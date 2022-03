Da freu­ten sich Paul Maar und das Sams, als Ihnen der neue Aus­stel­lungs­ka­ta­log über­reicht wur­de! Und Dr. Kri­stin Kne­bel, seit Anfang des Jah­res neue Direk­to­rin der Muse­en der Stadt Bam­berg, konn­te das Buch per­sön­lich über­ge­ben und den Schrift­stel­ler und Illu­stra­tor ken­nen­ler­nen. Bei einem gemein­sa­men Rund­gang durch die Aus­stel­lung tausch­ten sich die bei­den über die Illu­stra­tio­nen und die dazu gehö­ri­gen Hin­ter­grund­ge­schich­ten aus. Eini­ge Fami­li­en, die sich gera­de die Aus­stel­lung ansa­hen, bemerk­ten den zurück­hal­ten­den Paul Maar und hat­ten so das Glück, mit ihm spre­chen zu kön­nen und ein Auto­gramm zu erhalten.

Das Publi­kums­in­ter­es­se, die viel­sei­ti­ge Kunst des belieb­ten und bekann­ten Kin­der- und Jugend­buch­au­tors in der Aus­stel­lung zu erle­ben, ist unge­bro­chen. Des­halb wur­de sie bis zum Ende der baye­ri­schen Oster­fe­ri­en ver­län­gert. Und mit dem Kata­log kann man dann alles noch­mals in Ruhe zu Hau­se nach­le­sen und die vie­len schö­nen Bil­der auf sich wir­ken las­sen. Die 68seitige Bro­schü­re ist für 10 € direkt in der Stadt­ga­le­rie Bam­berg – Vil­la Des­sau­er und im Muse­um­shop im Alten Rat­haus erhält­lich oder über die Muse­en der Stadt Bam­berg zu bezie­hen. Mehr Info unter www​.muse​um​.bam​berg​.de

MUSE­EN DER STADT BAM­BERG – Stadt­ga­le­rie Bam­berg – Vil­la Des­sau­er- Hain­str. 4a, 96047 Bam­berg, Tel. +49 (0)951. 87 1861 (Kas­se), +49 (0)951.87 1142 (Ver­wal­tung) www​.muse​um​.bam​berg​.de, museum@​stadt.​bamberg.​de

Öff­nungs­zei­ten: Do-So u. fei­er­tags 12–18 Uhr | in den baye­ri­schen Oster­fe­ri­en (11.4.–22.4.) Di-So u. fei­er­tags 12–18 Uhr | jeden ersten Sonn­tag im Monat: Familiensonntag