Möch­test auch Du ein paar unver­gess­li­che Stun­den auf dem Pfer­de­hof ver­brin­gen? Dann komm vor­bei und habe ganz viel Spaß mit und auf den Pfer­den. Nach einer aus­gie­bi­gen Begrü­ßungs­run­de wer­det ihr in klei­ne Grup­pen auf­ge­teilt; Wir holen, put­zen und sat­teln gemein­sam die Pfer­de, rei­ten in der Hal­le, auf dem Platz oder gehen ins Gelän­de; Wir üben in klei­nen Lern­ein­hei­ten, unser Pferd vom Boden aus zu füh­ren. Ihr erfahrt in der Theo­rie viel Wis­sens­wer­tes rund ums The­ma Pferd und dürft auch bei der Stall­ar­beit und der Ver­sor­gung der Pfer­de tat­kräf­tig mit­hel­fen. Zwi­schen­durch machen wir gemein­sam lusti­ge Spie­le – kind­ge­recht und alters­an­ge­passt. Brot­zeit und Geträn­ke, Helm und zweck­mä­ßi­ge Klei­dung (festes Schuh­werk) sind mitzubringen.

Dau­er: 10:00 bis 16:00 Uhr. Kosten: 40 Euro. Durch­füh­rung immer unter Ein­hal­tung der aktu­el­len Corona-Vorgaben.

Infos und Anmel­dung unter: www​.pfer​de​part​ner​-fran​ken​.de/​K​u​rse oder reitstunden@​pferdepartner-​franken.​de