Ketch­up, Früh­stücks­müs­li oder Eis­tee – vie­le Kin­der und Jugend­li­che kon­su­mie­ren täg­lich zu viel Zucker. Der AOK-Zucker­kom­pass kann dabei hel­fen, auf das ‚süße Pro­blem‘ und die Fol­gen auf­merk­sam zu machen. Das Pro­gramm zur Prä­ven­ti­on und Gesund­heits­för­de­rung wur­de für die fünf­ten bis ach­ten Klas­sen aller Schul­for­men ent­wickelt und setzt auf eine Mischung ver­schie­de­ner inter­ak­ti­ver Metho­den der Wis­sens- und Kom­pe­tenz­ver­mitt­lung rund um das The­ma Zucker. „Ziel ist es, gesun­de Ernäh­rungs­struk­tu­ren in der Schu­le zu eta­blie­ren und den Zucker­kon­sum von Kin­dern und Jugend­li­chen damit nach­hal­tig im All­tag zu redu­zie­ren“, so Gesund­heits­ex­per­tin Doris Spod­dig von der AOK in Bam­berg. Dabei schließt das Pro­gramm neben den Schü­le­rin­nen und Schü­lern die gesam­te Fami­lie mit ein. Auch die Ernäh­rungs­kom­pe­tenz der Eltern soll so gestärkt und eine gesün­de­re Ernäh­rung im Fami­li­en­all­tag geför­dert werden.

Online und off­line im Einsatz

Das Pro­gramm ist online oder off­line im Klas­sen­zim­mer ver­wend­bar und besteht aus ins­ge­samt 20 digi­ta­len Lern­bau­stei­nen. Neben span­nen­den Auf­ga­ben­stel­lun­gen ent­hält es Ani­ma­tio­nen, Video­se­quen­zen, inter­ak­ti­ve Übun­gen sowie digi­ta­le Tafel­bil­der. Hin­zu kom­men Arbeits­blät­ter, Expe­ri­men­te und Dis­kus­si­ons­vor­schlä­ge. „Im Modul „Zu-cker­chal­len­ge“ testen die Buben und Mäd­chen bei­spiels­wei­se in einem inter­ak­ti­ven Quiz ihr neu erwor­be­nes Wis­sen und fin­den her­aus, ob sie ‚Zucker­checke­rin­nen und –checker‘ sind“, so Doris Spod­dig. Der AOK-Zucker­kom­pass erklärt, wel­che Lebens­mit­tel beson­ders zucker­hal­tig sind und wie man unge­sun­de Pro­duk­te ganz ein­fach erkennt – und war­um die Indu­strie so vie­len Lebens­mit­tel Zucker zusetzt. So ler­nen die Schü­le­rin­nen und Schü­ler in wei­te­ren Modu­len bei­spiel­wei­se, wie man Nähr­wert­ta­bel­len und Zuta­ten­li­sten rich­tig liest oder wer­den dazu ange­regt, ein ver­ständ­li­ches Nähr­wert­kenn­zeich­nen für zuge­setz­ten Zucker zu entwerfen.

Ein­fach umzusetzen

„Das AOK-Pro­gramm „Zucker­kom­pass“ ist für Schu­len und Lehr­kräf­te kosten­frei“, so Doris Spod­dig. „Die AOK hilft ger­ne dabei, gesund­heits­för­dern­de Bedin­gun­gen für Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Eltern und Lehr­kräf­te zu schaf­fen.“ Gesund­heitssex­per­tin der AOK in Bam­berg unter­stüt­zen Lehr­kräf­te im Rah­men des Pro­gramms auch dabei, gesun­de Struk­tu­ren an den Schu­len aufzubauen.

Auf der Web­site www​.aok​.de/​z​u​c​k​e​r​k​o​m​p​ass gibt es wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Prä­ven­ti­ons­pro­gramm. Dort kön­nen sich Lehr­kräf­te anmel­den und direkt los­le­gen. Zudem unter­stützt AOK-Gesund­heits­ex­per­tin Doris Spod­dig über doris.​spoddig@​by.​aok.​de.