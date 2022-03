Der heu­ti­ge Equal Pay Day erin­nert uns jedes Jahr dar­an, dass die Lohn­lücke zwi­schen Frau­en und Män­nern in Deutsch­land nach wie vor zu groß ist. Zwar hat sich der soge­nann­te Gen­der Pay Gap in den letz­ten Jah­ren etwas ver­rin­gert, die sta­ti­sti­sche Lohn­lücke liegt jedoch immer noch bei 18 Pro­zent (berei­nigt bei 6 Pro­zent). Das heißt, dass Frau­en bis zum 7. März 2022 theo­re­tisch unent­gelt­lich arbei­ten, ver­gli­chen mit dem durch­schnitt­li­chen Brut­to­ver­dienst von Män­nern. Damit muss end­lich Schluss sein! Eine umfas­sen­de Kin­der­be­treu­ung, mehr Frau­en in Füh­rungs­po­si­tio­nen, fle­xi­ble Arbeits­zeit­mo­del­le und die Auf­wer­tung sozia­ler Beru­fe sind Wege zu mehr Gleich­be­rech­ti­gung in der Arbeits­welt. Wir brau­chen den Equal Pay Day, damit wir ihn nicht mehr brauchen.