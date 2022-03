Vom 14. bis 27. März 2022 fin­den die dies­jäh­ri­gen Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus unter dem Mot­to „Hal­tung zei­gen“ statt. Auch die Stadt Bay­reuth betei­ligt sich an dem bun­des­wei­ten Ver­an­stal­tungs­rei­gen. Der Inte­gra­ti­ons­bei­rat der Stadt sowie zahl­rei­che enga­gier­te Insti­tu­tio­nen und Orga­ni­sa­tio­nen haben ein inter­es­san­tes Pro­gramm zusammengestellt:

Foto­ga­le­rie: Die Schüler/​innen der Deutsch­klas­sen der Alt­stadt­schu­le, aber auch Schüler/​innen aus Regel­klas­sen, die schon län­ger in Deutsch­land leben, stel­len im Rah­men einer Foto­ga­le­rie ihr Stück Hei­mat vor. Die Aus­stel­lung ist in der Aula der Alt­stadt­schu­le, Fan­tai­sie­stra­ße 11, zu sehen und zeigt Din­ge, die die Schüler/​innen aus der Hei­mat mit­ge­bracht haben und die einen per­sön­li­chen Wert für sie haben.

Vor­trag: „Was hat Umwelt­schutz mit Ras­sis­mus zu tun?“ lau­tet der Titel einer Vor­trags­ver­an­stal­tung, die am Diens­tag, 22. März, um 18 Uhr, im Semi­nar­raum des Evan­ge­li­schen Zen­trums Bay­reuth, Richard-Wag­ner-Stra­ße 24, statt­fin­det. Sie bie­tet über­ra­schen­de Ein­blicke in das inno­va­ti­ve Ruan­da und unse­re eige­nen Vor­ur­tei­le. Die Refe­ren­ten sind Dr. Han­za Diman, Mit­ar­bei­ter am Lehr­stuhl für Afri­ka­ni­stik der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, und Glo­ria Iga­be, Mit­ar­bei­te­rin des Iwa­le­wa­hau­ses und des Kunst­mu­se­ums Bay­reuth. Nähe­re Infor­ma­tio­nen zur Ver­an­stal­tung sind online unter https://​ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de/​w​a​s​-​h​a​t​-​u​m​w​e​l​t​s​c​h​u​t​z​-​m​i​t​-​r​a​s​s​i​s​m​u​s​-​z​u​-​t​u​n​-​3​8​6​71/ abruf­bar. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind will­kom­men. Ver­an­stal­ter ist das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V. in Koope­ra­ti­on mit dem Inte­gra­ti­ons­bei­rat der Stadt Bay­reuth, dem Migra­ti­ons- und Inte­gra­ti­ons­bei­rat des Land­krei­ses Bay­reuth und dem Ver­ein ZAGD e.V. (www​.zen​tral​rat​-afri​ka​ge​mein​de​.de).

Vor­trag: „Bil­der aus einem inne­ren Aus­land. Sin­ti-Fami­li­en­bio­gra­fien“ lau­tet der Titel einer wei­te­ren Vor­trags­ver­an­stal­tung mit Dr. Ulrich Opfer­mann am Mitt­woch, 23. März, um 19 Uhr, im Iwa­le­wa­haus, Wöl­fel­stra­ße 2. Ver­an­stal­ter ist die Uni­ver­si­tät Bay­reuth in Zusam­men­ar­beit mit dem Iwa­le­wa­haus. Der pro­mo­vier­te Histo­ri­ker Ulrich F. Opfer­mann war Vor­stands­mit­glied in der NS-Gedenk­stät­te Akti­ves Muse­um Süd­west­fa­len in Sie­gen und beim Ver­ein Rom e.V. in Köln aktiv. Bis heu­te ist er wei­ter­hin für bei­de Insti­tu­tio­nen tätig. Er enga­gier­te sich auch im Arbeits­kreis der NS-Gedenk­stät­ten Nord­rhein-West­fa­len. Zudem ist er Mit­glied der Gesell­schaft für Anti­zi­ga­nis­mus-For­schung. Sei­ne Schwer­punk­te lie­gen in der Geschich­te West­deutsch­lands und Nord­rhein-West­fa­lens, der deut­schen Natio­na­lis­mus- und NS-Geschich­te sowie in der Geschich­te von Sin­ti und Roma, Juden und Jeni­schen. In sei­nem Vor­trag wird er auch auf Bay­reuth Bezug nehmen.

Die bun­des­wei­te Auf­takt­ver­an­stal­tung für die Inter­na­tio­na­len Wochen gegen Ras­sis­mus fin­det am Mon­tag, 14. März 2022, digi­tal, die zen­tra­le Kund­ge­bung am Sams­tag, 21. März 2022, um 17 Uhr, am Max-Joseph-Platz in Mün­chen statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen hier­zu fin­den Inter­es­sier­te auf der Home­page www​.stif​tung​-gegen​-ras​sis​mus​.de.