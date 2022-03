Sym­bol für Frei­heit und Gerech­tig­keit weltweit

Bam­berg zeigt vor dem Hin­ter­grund der rus­si­schen Inva­si­on der Ukrai­ne erneut Flag­ge für Tibet als Zei­chen gegen auto­ri­tä­re Großmächte.

Auch in die­sem Jahr weh­te am 10. März 2022 die tibe­ti­sche Flag­ge am Alten Rat­haus, um auf die Men­schen­rechts­ver­let­zun­gen in Tibet auf­merk­sam zu machen und den Ein­satz für Frie­den welt­weit zu stärken.

Am 10. März jährt sich der tibe­ti­sche Volks­auf­stand von 1959, den die chi­ne­si­sche Besat­zungs­macht blu­tig nie­der­schlug. Seit 1996 set­zen an die­sem Tag Städ­te deutsch­land­weit ein Zei­chen für die Men­schen­rech­te, indem sie sich an der Kam­pa­gne „Flag­ge zei­gen für Tibet“ der Tibet Initia­ti­ve Deutsch­land betei­li­gen. In Bam­berg weht die tibe­ti­sche Flag­ge seit 1999 jedes Jahr am 10. März. Von 2015 bis 2016 war Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke Schirm­herr der Flaggenkampagne.

Die­ses Jahr fin­det die Kam­pa­gne vor dem Hin­ter­grund der rus­si­schen Inva­si­on der Ukrai­ne statt. Der Über­fall Russ­lands auf die Ukrai­ne unter­streicht die Not­wen­dig­keit, auch die Poli­tik gegen­über der zwei­ten auto­ri­tä­ren Groß­macht Chi­na grund­le­gend zu über­den­ken. Die Tibet Initia­ti­ve for­dert von Demo­kra­tien welt­weit Auf­merk­sam­keit für die Situa­ti­on von Ver­folg­ten in Tibet, Ost­tur­ke­stan (Xin­jiang) und Chi­na. Das His­sen der tibe­ti­schen Flag­ge ist damit auch ein Sym­bol für gewalt­lo­sen Wider­stand, Gerech­tig­keit und Frei­heit welt­weit. Am Abend ist dann das Rott­mei­ster­häus­chen des Alten Rat­haus erneut in den Far­ben der Ukrai­ne beleuchtet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen: www​.tibet​-flag​ge​.de