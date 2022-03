Weil die Welt seit nun schon zwei Jah­ren auf Grund von Coro­na eh noch nicht genug ver­rückt spielt, kam vor einer Woche auch noch der Beginn eines Krie­ges dazu. In sol­chen Zei­ten muss man ein­fach froh und dank­bar sein, posi­ti­ve und schö­ne Din­ge erle­ben zu dür­fen und vor allem gesund zu sein.

So durf­ten wir am Faschings­diens­tag im ASB Wohn­heim in Forch­heim eine klei­ne inter­ne Faschings­fei­er musi­ka­lisch beglei­ten. Es war uns eine Ehre, den Abend mit so vie­len lie­ben Men­schen zu ver­brin­gen und sowohl den Bewoh­nern als auch den Pfle­gern damit eine Freu­de zu machen. Selbst­ver­ständ­lich waren alle Anwe­sen­den getestet!

In die­sem Sin­ne, passt bit­te alle auf Euch auf und bleibt gesund. Wir wol­len die­ses Jahr doch hof­fent­lich end­lich wie­der zusam­men feiern!