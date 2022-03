Das KAB Bil­dungs­werk Bam­berg e.V. lädt am 18.03.2022 um 17:00 Uhr zu einem Online-Work­shop ein, der sich mit dem Kon­sum­ver­hal­ten in einer glo­ba­li­sier­ten Welt beschäf­tigt und greift damit einen aktu­el­len The­men­be­reich auf: Wie wir kon­su­mie­ren, hat einen Ein­fluss auf unse­re Umwelt und unter­stützt mit­un­ter sozia­le Ungerechtigkeiten.

Kon­sum­kri­tik wei­tet unse­ren Blick­win­kel und eröff­net uns Per­spek­ti­ven, die uns als Indi­vi­du­en bewuss­ter kon­su­mie­ren las­sen. Im Online-Semi­nar wer­den Nord-Süd-Ver­hält­nis­se wie Nor­ma­li­täts­vor­stel­lun­gen und die Not­wen­dig­keit struk­tu­rel­ler Ver­än­de­run­gen glei­cher­ma­ßen betrachtet.

Der Work­shop lädt die Teil­neh­men­den ein, das eige­ne Kon­sum­ver­hal­ten kri­tisch zu hin­ter­fra­gen, Alter­na­ti­ven zu ent­wickeln und den eige­nen Stand­punkt in glo­ba­len Pro­zes­sen wahrzunehmen.

Die Refe­ren­tin Mad­len Bock­let ist seit 2018 als frei­be­ruf­li­che Bil­dungs­re­fe­ren­tin in der poli­ti­schen Jugend- und Erwach­sen­bil­dung sowie in der histo­risch-poli­ti­schen Bil­dung für ver­schie­de­ne Trä­ger aktiv. Als Sozi­al­ar­bei­te­rin arbei­tet Mad­len Bock­let unter ande­rem in der Bera­tungs- und Migra­ti­ons­so­zi­al­ar­beit sowie in der Jugendverbandsarbeit.

Hier die Ter­min­de­tails auf einen Blick:

Glo­ba­li­sie­rung – Kon­sum (Un-)Gerechtigkeiten, 18.03.2022, 17:00–19:30 Uhr, Teil­nah­me kosten­frei. Anmel­dung bis 16.03.2022 unter www​.kab​-bam​berg​.de/​b​i​l​d​u​n​g​/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​gen oder per E‑Mail an kab-​veranstaltungen@​kab-​bamberg.​de.