Die Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung Gud­run Bren­del-Fischer, MdL, plä­diert für die kurz­fri­sti­ge Schaf­fung eines über­gangs­wei­sen schu­li­schen Unter­richts­an­ge­bots von ukrai­ni­schen Geflüch­te­ten für ukrai­ni­sche Schul­kin­der: „Wir müs­sen hier schnell und unbü­ro­kra­tisch Mög­lich­kei­ten schaf­fen, um wei­te­ren Trau­ma­ti­sie­run­gen und Ver­ein­ze­lungs­ten­den­zen ent­ge­gen­zu­wir­ken. Die Kin­der soll­ten vor­erst in ihrer Mut­ter­spra­che unter­rich­tet wer­den. Die Über­gangs­zeit im Ankunfts­land darf kei­ne ver­lo­re­ne Zeit sein!“

Bren­del-Fischer, ehe­mals selbst Leh­re­rin, ist besorgt, dass die baye­ri­schen Schu­len nach wie vor die anhal­ten­den Son­der­be­la­stun­gen der Coro­na-Pan­de­mie spü­ren und erst all­mäh­lich wie­der in den Nor­mal­be­trieb zurück­keh­ren kön­nen: „In der Pan­de­mie wur­de gera­de im schu­li­schen und medi­zi­ni­schen Bereich Außer­or­dent­li­ches gelei­stet. Wir müs­sen auf­grund des neu­en Flücht­lings­zu­stroms hier klu­ge und krea­ti­ve Lösungs­an­sät­ze fin­den, um die baye­ri­schen Leh­re­rin­nen und Leh­rer nicht noch stär­ker unter Druck zu set­zen und gleich­zei­tig geflüch­te­ten Kin­dern eine All­tags­tak­tung sowie eine Ablen­kung zu bieten.“

Bren­del-Fischer ist sich die­ser Qua­dra­tur des Krei­ses bewusst und hat dazu bereits vor­ge­schla­gen, bei den erwach­se­nen geflüch­te­ten Ukrai­ne­rin­nen und Ukrai­nern zu prü­fen, ob sich unter ihnen Lehr­kräf­te befin­den. Geeig­ne­te Per­so­nen könn­ten dann Unter­richt in der Mut­ter­spra­che der Kin­der hal­ten. „Eine wei­ter­ge­hen­de Vor­be­rei­tung auf Sprach- und Inte­gra­ti­ons­klas­sen kann dann in Ruhe und nach Abstim­mun­gen von Bund und Län­dern geord­net erfol­gen.“, so die Beauf­trag­te abschließend.