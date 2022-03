Wegen Siche­rungs­maß­nah­men an Bäu­men wird die Ver­bin­dungs­stra­ße von der Bei­ers­dor­fer Stra­ße am Orts­en­de Bei­ers­dorf (Rich­tung „Wild­bahn“) hoch zur Rudolf-Stei­ner-Schu­le am Sams­tag, 12.03.22 zwi­schen vor­aus­sicht­lich 8 und 18 Uhr gesperrt.

Für die Erneue­rung der Was­ser­lei­tung ist die Chri­sten­stra­ße, die Karl-Heß-Stra­ße und der Mitt­le­re Weg ab Mon­tag, den 14.03.2022 für min­de­stens 11 Wochen voll gesperrt. Die Umlei­tung ist ausgeschildert.

Bit­te infor­mie­ren Sie sich auch auf dem Bau­stel­len­blog www​.coburg​.de/​b​a​u​s​t​e​l​len