung. Der Gesamt­fahr­plan erscheint kurz vor dem Start der Frei­zeit­li­ni­en Ende April. Infor­ma­tio­nen: vgn​.de/​f​r​e​i​z​e​i​t​l​i​n​ien, vgn​.de/​f​r​e​i​z​eit