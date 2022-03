BAY­REUTH. In der Nacht von Diens­tag auf Mitt­woch such­ten bis­lang Unbe­kann­te ein Geschäft in der Bay­reu­ther Otto­stra­ße heim. Mit einem gefüll­ten Möbel­tre­sor als Beu­te such­ten sie uner­kannt das Wei­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Am Mitt­woch­mor­gen gegen 7.20 Uhr bemerk­te die Geschäfts­füh­re­rin, dass im Büro ihres Mark­tes ein Fen­ster offen stand. Als sie sich näher umsah, stell­te sie das Feh­len ihres Möbel­tre­sors fest. Die drei­sten Die­be mach­ten sich dabei nicht die Mühe, den Wert­schrank aus­zu­bau­en – sie ris­sen sich kur­zer­hand Tei­le des Möbel­stücks, in dem er befe­stigt war, mit unter den Nagel. Außer­dem fie­len ihnen noch zwei Geld­kas­set­ten in die Hän­de. Mit ihrer Beu­te von meh­re­ren tau­send Euro mach­ten sie sich schließ­lich uner­kannt aus dem Staub. Da die Ermitt­ler am Tat­ort kei­ner­lei Auf­bruch­spu­ren sichern konn­ten, gehen sie der­zeit davon aus, dass sich die Unbe­kann­ten zur Öff­nungs­zeit unbe­merkt in den Räum­lich­kei­ten ver­steckt und den Laden­schluss abge­war­tet hat­ten. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth sucht jetzt nach Zeu­gen, die die Täter mög­li­cher­wei­se bei ihrer Flucht beob­ach­tet haben.

Wer hat zwi­schen Diens­tag­abend, 18.30 Uhr, und Mitt­woch­früh, 7.20 Uhr, im Bay­reu­ther Indu­strie­ge­biet rund um die Otto­stra­ße oder die Wei­her­stra­ße ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht?

Wem sind ver­däch­ti­ge Per­so­nen, mög­li­cher­wei­se noch mit einem Möbel­tre­sor in Hän­den, und/​oder ver­däch­ti­ge Fahr­zeu­ge aufgefallen?

Wer hat mög­li­cher­wei­se noch wäh­rend der Laden­öff­nungs­zeit etwas Ver­däch­ti­ges in Bezug auf den Dieb­stahl beobachtet?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth unter Tel.-Nr. 0921/506–0 entgegen.